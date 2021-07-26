أولمبياد طوكيو: جدول الميداليات
أخبار اليابانطوكيو 2020
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في ما يأتي جدول الميداليات ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو
ذهبية فضية برونزية المجموع
الصين 6 1 4 11
اليابان 5 1 0 6
الولايات المتحدة 4 2 4 10
كوريا الجنوبية 2 0 3 5
اللجنة الأولمبية الروسية 1 4 2 7
ايطاليا 1 1 3 5
استراليا 1 1 1 3
فرنسا 1 1 1 3
المجر 1 1 0 2
تونس 1 1 0 2
الاكوادور 1 0 0 1
النمسا 1 0 0 1
اوزباكستان 1 0 0 1
ايران 1 0 0 1
تايلاندا 1 0 0 1
كوسوفو 1 0 0 1
كندا 0 2 0 2
هولندا 0 2 0 2
البرازيل 0 1 1 2
اندونيسيا 0 1 1 2
بريطانيا 0 1 1 2
تايبي الصينية 0 1 1 2
صربيا 0 1 1 2
اسبانيا 0 1 0 1
الهند 0 1 0 1
بلجيكا 0 1 0 1
بلغاريا 0 1 0 1
جورجيا 0 1 0 1
رومانيا 0 1 0 1
كولومبيا 0 1 0 1
المانيا 0 0 2 2
اوكرانيا 0 0 2 2
تركيا 0 0 2 2
كازاخستان 0 0 2 2
استونيا 0 0 1 1
اسرائيل 0 0 1 1
المكسيك 0 0 1 1
سلوفينيا 0 0 1 1
سويسرا 0 0 1 1
مونغوليا 0 0 1 1
./بدس/ع ش
© 1994-2021 Agence France-Presse