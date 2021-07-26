أولمبياد طوكيو: جدول الميداليات

أخبار اليابان



في ما يأتي جدول الميداليات ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو

ذهبية فضية برونزية المجموع



الصين 6 1 4 11



اليابان 5 1 0 6



الولايات المتحدة 4 2 4 10



كوريا الجنوبية 2 0 3 5



اللجنة الأولمبية الروسية 1 4 2 7



ايطاليا 1 1 3 5



استراليا 1 1 1 3



فرنسا 1 1 1 3



المجر 1 1 0 2



تونس 1 1 0 2



الاكوادور 1 0 0 1



النمسا 1 0 0 1



اوزباكستان 1 0 0 1



ايران 1 0 0 1



تايلاندا 1 0 0 1



كوسوفو 1 0 0 1



كندا 0 2 0 2



هولندا 0 2 0 2



البرازيل 0 1 1 2



اندونيسيا 0 1 1 2



بريطانيا 0 1 1 2



تايبي الصينية 0 1 1 2



صربيا 0 1 1 2



اسبانيا 0 1 0 1



الهند 0 1 0 1



بلجيكا 0 1 0 1



بلغاريا 0 1 0 1



جورجيا 0 1 0 1



رومانيا 0 1 0 1



كولومبيا 0 1 0 1



المانيا 0 0 2 2



اوكرانيا 0 0 2 2



تركيا 0 0 2 2



كازاخستان 0 0 2 2



استونيا 0 0 1 1



اسرائيل 0 0 1 1



المكسيك 0 0 1 1



سلوفينيا 0 0 1 1



سويسرا 0 0 1 1



مونغوليا 0 0 1 1

./بدس/ع ش



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