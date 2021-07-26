أولمبياد طوكيو: جدول الميداليات

طوكيو 2020

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في ما يأتي جدول الميداليات ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو

ذهبية فضية برونزية المجموع


الصين 6 1 4 11


اليابان 5 1 0 6


الولايات المتحدة 4 2 4 10


كوريا الجنوبية 2 0 3 5


اللجنة الأولمبية الروسية 1 4 2 7


ايطاليا 1 1 3 5


استراليا 1 1 1 3


فرنسا 1 1 1 3


المجر 1 1 0 2


تونس 1 1 0 2


الاكوادور 1 0 0 1


النمسا 1 0 0 1


اوزباكستان 1 0 0 1


ايران 1 0 0 1


تايلاندا 1 0 0 1


كوسوفو 1 0 0 1


كندا 0 2 0 2


هولندا 0 2 0 2


البرازيل 0 1 1 2


اندونيسيا 0 1 1 2


بريطانيا 0 1 1 2


تايبي الصينية 0 1 1 2


صربيا 0 1 1 2


اسبانيا 0 1 0 1


الهند 0 1 0 1


بلجيكا 0 1 0 1


بلغاريا 0 1 0 1


جورجيا 0 1 0 1


رومانيا 0 1 0 1


كولومبيا 0 1 0 1


المانيا 0 0 2 2


اوكرانيا 0 0 2 2


تركيا 0 0 2 2


كازاخستان 0 0 2 2


استونيا 0 0 1 1


اسرائيل 0 0 1 1


المكسيك 0 0 1 1


سلوفينيا 0 0 1 1


سويسرا 0 0 1 1


مونغوليا 0 0 1 1

./بدس/ع ش


© 1994-2021 Agence France-Presse

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