أولمبياد طوكيو-تايكواندو: ملاك وعيسى والشرباتي إلى ربع النهائي

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تأهلت لاعبة التايكواندو المصرية هداية ملاك حاملة برونزية ريو 2016 الى الدور ربع النهائي من أولمبياد طوكيو لوزن -67 كلغ، بعد فوزها الاثنين على الفرنسية ماغدا فيت 11-10 في مواجهة مثيرة.



المصري سيف عيسى خلال مباراته في الدور الـ16 في منافسات التايكواندو في أولمبياد طوكيو في 26 تمز/يوليو 2021. أ ف ب.



وتنتظر ملاك التي تأمل تحسين لون ميداليتها في دور الثمانية لاحقًا اليوم مواجهة ضد البريطانية لورن وليامس المصنفة ثالثة عالميًا وبطلة أوروبا 2018 و2019 أو ماليا باسيكا من تونغا.

وبلغ الاردني صالح الشرباتي المصنف سادسًا عالميًا حامل لقب بطولة آسيا في التايكواندو 2021 وحامل برونزية آسياد 2018 الدور ربع النهائي لوزن-80 كلغ بفوزه على النروجي ريتشارد أندري أورديمان 5-4.

وتأهل سابقًا المصري سيف عيسى إلى الدور ربع النهائي للوزن ذاته بعد فوزه على الأسترالي جاك مارتون 11-1 .

ويلتقي عيسى في دور الثمانية الايطالي سيموني أليسيو.

فيما خسرت الأردنية جوليانا الصادق في الدور الـ16 لوزن -67 كلغ لدى السيدات رغم تعادلها 9-9 مع البرازيلية ميلينا تيتنيلي، إلا أن الاخيرة تأهلت بالأفضلية.

ويلعب المغربي أشرف محبوبي ضد العاجي شيخ سالا سيسيه.

ر م/جأش



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