أولمبياد طوكيو-تايكواندو: الأردن يضمن فضية على الأقل بتأهل الشرباتي إلى نهائي -80 كلغ

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الاردني صالح الشرباتي يبكي بعد تأهله الى نهائي مسابقة التايكواندو لوزن -80 كلغ في أولمبياد طوكيو في 26 نموز/يوليو 2021. أ ف ب.

ضمن الأردن تحقيق أولى ميدالياته في أولمبياد طوكيو الصيفي والثانية في تاريخ الألعاب، بعد تأهل لاعب التايكواندو صالح الشرباتي المصنف سادسًا عالميًا الى نهائي وزن -80 كلغ، إثر فوزه على الاوزبكستاني نيكيتا رافالوفيتش السابع 13-11 الاثنين.

ويلتقي الشرباتي حامل لقب بطولة آسيا 2021 وبرونزية آسياد 2018 في النهائي لاحقًا الاثنين مع المصنف أول عالميًا الروسي ماكسيم خرامتشوف المشارك تحت علم محايد الذي أقصى المصري سيف عيسى 13-1.

وسيهدي الشرباتي بلاد النشامى ثاني ميدالياتها على الإطلاق في الأولمبياد بعد أن حصد باكورتها أحمد أبو الغوش في التايكواندو أيضًا عندما توج بذهبية وزن -68 كلغ في ريو 2016.

وقال الشرباتي (22 عامًا) بعد الفوز في تصريح لوكالة فرنس برس ”المباراة النهائية ستكون صعبة مثل المباريات الاولى، في النهاية نحن في الأولمبياد لذا الكل حاضر وجاهز. سنرتاح الآن ونحلل النهائي ونحن متفائلون“.

وعادل رافالوفيتش في الثواني الاخيرة من الجولة الثالثة 11-11 ليلجآن الى جولة حاسمة أنهاها الشرباتي بالنقاط الذهبية وسط فرحة جنونية له ولمدربه على الحلبة وحولها، وأضاف ”شكرت ربي لأن هذه الجهود لم تذهب سدى (...) فكرت بعائلتي لأنهم تعبوا معي ووقفوا الى جانبي لأصل الى هنا“.

وخرجت المصرية هداية ملاك حاملة برونزية ريو 2016 في وزن -57 كلغ من الدور ربع النهائي لوزن -67 بعد خسارتها ضد البريطانية لورن وليامس المصنفة ثالثة عالميًا وبطلة أوروبا 2018 و2019 بنتيجة 13-12، ولكنها ستكون الفرصة سانحة أمامها للمنافسة على اللون ذاته هذه المرة أيضًا بعد بلوغ البريطانية المباراة النهائية.

ر م/جأش



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