عاجل: أولمبياد طوكيو-سباحة: اليابانية أوهاشي تحرز ذهبية 200 م متنوعة في الرمق الأخير

أخبار اليابان

انتزعت السباحة اليابانية يوي أوهاشي ذهبيتها الثانية تواليًا، بتتويجها المثير بالرمق الأخير بسباق 200 م حرة الأربعاء، ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو حتى 8 آب/أغسطس.

وسجّلت أوهاشي، المتوجة الأحد بسباق 400 م متنوعة، زمنًا قدره 2:08.52 دقيقتين، متقدّمة على الأميركيتين أليكس والش بفارق 13 بالمئة من الثانية وكايت دوغلاس بفارق 52 بالمئة من الثانية، فيما حلت النجمة المجرية كاتينكا هوسو سابعة.

جأش/ر م

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