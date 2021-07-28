عاجل: أولمبياد طوكيو-سباحة: اليابانية أوهاشي تحرز ذهبية 200 م متنوعة في الرمق الأخير
أخبار اليابانطوكيو 2020
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انتزعت السباحة اليابانية يوي أوهاشي ذهبيتها الثانية تواليًا، بتتويجها المثير بالرمق الأخير بسباق 200 م حرة الأربعاء، ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو حتى 8 آب/أغسطس.
وسجّلت أوهاشي، المتوجة الأحد بسباق 400 م متنوعة، زمنًا قدره 2:08.52 دقيقتين، متقدّمة على الأميركيتين أليكس والش بفارق 13 بالمئة من الثانية وكايت دوغلاس بفارق 52 بالمئة من الثانية، فيما حلت النجمة المجرية كاتينكا هوسو سابعة.
جأش/ر م
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