أولمبياد طوكيو-يد: مصر على أبواب ربع النهائي وخسارة ثالثة توالياً للبحرين

أخبار اليابان



المصري علي زين خلال مباراة بلاده مع اليابان في كرة اليد في أولمبياد طوكيو. أ ف ب.

حقق المنتخب المصري الأربعاء انتصاره الثاني في مسابقة كرة اليد في أولمبياد طوكيو الحالي بفوزه على اليابان المضيفة 33-29 مقتربا من ربع النهائي، في حين مني المنتخب البحريني بخسارته الثالثة توالياً بعد سقوطه أمام بطل العالم وحامل ذهبية أولمبياد ريو 2016 الدنمارك 21-31 في المرحلة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية.

وتتصدر الدنمارك المجموعة بالعلامة الكاملة من 3 انتصارات، فيما يحتل بطل إفريقيا المركز الثالث بأربع نقاط قبل مباراته المنتظرة أمام السويد الوصيفة والفائزة على البرتغال 29-28 بست نقاط أيضاً، من أجل حجز بطاقته للأدوار الإقصائية، ليعود ويلاقي المنتخب البحريني في اختتام المنافسات، علماً أن الاخير يحتل المركز الخامس من دون أي نقطة على غرار اليابان التي تتذيل المجموعة بفارق الأهداف.

ويتأهل أول أربعة منتخبات من المجموعتين إلى الدور ربع النهائي.

واستهل الفراعنة مشوارهم بالفوز بنتيجة 37-31 على البرتغال التي تخوض باكورة مشاركاتها الأولمبية، قبل أن يسقطوا أمام الدنمارك في مواجهة قوية تقدموا فيها في نهاية الشوط الاول 15-14 قبل ان يخرجوا خاسرين 32-27.

تألق بطل إفريقيا في سابع مشاركة أولمبية له أمام صاحب الأرض، حيث بلغت فعاليته 65 في المئة، فيما نجح في 12 تسديدة من أصل 16 من الأمتار الستة و4 من أصل 9 من الأمتار التسعة و4 من 4 من الأمتار السبعة.

وسيطر لاعبو مصر على أصحاب الأرض منذ صافرة بداية المباراة حتّى النهاية، ونجحوا في فرض تفوقهم لينهوا الشوط الاوّل بنتيجة 18-11.

وتألق في صفوف المنتخب المصري المخضرم أحمد الأحمر (37 عامًا) الذي يلعب في صفوف الزمالك ويخوض ثالث ألعاب أولمبية له وسيعتزل في نهاية دورة طوكيو، بتسجيله 8 أهداف، يليه يحيى عمر مع 7 أهداف وعمر الوكيل صاحب 5 أهداف.

قال الأحمر بعد الفوز ”في الدور الثاني ستكون المستويات متقاربة. من المهم أن نحسّن مركزنا لمواجهة خصم مناسب في ربع النهائي“.

”كان علينا أن نفوز مع القليل من الضغط“

وكتب زميله علي زين المنتقل مؤخراً إلى نادي برشلونة الاسباني في صفحته على ”تويتر“ في أوّل تعليق له بعد الفوز ”الحمدلله... الفوز الثاني لمنتخب مصر في أولمبياد طوكيو. دعواتكم في المباريات المقبلة“.

وبدوره علّق يحيى عمر على فوز فريقه بالقول ”كانت هي المباراة التي جئنا من أجلها. توجب علينا الفوز للتأهل (لربع النهائي) وحققنا بداية جيدة. لقد فزنا على منتخبين جيدين في المجموعة ونأمل في أن نستمر على نفس المستوى وحتى النهاية“.

وعن اعتماد مبدأ تناوب اللاعبين خلال المباراة، قال ”لدينا الكثير من اللاعبين الجيدين، وجميعهم في مستوى عالٍ وكل منهم لديه دور يلعبه في الفريق. في هذه اللعبة، أصبح هذا الدور أكبر“.

وأردف متحدثاً عن مباراة الفراعنة القادمة أمام السويد ”إنها مباراة صعبة. كنا قريبين جداً من الفوز عليهم في بطولة العالم (مصر 2021) لكننا خسرنا (23-24) بسبب خطأ أو خطأين. نلعب دائمًا بشكل جيد ضد السويد وآمل في أن تكون مباراة جيدة. أتمنى ان تكون النتيجة هذه المرة لصالحنا“.

وختم قائلاً ”كانت هذه المباراة ضد اليابان المضيفة وكان علينا أن نفوز مع القليل من الضغط على كاهلنا. في المباراة المقبلة، سيكون الضغط أقل ولكن الحافز سيكون أكبر بكثير“.

وفي المباراة الثانية، عجز المنتخب البحريني عن مجاراة بطلة العالم التي سيطرت على المباراة منذ البداية حتى النهاية (21-31)، وتألق في صفوفها يوهان هانسن بتسجيله 6 أهداف من 6 محاولات، وساهم زميلاه القائد المخضرم ميكيل هانسن (33 عاماً) وماتياس غيدسل بتسجيل خمسة وأربعة أهداف توالياً.

انتهى الشوط الأوّل بتقدم الدنمارك بنتيجة 12-7، فيما لم يتمكن المنتخب البحريني من العودة إلى أجواء اللقاء ليتأخر مجدداً بفارق 5 أهداف في الشوط الثاني، ما حسم اللقاء لصالح أبطال العالم بفارق 10.

في المقابل، تقاسم في صفوف الخاسر المهمات الهجومية الرباعي أحمد فضول ومحمد علي وأحمد المقابي ومحمد حبيب مع 3 أهداف لكل منهم.

ومني المنتخب البحريني بخسارته الثالثة بعدما كان فارق النقطة هو الفيصل في خسارتيه الأوليين أمام السويد 31-32 والبرتغال 25-26.

بور-د ح/جأش



© 1994-2021 Agence France-Presse