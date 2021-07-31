أولمبياد طوكيو-سباحة: الأميركية كايتي ليديكي تحرز ذهبية 800 متر حرة

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وكانت ليديكي أحرزت أربع ذهبيات وفضية في أولمبياد ريو الأخير وذهبية في لندن 2012. أ ف ب.

أحرزت الأميركية كايتي ليديكي ثالث ذهبية أولمبية لها توالياً في سباق 800 م حرة في رياضة السباحة السبت، حاصدة رابع ميدالياتها ضمن الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة طوكيو حتى الثامن من آب/أغسطس.

وسجلت ليديكي زمناً قدره 8:12.57 دقائق، متقدمة على الأسترالية أريارن تيتموس التي نالت الفضية مع أفضل توقيت لها 8:13.83 د، فيما ذهبت البرونزية إلى الإيطالية سيمونا كواداريلا مع 8:18.35 د.

وحلّت مواطنة ليديكي الشابة كايتي غرايمس البالغة 15 عاماً فقط، في المركز الرابع، ما يشير إلى موهبة قد يكون لها مستقبل كبير.

وقالت ليديكي بعد السباق وهي منحنية من الجهد ”إنه أمر رائع، أردت أن أنهي السباق بشكل جيد. أنا سعيدة للغاية وأشعر بألم شديد أيضاً“.

وكانت تيتموس قد أنزلت ليديكي عن عرش 200م و400 م حرة، لكن الأميركية هي ملكة المسافات الطويلة من دون منازع، بعدما سبق وحصدت الذهبية الافتتاحية في 1500 م الاربعاء.

وكانت ليديكي أحرزت أربع ذهبيات وفضية في أولمبياد ريو الأخير وذهبية في لندن 2012.

ع ش/ر م



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