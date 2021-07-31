أولمبياد طوكيو-سباحة: بريطانيا تحرز ذهبية التتابع المختلط 4 مرات 100 م متنوعة برقم عالمي

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وسجل الفريق البريطاني الذي يضم كايتلين داوسون، آدم بيتي (وسط)، جيمس غاي (يسار)، وآنا هوبكين، زمناً قياسياً قدره 3:37.58 دقائق. أ ف ب.

حطمت بريطانيا الرقم العالمي في طريقها إلى إحراز ذهبية سباق التتابع المختلط 4 مرات 100م متنوعة في رياضة السباحة السبت أمام الصين وأستراليا، خلال الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وسجل الفريق البريطاني الذي يضم كايتلين داوسون، آدم بيتي، جيمس غاي، وآنا هوبكين، زمناً قياسياً قدره 3:37.58 دقائق، محطماً الرقم السابق المسجل باسم الصين العام الماضي في تشينغداو (3:38.95).

وحل الفريق الصيني ثانياً مسجلاً 3:38.86 د، فيما حصدت أستراليا البرونز بزمن 3:38.95 د.

وأنهى الأميركيون السباق في المركز الخامس (3:40.58)، رغم تواجد كايليب دريسل المتوج بثلاث ذهبيات في طوكيو في المئة متر الأخيرة، وبذلك يخسر مسعاه إلى ست ميداليات في النسخة الحالية.

ع ش/ر م



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