دورة سينسيناتي: انسحاب ديوكوفيتش للتعافي من آثار المشاركة في اولمبياد طوكيو

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سيغيب الصربي نوفاك ديوكوفيتش عن دورة سينسيناتي بسبب الإرهاق من مشاركته في أولمبياد طوكيو. أ ف ب.

انسحب الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا من دورة سينسيناتي الألف نقطة للماسترز والتي تقام هذا الشهر من أجل التعافي من آثار المشاركة في أولمبياد طوكيو.

يطمح النجم الصربي الذي يملك الرقم القياسي بعدد ألقاب البطولات الكبرى بالتساوي مع غريميه الإسباني رافايل نادال والسويسري روجيه فيدرر، الى أن يصبح أول لاعب منذ الأسترالي رود لايفر عام 1969 يفوز بالبطولات الأربع الكبرى في عام واحد.

خسر إبن الـ 34 عاماً في أولمبياد طوكيو أمام الألماني ألكسندر زفيريف في الدور نصف النهائي، قبل أن يسقط على يد الإسباني بابلو كارينا بوستا في مواجهة المركز الثالث ليخرج خالي الوفاض من الألعاب.

وقال ديوكوفيتش على مواقع التواصل الاجتماعي ”سأحتاج للمزيد من الوقت للتعافي والاستعداد من جديد بعد مشقة الانتقال من أستراليا الى طوكيو“.

”مع الاسف، هذا يعني أنني لن أكون مستعداً للمنافسة في سينسيناتي هذا العام، لذلك سأحوّل تركيزي واهتمامي الى بطولة الولايات المتحدة المفتوحة وسأمضي بعض الوقت برفقة عائلتي. أراكم في نيويورك قريبا!“.

وسبق لديوكوفيتش أن فاز بدورة سينسيناتي مرتين، آخرها العام الماضي، عندما أقيمت في نيويورك استثنائياً بسبب جائحة كوفيد-19.

وتشهد الدورة الأميركية مشاركة خمسة أبطال سابقين هم الإسباني رافايل نادال، الروسي دانييل مدفيديف، الكرواتي مارين سيليتش، البلغاري غريغور ديميتروف والبريطاني أندي موراي.

وبغيابه عن دورة سينسيناتي المقررة بين 14 و22 الحالي، ستكون خسارة المركز الثالث في أولمبياد طوكيو آخر مباراة خاضها الصربي قبل المشاركة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة المقررة بين 30 آب/أغسطس و12 أيلول/سبتمبر.

جس/دع/ا ح



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