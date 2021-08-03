أولمبياد طوكيو: العرب يعادلون حصيلة أثينا 2004

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صورة مؤرخة في 20 تموز/يوليو 2021 لشعار الالعاب الاولمبية في طوكيو.أ ف ب.



عادل الرياضيون العرب أفضل حصيلة ذهبية في تاريخ مشاركتهم في الألعاب الأولمبية الصيفية، بعد منح سفيان البقالي المغرب لقب 3 آلاف م موانع الإثنين قبل ستة أيام من ختام دورة طوكيو.

وكانت أفضل حصيلة ذهبية للعرب في أثينا 2004 عندما أحرزوا أربع ذهبيات وفضيتين وأربع برونزيات.

وحتى الآن، توّج السباح التونسي أيوب الحفناوي بسباق 400 م حرة، القطريان فارس حسونة في رفع الاثقال ومعتز برشم في الوثب العالي، بالإضافة إلى البقالي.

ومنح البقالي المغرب ذهبيته الأولى أيضا منذ 2004، بعد تسجيله 8:08.90 دقائق أمام الإثيوبي لاميشا غيرما الفضية (8:10.38 د) فيما أحرز الكيني بنجامين كيغن الميدالية البرونزية (8:11.45).

وكان البقالي (25 عاماً) حل رابعًا في أولمبياد ريو 2016 قبل أن يحرز فضية مونديال لندن 2017 وبرونزية 2019 في قطر.

وقال في تصريح لوكالة فرانس برس بعد السباق ”أنا سعيد جداً بهذا الفوز، هو لقب غالٍ جداً بالنسبة لي بعد سنوات من العمل الجاد التي لم تكن سهلة، خاصة بعدما حللت رابعاً في ريو، طمحت أن أكون بطلاً أولمبياً وقد تحقق ذلك“.

وأضاف ”أهدي هذا الفوز للشعبين المغربي والعربي“

وكان النجم السابق هشام الكروج آخر من منح المغرب ذهبية في الألعاب، عندما توّج في أثينا 2004 بذهيبتي 1500 و5 آلاف متر.

وهذه المرة الاولى يفوز فيها عداء غير كيني بهذا السباق منذ أولمبياد موسكو 1980 عندما كان من نصيب البولندي برونيسلاف مالينوفسكي.

البركة المائية الأخيرة

وتابع البقالي ”تربطني علاقة جيدة بمدربي (كريم التلمساني). هو بمثابة الأب لي.. قرّرنا سوياً أن نحسم اللقب قبل البركة المائية الأخيرة. أعرف جيدا العدائين المشاركين معي خصوصا الكينيين“.

وقال البقالي إن تتويج برشم قبل نحو 24 ساعة ”أعطاني دفعة قوية في السباق“.

وبات البقالي سادس رياضي يحرز ذهبية للمغرب التي رفعت رصيدها الى سبع ذهبيات أولمبية، الاولى لها في سباق 3 آلاف موانع بعد أن حقق علي الزين البرونزية في سيدني 2000.

وصل إبن مدينة فاس الى طوكيو بفورمة جيدة بعد أن فاز هذا العام بهذا السباق في لقاء روما محققًا 8:08:54 دقائق، وآخر في العام 2020.

وفشل السعودي مازن الياسين في التأهل إلى نهائي سباق 400 م بحلوله في المركز الرابع في مجموعته في نصف نهائي بزمن 45.37 ث وفي المركز السادس عشر في الترتيب العام.

وأخفق رامي المطرقة القطري أشرف الصيفي، حامل الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية 2018، بالتأهل إلى النهائي بعد حلوله في المركز 26 بمسافة 71.84 مترا، كما حلّ المصري مصطفى الجمل في المركز 23 بمسافة 72.76 مترا. وبلغ رقم آخر المتأهلين الـ12 75.73 مترا.

تأهل في الغطس

وفي الغطس، تأهل المصري مهاب مهيمن للدور نصف النهائي على المنصة المتحركة 3 أمتار. حلّ في المركز الثاني عشر بعلامة 422.75 نقطة، فيما نال الأول 531.30. ويقام نصف النهائي الثلاثاء.

وفي الكانوي السريع، ستخوض التونسية خولة ساسي والجزائرية أميرة خريس والمصرية سما فاروق ملحق ربع نهائي الكاياك 200 م، بعد تسجيل الأولى 45.101 ثانية والثانية 48.306 ث والثالثة 47.272 ث، فيما حل زوجي السيدات التونسي أخيرا في تصفيات الكاياك 500 م.

ولدى الرجال، حلّ التونسي محمد علي مرابط أخيرا في تصفيات فردي الكاياك 1000 م بزمن 22.644 ثانية، ليخوض ترضية ربع النهائي.

وفي الرماية، حلّ العماني حمد الخاطري في المركز 35 ضمن الدور التمهيدي من مسابقة البندقية 50 من 3 أوضاع مختلفة بمعدل 9.567 والمصري أسامه السعيد في المركز 38 بمعدل 9.492.

في المصارعة اليونانية-الرومانية، خسر التونسي لمجد معافي مع القيرغيزستاني أكزول مخمودوف بالأفضلية التقنية في ثمن نهائي وزن 77 كلغ ومواطنه هيكل عاشوري أمام البولندي تاديوس ميخاليك بالأفضلية التقنية في ثمن نهائي وزن 97 كلغ.

كما خسر الجزائري عبد الكريم فرقات أمام الصيني سايليكي واليهان 1-6 في ترضية وزن 60 كلغ.

وفي المصارعة الحرة، خسرت المصرية إيناس خورشيد أمام الألمانية آنا كارمن شيل بالنقاط صفر-7 في ثمن نهائي وزن 68 كلغ، والتونسية زينب صغير بالسقوط أمام التركية ياسمين أدار في ترضية وزن 76 كلغ.

وفي الباحة ايقاعية، حلّ الثنائي المصر ليلى علي وهنا هيكل في المركز العشرين بعلامة 78.9.



جأش/م م



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