أولمبياد طوكيو-قوى: الأميركية ماكلافلين تحطم الرقم العالمي وتحرز ذهبية 400 متر حواجز

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الأميركية ماكلافلين (وسط) بعد تحطيم رقمها العالمي في سباق 400 م حواجز. أ ف ب.

حطّمت الأميركية سيدني ماكلافلين رقمها القياسي العالمي في طريقها إلى إحراز ذهبية 400 م حواجز في منافسات ألعاب القوى الأربعاء، ضمن دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة طوكيو حتى الثامن من آب/أغسطس.

وسجّلت ماكلافلين البالغة 21 عامًا 51.46 ثانية لتحسن رقمها السابق البالغ 51.90 ث، أمام مواطنتها وغريمتها حاملة اللقب وبطلة العالم دليلة محمد التي نزلت أيضًا تحت الرقم العالمي السابق (51.58 ث)، فيما نالت الهولندية فيمكي بول البرونزية (52.03 ث).

وهذا أول لقب أولمبي لماكلافلين الوجه الصاعد بقوة في عالم ألعاب القوى. شاركت في ريو 2016 بعمر السادسة عشرة عندما أصبحت أصغر متأهلة من بلادها إلى الألعاب منذ 1972.

وجاء تحطيم ماكلافلين لرقمها العالمي، في سيناريو مشابه لما حصل قبل يوم عندما حطم النروجي كارستن فارهولم رقمه في السباق عينه لدى الرجال ونزل وصيفه تحت الرقم العالمي السابق.

حلّت وراء محمد في نهائي مونديال الدوحة 2019، عندما حطمت الأخيرة رقمًا قياسيًا عالميًا صمد منذ 2003، فعادت وانتزعته في حزيران/يونيو الماضي في التصفيات الأميركية في يوجين.

منذ 2020 يدرّبها بوب كيرسي، وهو المدرب السابق لزوجته البطلة الأولمبية جاكي جوينر-كيرسي ما شكّل منعطفًا مهمًا في مسيرتها وتشارك في التمارين إلى جانب قدوتها أليسون فيليكس الأكثر تتويجًا بين السيدات في ألعاب القوى. ويعشق هذا المدرب الذي يخوض الألعاب الأولمبية للمرة الـ 12 في مسيرته، استخدام كلمات تتعلق برياضة الملاكمة من أجل تحفيز تلميذته.

ونالت ماكلافلين شرف حصد الذهبية الألف في ألعاب القوى في تاريخ الأولمبياد.

جأش/ر م



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