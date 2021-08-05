أولمبياد طوكيو-مصارعة يونانية رومانية: المصري ”كيشو“ يحرز برونزية 67 كلغ

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منح محمد ابراهيم “كيشو” مصر أول برونزية لها في المصارعة في أولمبياد طوكيو. أ ف ب.

أحرز المصري محمد السيد إبراهيم ”كيشو“ برونزية المصارعة اليونانية الرومانية الأربعاء في أولمبياد طوكيو، بفوزه على الروسي تحت علم محايد أرتيم سوركوف بأفضلية النقاط 3-1 (1-1).

واستهل ”كيشو“ البالغ 23 عاماً مشواره الثلاثاء في ثمن نهائي وزن 67 كلغ بفوز على الكوري الجنوبي هانسو ريو 7-6، ثم تخطى الأرميني كارين أصلانيان في ربع النهائي بالنقاط (7-7). وفي نصف النهائي، كان قريباً من التأهل إلى مباراة اللقب وضمان فضية على الأقل بتقدمه على الأوكراني برفيز ناسيبوف، لكن الأخير قلب تأخره محققاً الفوز 7-6.

وفي مباراة البرونزية، سجل ”كيشو“ نقطة تعادل أمام سوركوف منحته الفوز على بطل العالم 2018.

بدأ ابن الاسكندرية المصارعة بعمر الخامسة، وفي عام 2019 سُمي أفضل مصارع تحت 23 سنة من قبل الاتحاد العالمي لمصارعة الهواة.

وهذه ثالث ميدالية لمصر في الأولمبياد الحالي بعد برونزيتي التايكواندو لسيف عيسى (وزن -80 كلغ) وهداية ملاك (وزن -57 كلغ).

كما هي ثامن ميدالية لمصر في المصارعة اليونانية الرومانية، بعد ذهبية إبراهيم مصطفى للوزن الخفيف الثقيل في 1928، وفضية محمود حسن لوزن الديك وبرونزية إبراهيم عرابي لوزن خفيف الثقيل في 1948 وبرونزية عبد العال راشد لوزن الريشة في 1952 وفضية عثمان السيد لوزن الذبابة في 1960 ثم ذهبية كرم جابر في وزن 96 كلغ عام 2004 وفضية له في 84 كلغ عام 2012.

وبعد دقائق من إحراز ”كيشو“ البرونزية، عجز مواطنه محمد متولي عن السير على خطاه بخسارته أمام الألماني ماكسيميليان دنيس كودلا بالسقوط (1-8) في مباراة تحديد البرونزية لوزن 87 كلغ.

وكان متولي تغلب الثلاثاء على البيلاروسي كيريل ماسكيفيتش بالأفضلية التقنية 9-1، ثم الكوبي دانيال غريغوريتش هيتشيفاريا بالسقوط 4-صفر. وفي نصف النهائي، سقط أمام المجري فيكتور لورينتس بالنقاط 2-9.

جأش/ر م



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