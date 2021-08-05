أولمبياد طوكيو- غطس: المراهقة الصينية تشوان تحرز الذهب بثلاث محاولات مثالية

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الصينية تشوان هونغتشان (14 عامًا) تحرز ذهبية المنصة الثابتة 10 م في الغطس في أولمبياد طوكيو في 5 آب/أغسطس 2021. أ ف ب.

أدّت المراهقة الصينية هونغتشان تشوان ثلاث غطسات مثالية بأداء مذهل في طريقها للفوز بذهبية مسابقة المنصة الثابتة 10 م في الغطس في أولمبياد طوكيو الخميس.

وسجلت تشوان (14 عامًا) أصغر رياضية صينية في ألعاب طوكيو نتيحة رائعة مع 466.20 نقطة وتفوقت على مواطتنها يوتشي تشين التي حصدت الفضية.

تحمل تشين (15 عاماً) لقب بطولة العالم في هذه المسابقة وحققت لقب المنصة الثابتة في الزوجي في طوكيو، إلا أنها تخلفت بـ39.80 نقطة عن هونغتشان فيما حلت الأسترالية ميليسا وو ثالثة مع 371.40 نقطة.

حصلت تشوان على علامة 10 المثالية من أعضاء اللجنة التحيكمية السبعة جميعهم في الغطستين الثانية والرابعة. أما في الخامسة، فحصلت على 10 من ستة حكام مقابل 9.5 من السابع، إلا أنها كانت كافية لتحصد العلامة المثالية في المجموع (96 نقطة).

وعن 14 عاماً و130 يوماً، باتت تشوان ثاني أصغر صينية تحصد ذهبية في الغطس بعد مينغتشيا شو في برشلونة 1992.

حصدت الصين حتى الآن ست ذهبيات من أصل سبع مسابقات في الغطس بعدما نالت سبعاً من ثماني في ريو 2016.

تنطلق تصفيات المسابقة الأخيرة، منصة ثابتة 10 م لفردي الرجال الجمعة.

وسيأمل البريطاني توم دايلي أن يفسد فرحة الصينيين مجددًا بعدما حقق ومواطنه ماتي لي ذهبية منصة ثابتة 10 م في الزوجي.

ر م/ع ش



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