أولمبياد طوكيو-يد: مصر تخسر نصف النهائي أمام فرنسا 23-27 وتلعب على البرونزية

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الفرنسي نديم رميلي بين الدفاع المصري في نصف نهائي كرة اليد ضمن أولمبياد طوكيو. أ ف ب.

قدّمت مصر أداء مشرفاً في الشوط الأول لكنها خسرت أمام فرنسا بطلة العالم ست مرات 23-27 في نصف نهائي الألعاب الأولمبية في طوكيو الخميس، وستخوض مباراة الميدالية البرونزية مع الخاسر بين الدنمارك بطلة العالم وإسبانيا.

وكانت مصر أول منتخب إفريقي وعربي يخوض نصف النهائي الألعاب الأولمبية. وقفت نداً لفرنسا في الشوط الأول (13-13)، لكن بطل 2008 و2012 ووصيف 2016 صنع فارق أهداف مريح في الثاني وتألق حارسه فنسان جيرار ليبلغ النهائي مرة رابعة تواليا.

وهذه ثاني مرة تخسر فيها مصر في دور الاربعة من بطولة كبرى بعد مونديال 2001، عندما خرجت على يد فرنسا بالذات 21-24، قبل أن تنهيه في المركز الرابع.

وحققت مصر بداية قوية بفضل دفاع صلب وبراعة الحارس كريم هنداوي، فتقدّمت 4-1 عبر محمّد سند وهاشم ممدوح من العمق (2) ويحيى الدرع وأحمد هشام ”دودو“ فوق الجميع.

لكن فرنسا قلصت الفارق إلى 5-4 عبر أوغو ديسكا ولوك أبالو وديكا ميم.

أوقف المخضرم أحمد الأحمر نزيف النقاط من نقطة الجزاء ودخل يحيى خالد على خط المسجلين (7-4)، لكن النجم الفرنسي نيكولا كاراباتيتش قلص الفارق، ثم أهدر الأحمر رمية جزاء وصدّ الحارس فنسان جيرار كرة قوية للدرع.

عادل نديم رميلي لأول مرة 7-7، لكن البولدوزر هشام ممدوح بقي يطرق على باب المنطقة، فحصل على رمية جزاء أهدرها هذه المرة سند نجم نيم الفرنسي منتصف الشوط الأول.

ومنح ديسكا فرنسا التقدم للمرة الأولى 8-7 من نقطة الجزاء، لكن علي زين المنتقل إلى برشلونة الإسباني، أطلق رصاصتين بعيدتي المدى 9-9، ثم عالج الأحمر الشباك الفرنسية بهدف التقدم 10-9.

وبقيت النتيجة متقاربة، لينتهي الشوط الأول 13-13، بعد أهداف مصرية للأحمر البالغ 37 عاماً (2) الذي حمل الفريق على كتفيه والبديل عمر الوكيل.

في الثاني، كانت بداية بطيئة للمصريين فقلص يحيى خالد الفارق مرتين إلى 16-17. عادل عمر الوكيل من زاوية ضيقة 17-17، إلا أن الفرنسيين أبقوا على تقدمهم 19-18 وعاندت العارضة صاروخية الدرع.

استفاد الفرنسيون من خبرتهم خصوصا كاراباتيتش (37 عاما) ورفعوا الفارق إلى ثلاثة أهداف للمرة الأولى قبل 16 دقيقة من نهاية الوقت (21-18).

سجّل علي زين هدفا جميلا بمجهود فردي من زاوية ضيقة في مرمى المتألق جيرار (21-19)، قبل تعملق هنداوي أمام نيكولا تورنا، لكن ضعف تركيز دفاعي وهجومي، أعاد فارق الأهداف الثلاثة لفرنسا 22-19.

أدرك المصريون صعوبة الموقف وحاولوا العودة في آخر عشر دقائق قبل فوات الأوان، في حين سعى يحيى خالد لإيجاد الحلول (22-20).

لم تثمر المخاطرة المصرية فرفع الفرنسيون الفارق إلى أربعة أهداف وحجزوا بطاقة النهائي (27-23).

جأش/ع ش



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