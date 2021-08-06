آخر تطورات انتشار كوفيد في العالم

أخبار اليابان



مواطن يخضع لفحص كوفيد-19 في نانحينغ في شرق الصين في الخامس من آب/اغسطس 2021. أ ف ب.



في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم الخميس في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والوقائع :



200 مليون إصابة في العالم

سُجلت أكثر من 200 مليون إصابة بكوفيد-19 في العالم منذ رصد فيروس كورونا للمرة الأولى في كانون الأول/ديسمبر 2019 وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية حتى الساعة السابعة بتوقيت غرينتش الخميس.

وسجلت في المعدل أكثر من 600 ألف حالة يومية في الأيام السبعة الأخيرة في العالم أي بارتفاع نسبته 68 في المئة مقارنة بأدنى مستوى لها في منتصف حزيران/يونيو (360 ألف إصابة في اليوم) وهي عائدة خصوصا إلى انتشار المتحورة دلتا الشديدة العدوى التي رصدت للمرة الأولى في الهند.

وارتفعت نسبة الوفيات حول العالم (9,350 وفاة يومياً حالياً) بنسبة 20 في المئة منذ مطلع تموز/يوليو، عندما كانت قد انخفضت إلى 7800 وفاة يومياً.

حجر سادس في ملبورن

في أستراليا، أعلنت السلطات عن إغلاق ملبورن ثاني مدن البلاد، للمرة السادسة إذ أبلغت سيدني عن عدد قياسي من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا فيما تسعى البلاد إلى وقف جموح وبائي على صلة بالمتحورة دلتا.

عندما يدخل الإغلاق في ولاية فيكتوريا (جنوب شرق) حيز التنفيذ في الساعة 20,00 (10,00 ت غ) سيكون أكثر من نصف 25 مليون أسترالي في الحجر.

إصابات يومية قياسية في اليابان وماليزيا

سجلت طوكيو الخميس رقما قياسيا جديدا للإصابات الجديدة بكوفيد في غضون 24 ساعة تجاوز لأول مرة الخمسة آلاف، بينما يفترض أن تمدد الحكومة اليابانية تمديد القيود لتشمل ثماني إدارات إضافية قبل ثلاثة أيام من انتهاء الأولمبياد.

كما وصل عدد الإصابات الجديدة إلى أرقام قياسية على مستوى البلاد مع تسجيل أكثر من 14 ألف إصابة للمرة الأولى الأربعاء.

وتسجل ماليزيا أيضًا أرقامًا قياسية مع تجاوز 20 ألف إصابة يومية جديدة لأول مرة الخميس واقترابها من تسجيل 10 آلاف وفاة.

فرنسا: جرعة ثالثة للأكثر ضعفًا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس أن حكومته تستعد لتنظيم حملة لإعطاء جرعة لقاح معزِّزة ضد كوفيد بعد إجازة الصيف ”للأكثر هشاشة والأكبر سنا“.

يُوصى حاليًا بالجرعة الثالثة فقط للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة مثل الذين خضعوا لعملية زرع.

فرنسا: شهادة صحية للسياح الأجانب

أعلنت الحكومة الفرنسية الخميس أنها ستعتمد نظامًا يسمح للسياح الذين تم تطعيمهم خارج الاتحاد الأوروبي بالحصول على شهادة صحية ضرورية لدخول أماكن الترفيه والمواقع الثقافية وقريبًا كل مكان (مطاعم ووسائل نقل ومستشفيات ، إلخ).

بريطانيا: الغاء الحجر الصحي للفرنسيين الذين تم تطعيمهم

قررت السلطات البريطانية إلغاء الحجر الصحي المفروض على المسافرين الملقحين القادمين إلى إنكلترا من فرنسا اعتبارًا من يوم الأحد. وهكذا ترفع لندن إجراءً وصفته باريس بأنه ”تمييزي“ فرضته قبل ثلاثة أسابيع حكومة بوريس جونسون مبررة ذلك بانتشار المتحورة بيتا في فرنسا.

اليونان: حظر تجول في جزيرتين سياحيتين

أعلنت السلطات اليونانية الخميس في مواجهة زيادة انتشار كوفيد فرض حظر تجول وعدة قيود اعتبارًا من الجمعة ولمدة أسبوع على الأقل في جزيرة زاكينثوس في الغرب وفي خانيا على جزيرة كريت.

وقالت الحماية المدنية إن المدينتين السياحيتين ستضطران إلى فرض حظر تجول بين الواحدة صباحًا و6 صباحًا مثل الحظر الذي فرض في جزيرة ميكونوس في تموز/يوليو، بالإضافة إلى حظر شامل للموسيقى في الحانات والمطاعم والنوادي الليلية. كما حظر التجمع لأكثر من 20 شخصًا.

اسبانيا: تمديد حظر التجول في كاتالونيا

مُدد حظر التجول الخميس أسبوعين في برشلونة وجزء كبير من منطقة كاتالونيا السياحية للتعامل مع موجة جديدة من كوفيد.

وأعطت محكمة في هذه المنطقة الواقعة في شمال شرق إسبانيا الضوء الأخضر لتمديد حظر التجول حتى 20 آب/أغسطس الجاري بين الواحدة صباحًا والسادسة صباحًا في 176 حيًُا وبلدة مقابل 163 سابقًا.

حجر في غوادلوب للمرة الثالثة

في جزر الأنتيل، بدأت غوادلوب الحجر الثالث في مواجهة ”زيادة هائلة في الإصابات“ بكوفيد، مع حظر تجول صارم من الثامنة مساء حتى الخامسة صباحًا وقيود على السفر.

أكثر من 4,25 ملايين وفاة

أودت الجائحة بحياة ما لا يقل عن 4,257,424 شخصًا حول العالم منذ نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019، وفقًا لحصيلة أعدتها وكالة فرانس برس الخميس الساعة 10 صباحًا بتوقيت غرينتش.

وسجلت الولايات المتحدة العدد الأكبر من الوفيات (614,785) تليها البرازيل (559,607) والهند (426,290) والمكسيك (242,547) والبيرو (196,673).

وتقدر منظمة الصحة العالمية، مع الأخذ في الاعتبار زيادة الوفيات المرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بكوفيد، أن حصيلة الوباء يمكن أن تكون أعلى بمرتين إلى ثلاث مرات من تلك المسجلة رسميًا.



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