أولمبياد طوكيو-كرة شاطئية: قطر تخرج من نصف النهائي وتلعب على البرونزية

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صورة من ماراة قطر وروسيا في الدور نصف النهائي للكرة الشاطئية في أولمبياد طوكيو في 5 آب/أغسطس 2021. أ ف ب.

خرج الثنائي القطري شريف يونس وأحمد تيجان متصدرا التصنيف العالمي من الدور نصف النهائي لمنافسات الكرة الشاطئية في أولمبياد طوكيو، بخسارته الخميس أمام الثنائي الروسي تحت علم محايد المصنف ثانيًا بمجموعتين دون رد 21-19، 21-17.

وسلتعب قطر السبت مباراة الميدالية البرونزية ضد لاتفيا التي سقطت في وقت سابق امام النروج، آملة تحقيق ميدالية ثالثة بعد ذهبيتي فارس حسونة في رفع الأثقال ومعتز بشم في الوثب العالي.

وكان الثنائي القطري تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة بثلاثة انتصارات، قبل أن يقصي الاميركيين فيليب داوههاوسر ونيكولاس لوسينا من الدور الـ16 والإيطاليين باولو نيكولاي ودانييلي لوبو من ربع النهائي.

ووصل الثنائي الى طوكيو بعد نتائج مميزة هذا العام. إذ حقق ذهبية أول لقاء من الجولة العالمية الذي أقيم في عاصمته الدوحة، ووصل الى النهائيات الثلاثة في كانكون المكسيكية، حاصدًا اللقب مرة كما حقق الفضية في سوتشي الروسية وغشتاد البولندية.

تألق في السنوات الاخيرة محققًا الذهبية في الألعاب الآسيوية (آسياد) التي استضافتها جاكارتا عام 2018 وحقق لقب بطولة آسيا للكرة الشاطئية في العام ذاته واحتفظ به في التالي.

وجاءت المجموعة الاولى متقاربة بين الطرفين حيث لم يتجاوز الفارق النقطتين وانتهت بنتيجة 21-19 لصالح روسيا في غضون 20 دقيقة.

فيما كان الفريق الروسي المؤلف من فياشيسلاف كراسيلينكوف وأوليغ ستويانوفسكي الافضل في الثانية وتقدم بفارق اربع نقاط 10-6، نجح القطريان في تقليص الفارق إلا أن الكلمة الاخيرة كانت للروس.

وهذا الاولمبياد الاول لتيجان، في حين شارك يونس في ريو 2016 مع زميله السابق جيفيرسون بيريرا عندما أصبحا أول فريق قطري يشارك في الكرة الشاطئية في تاريخ الألعاب الأولمبية، وخرجا من الدور الـ16.

ر م/جأش

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