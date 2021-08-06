أولمبياد طوكيو-كاراتيه: المصرية جيانا لطفي تضمن ميدالية بتأهلها إلى نصف نهائي -61 كلغ

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حققت لطفي ثلاثة انتصارات تواليا لتضمن تأهلها إلى نصف نهائي وزن -61 كلغ في التايكواندو. أ ف ب.

ضمنت لاعبة الكاراتيه جيانا فاروق ميدالية رابعة لمصر في أولمبياد طوكيو، بعد تأهلها إلى نصف نهائي وزن -61 كلغ الجمعة.

وحققت فاروق (26 عاماً) ثلاثة إنتصارات متتالية في دور المجموعات على البيروفية ألكسندرا فانيسا غراندي ريسكو 2-صفر بضربتي يوكو، ثم الاوكرانية أنيتا سيروغينا 2-1 والمغربية ابتسام صديني 5-صفر.

ويبقى لفاروق مباراة واحدة في هذا الدور مع الصربية يوفانا بركوفيتش لتحديد صدارة المجموعة.

وكانت مصر أحرزت ثلاث برونزيات في الألعاب الحالية عبر سيف عيسى في وزن -80 كلغ وهداية ملاك في وزن -57 كلغ في التايكواندو، ومحمد السيد إبراهيم ”كيشو“ في المصارعة اليونانية-الرومانية لوزن 67 كلغ.

وأُدرجت رياضة الكاراتيه رسمياً في الألعاب الأولمبية بعد انتظار طويل ومساعٍ حثيثة استمرت سنوات، لتكون إحدى الرياضات الأربع التي أضيفت إلى الروزنامة الأولمبية للمرة الأولى.

واستهلت فاروق، بطلة العالم 2014 و2016 وثالثة 2018، هذه الرياضة بعمر السادسة في النادي الأهلي القاهري ”بعد إنهائي حصة السباحة، لفتتني الكاراتيه. لم أكن أعرف حتى اسم هذه الرياضة. ثم طلبت من والدتي تغيير رياضتي“.

تابعت خريجة كلية الصيدلة في القاهرة الحالمة بحصد ميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو ”بدأت الكاراتيه لأني أردت معرفة كيفية الدفاع عن نفسي“.

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، حيث يضمن على الأقل حصد ميدالية برونزية، فيما يتنافس لاعبا المباراة النهائية على الذهبية.

جأش/ر م



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