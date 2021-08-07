أولمبياد طوكيو- يد: مصر تكتفي بالمركز الرابع

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المصري يحيى الدرع (وسط) بمواجهة الدفاع الإسباني في أولمبياد طوكيو. أ ف ب.

أخفق منتخب مصر لكرة اليد في احراز ميدالية برونزية في أولمبياد طوكيو الصيفي، بعد خسارته مباراة تحديد المركز الثالث أمام إسبانيا 31-33 السبت.

وفشل ”الفراعنة“ في تعويض خسارتهم أمام فرنسا 23-27 في نصف النهائي واحراز ميدالية أولى في تاريخهم.

قال يحيى خالد ظهير نادي فيسبريم المجري البالغ 23 عاما ”لم نكن محظوظين، هم لعبوا جيداً جداً. كان مشوارنا عظيماً، وهذه ليست إلا البداية“.

تابع اللاعب الذي سجل لبلاده ستة أهداف ”فخور جداً بالفريق وفرح من دعم الناس، أتمنى أن نبقى هنا دائماً لأن هذا مكاننا الطبيعي“.

وغاب عن المنتخب المصري علي زين المنتقل أخيرا إلى برشلونة الإسباني، بعد تعرض اللاعب لشرخ في اليد اليمنى.

وكان القائد المخضرم أحمد الأحمر وهاشم ممدوح أفضل مسجلين لمصر مع سبعة أهداف لكل منهما، فيما سجل أليكس غوميس أبيو ثمانية لإسبانيا.

وكانت مصر التي يشرف عليها الإسباني روبرتو غارسيا باروندو، أول منتخب إفريقي وعربي يخوض نصف النهائي الألعاب الأولمبية. وقفت نداً لفرنسا في الشوط الأول من نصف النهائي، لكن بطل 2008 و2012 ووصيف 2016 صنع فارق أهداف مريح في الثاني ليبلغ النهائي مرة رابعة تواليا.

وكانت مصر بلغت الدور نصف النهائي من البطولات الكبرى مرة ثانية بعد مونديال 2001، عندما خرجت على يد فرنسا 21-24، قبل أن تنهيه في المركز الرابع.

جأش/ع ش



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