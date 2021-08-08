أولمبياد طوكيو: الجدول النهائي للميداليات

أخبار اليابان



صورة مؤرخة في 20 تموز/يوليو 2021 لشعار الالعاب الاولمبية في طوكيو.أ ف ب.



في ما يأتي الجدول النهائي للميداليات ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو التي اختتمت الأحد:

ذهبية فضية برونزية المجموع



الولايات المتحدة 39 41 33 113



الصين 38 32 18 88



اليابان 27 14 17 58



بريطانيا 22 21 22 65



اللجنة الأولمبية الروسية 20 28 23 71



أستراليا 17 7 22 46



هولندا 10 12 14 36



فرنسا 10 12 11 33



ألمانيا 10 11 16 37



إيطاليا 10 10 20 40



كندا 7 6 11 24



البرازيل 7 6 8 21



نيوزيلندا 7 6 7 20



كوبا 7 3 5 15



المجر 6 7 7 20



كوريا الجنوبية 6 4 10 20



بولندا 4 5 5 14



الجمهورية التشيكية 4 4 3 11



كينيا 4 4 2 10



النروج 4 2 2 8



جامايكا 4 1 4 9



إسبانيا 3 8 6 17



السويد 3 6 0 9



سويسرا 3 4 6 13



الدنمارك 3 4 4 11



كرواتيا 3 3 2 8



ايران 3 2 2 7



صربيا 3 1 5 9



بلجيكا 3 1 3 7



بلغاريا 3 1 2 6



سلوفينيا 3 1 1 5



أوزباكستان 3 0 2 5



جورجيا 2 5 1 8



تايبيه الصينية 2 4 6 12



تركيا 2 2 9 13



اليونان 2 1 1 4



اوغندا 2 1 1 4



الإكوادور 2 1 0 3



اسرائيل 2 0 2 4



إيرلندا 2 0 2 4



قطر 2 0 1 3



البهاماس 2 0 0 2



كوسوفو 2 0 0 2



أوكرانيا 1 6 12 19



بيلاروس 1 3 3 7



رومانيا 1 3 0 4



فنزويلا 1 3 0 4



الهند 1 2 4 7



هونغ كونغ 1 2 3 6



الفيليبين 1 2 1 4



سلوفاكيا 1 2 1 4



جنوب افريقيا 1 2 0 3



النمسا 1 1 5 7



مصر 1 1 4 6



إندونيسيا 1 1 3 5



اثيوبيا 1 1 2 4



البرتغال 1 1 2 4



تونس 1 1 0 2



إستونيا 1 0 1 2



تايلاندا 1 0 1 2



فيجي 1 0 1 2



لاتفيا 1 0 1 2



المغرب 1 0 0 1



برمودا 1 0 0 1



بورتوريكو 1 0 0 1



كولومبيا 0 4 1 5



أذربيجان 0 3 4 7



جمهورية الدومينيكان 0 3 2 5



أرمينيا 0 2 2 4



قرغيزستان 0 2 1 3



مونغوليا 0 1 3 4



الأرجنتين 0 1 2 3



سان مارينو 0 1 2 3



الأردن 0 1 1 2



ماليزيا 0 1 1 2



نيجيريا 0 1 1 2



البحرين 0 1 0 1



المملكة العربية السعودية 0 1 0 1



تركمنستان 0 1 0 1



ليتوانيا 0 1 0 1



مقدونيا 0 1 0 1



نميبيا 0 1 0 1



كازاخستان 0 0 8 8



المكسيك 0 0 4 4



فنلندا 0 0 2 2



الكويت 0 0 1 1



بوتسوانا 0 0 1 1



بوركينا 0 0 1 1



ساحل العاج 0 0 1 1



سوريا 0 0 1 1



غانا 0 0 1 1



غرينادا 0 0 1 1



مولدوفا 0 0 1 1

بدس/جأش



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