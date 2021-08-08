أولمبياد طوكيو: بداية حفل الختام

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أعلام البعثات المشاركة في أولمبياد طوكيو خلال حفل الختام

انطلقت مراسم حفل ختام أولمبياد طوكيو الصيفي الأحد في الملعب الأولمبي في العاصمة اليابانية، تمهيداً لانتقال الشعلة إلى باريس التي تستضيف النسخة المقبلة عام 2024.

وخلال الحفل، ستتلقى رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو العلم الأولمبي من حاكمة طوكيو يوريكو كويكي عبر رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ.

وسيتضمن الحفل مرور بعثات رياضيين شاركوا في الألعاب التي غابت عنها الجماهير قسراً

تفادياً لتفشي فيروس كورونا الذي أرهق المنافسات الرياضية في السنة الأخيرة.

وستنطفئ الشعلة الأولمبية التي أوقدتها لاعبة كرة المضرب ناومي أوساكا في نهاية الحفل، بعد ألعاب انطلقت يوم الثالث والعشرين من تموز/يوليو الماضي وتأجلت نحو سنة من العام 2020 بسبب ”كوفيد-19“.

جأش/ع ش

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