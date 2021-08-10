تقرير: تكاليف أولمبياد طوكيو قد تبلغ 15 مليار دولار!

أخبار اليابان



مسؤول يرقد على المضمار بعد أن صدمه راكبو الدراجات. أ ف ب.

استيقظت طوكيو على فاتورة ضخمة وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا يوم الاثنين بعد أن أقامت أولمبياد في ظل الوباء، ولم يكن من امؤكد إقامة الأولمبياد حتى اللحظات الأخيرة وكان استقبالها متباينًا حتى النهاية.

كان المسؤولون الأولمبيون متفائلين بشكل متوقع، قائلين إن الألعاب قدمت الأمل ولحظات مشجعة، وانطلقت دون أي تفشي كبير لفيروس كورونا.

قال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ في مؤتمره الصحفي الختامي ”كانت هذه الألعاب الأولمبية دليلاً قوياً على القوة الموحدة للرياضة“.

لكن الأمر سيستغرق وقتًا أطول بالنسبة لليابان حتى تتمكن من التعامل مع الألعاب التي كانت مثيرة للجدل إلى حد كبير وتكشفت مع تفشي حالات الإصابة بالفيروس في طوكيو وأماكن أخرى.

وقالت صحيفة أساهي شيمبون اليومية، التي دعت إلى الإلغاء على الرغم من كونها راعية للألعاب، إن الحدث الذي تكلف 15 مليار دولار كان بمثابة ”مقامرة“ على حياة الناس.

وقالت يوم الاثنين ”هذه المقامرة مضت قدما وجعلت الوضع أسوأ“.

أظهر استطلاع للرأي أجرته الصحيفة خلال اليومين الأخيرين من الألعاب أن 56٪ من اليابانيين يؤيدون إقامة الحدث، بينما عارضه 32٪. قال 32% فقط إنهم شعروا أن الألعاب كانت ”آمنة ومأمونة“، و 54% غير مقتنعين.

كانت أولمبياد طوكيو 2020 لا مثيل لها، بدءًا من التأجيل التاريخي العام الماضي الذي قلب سنوات من التخطيط للرياضيين.

”الثناء“

على الرغم من كل شيء، مع افتتاح الألعاب، كانت هناك دلائل على أن الجمهور الياباني ربما يكون قد تغير رأيه.

توافد الآلاف على الاستاد الأولمبي لإلقاء نظرة على الألعاب النارية في حفل الافتتاح وفرصة لالتقاط صورهم أمام الحلقات الأولمبية.

عندما بدأت المنافسات، تحدى الناس طلبات الابتعاد عن الأحداث المقامة على الطرق العامة، واشتروا البضائع الأولمبية في المتاجر في جميع أنحاء اليابان.

وقالت هيروشيكا تاديدا لوكالة فرانس برس: ”إذا رأيت هؤلاء الرياضيين يركضون أمامك، فلا يمكنك إلا أن تشجعهم“.

كان تكريم الرياضيين موضوعًا رئيسيًا في الافتتاحيات في اليابان يوم الإثنين، حيث قدمت صحيفة يوميوري شيمبون ”إشادة كبيرة بالمسابقات التي بذلوا فيها كل جهودهم“.

كانت هناك مخاوف بشأن ما سيعنيه الوباء والتأجيل بالنسبة للرياضة في الألعاب.

ولكن على الرغم من بعض خيبات الأمل البارزة، ظلت العروض مثيرة للإعجاب، مع تحطيم الأرقام القياسية العالمية والإدخال الناجح للعديد من الرياضات الجديدة بما في ذلك التزلج على الألواح وركوب الأمواج.

ألقى فيروس كورونا بظلال طويلة على الألعاب منذ البداية ، وتحطمت أحلام العديد من الرياضيين بسبب نتائج اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل.

على الرغم من أن معظمهم كانوا سعداء فقط لأن الألعاب بدأت في ظل تلك الأزمة العالمية.



اختتمت أولمبياد طوكيو فعاليتها يوم الأحد. أ ف ب.

الأمل وسط الجائحة

وأضاف هيو روبرتسون، رئيس الاتحاد الأولمبي البريطاني: ”أقيمت الألعاب في أصعب الظروف التي يمكن تخيلها وقد تميز المنظمون“.

كانت الألعاب الأولمبية أيضًا انتصارًا للرياضة اليابانية، حيث ظفرت بـ 27 ميدالية ذهبية في الألعاب المختلفة من البيسبول إلى التزلج على الألواح.

قال المسؤولون الأولمبيون اليابانيون إنهم شعروا بأن الاندفاع نحو الذهب دفع الدعم العام للألعاب، مشيرين إلى العائلات التي أحضرت الأطفال إلى أماكن للتهليل في الخارج أو علقوا الأعلام على نوافذهم.

لكن وراء الهتاف، هناك شعور يلوح في الأفق بأزمة بسبب الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بالفيروس خلال الألعاب.

تخضع طوكيو والعديد من الأجزاء الأخرى من البلاد لحالة الطوارئ المتعلقة بالفيروس، ويتم تطعيم حوالي ثلث البلاد فقط بشكل كامل حيث تتسبب سلالة دلتا في زيادة العدوى.

يمكن أن تؤثر هذه القضية على المستقبل السياسي لرئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي، حيث يواجه سباقًا على القيادة ثم انتخابات عامة بحلول أكتوبر.

لكن بالنسبة للبعض، أدت الأحداث الرياضية البارزة إلى القضاء على المخاوف بشأن الوباء.

وقالت الطالبة الجامعية ريتا غوتو البالغة من العمر 21 عاما لوكالة فرانس برس ”صحيح أنني كنت قلقة قليلا“.

”ولكن في النهاية، لم تضفى الألعاب الأولمبية بريقًا على اليابان فحسب، بل أضاءت العالم أيضًا“.



أ ف ب.



أ ف ب.