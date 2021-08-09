أولمبياد طوكيو: تعرف على السجل الكامل للميداليات

أخبار اليابان



صورة جوية للإستاد الوطني من الجهة الجنوبية تقديم الصورة: الاتحاد الرياضي الياباني (هيئة حكومية مستقلة).



في ما يلي السجل الكامل للميداليات في أولمبياد طوكيو الصيفي الذي اختتم الأحد.

- سباحة* رجال:



- 50 م حرة:



ذهبية: الأميركي كايليب دريسل



فضية: الفرنسي فلوران مانودو



برونزية: البرازيلي برونو فراتوس

- 100 م حرة:



ذهبية: الأميركي كايليب دريسل



فضية: الأسترالي كايل تشالمرز



برونزية: الروسي كليمنت كوليسنيكوف

- 100 م صدرا:



ذهبية: البريطاني آدم بيتي



فضية: الهولندي أرنو كامينغا



برونزية: الإيطالي نيكولو مارتينينغي

- 100 م ظهرا:



ذهبية: الروسي يفغيني ريلوف



فضية: الروسي كليمنت كوليسنيكوف



برونزية: الأميركي راين مورفي

- 100 م فراشة:



ذهبية: الأميركي كايليب دريسل



فضية: المجري كريستوف ميلاك



برونزية: السويسري نوي بونتي

- 200 م حرة:



ذهبية: البريطاني توم دين



فضية: البريطاني دانكن سكوت



برونزية: البرازيلي فرناندو شيفر

- 200 م ظهرا:



ذهبية: الروسي يفغيني ريلوف



فضية: الأميركي راين مورفي



برونزية: البريطاني لوك غرينبانك

- 200 م صدراً:



ذهبية: الأسترالي أيزاك ستابلتي-كوك



فضية: الهولندي أرنو كامينغا



برونزية: الفنلندي ماتي ماتسون

- 200 م فراشة:



ذهبية: المجري كريستوف ميلاك



فضية: الياباني تومورو هوندا



برونزية: الإيطالي فيديريكو بورديسو

- 200 م متنوعة:



ذهبية: الصيني شون وانغ



فضية: البريطاني دانكن سكوت



برونزية: السويسري جيريمي ديبلانش

- 400 م حرة:



ذهبية: التونسي أحمد أيوب الحفناوي



فضية: الأسترالي جاك ماكلافلين



برونزية: الأميركي كيران سميث

-400 م متنوعة:



ذهبية: الأميركي تشايس كايليش



فضية: الأميركي جاي ليثرلاند



برونزية: الأسترالي برندون سميث

-800 م حرة:



ذهبية: الأميركي روبرت فينك



فضية: الإيطالي جورجو بالترينييري



برونزية: الأوكراني ميخايلو رومانتشوك

- 1500 م حرة:



ذهبية: الأميركي روبرت فينك



فضية: الأوكراني ميخايلو رومانتشوك



برونزية: الألماني فلوريان فيلبروك

- التتابع 4 مرات 100 م حرة:



ذهبية: الولايات المتحدة



فضية: إيطاليا



برونزية: أستراليا

- التتابع 4 مرات 100 م متنوعة:



ذهبية: الولايات المتحدة



فضية: بريطانيا



برونزية: إيطاليا

- التتابع 4 مرات 200 م حرة:



ذهبية: بريطانيا



فضية: روسيا



برونزية: أستراليا

- 10 كلم في المياه المفتوحة (ماراثون):



ذهبية: الألماني فلوريان فيلبروك



فضية: المجري كريستوف راسوفسكي



برونزية: الإيطالي غريغوريو بالترينييري

* سيدات:



- 50 م حرة:



ذهبية: الأسترالية إيما ماكيون



فضية: السويدية سارة سيوستروم



برونزية: الدنماركية برنيل بلوم

- 100 م حرة:



ذهبية: الأسترالية إيما ماكيون



فضية: برناديت هوغي من هونغ كونغ



برونزية: الأسترالية كايت كامبل

- 100 م صدرا:



ذهبية: الأميركية ليديا جاكوبي



فضية: الجنوب إفريقية تاتيانا شونميكر



برونزية: الأميركية ليلي كينغ

- 100 م ظهرا:



ذهبية: الأسترالية كايلي مايكون



فضية: الكندية كايلي ماس



برونزية: الأميركية ريغان سميث

- 100 م فراشة:



100 م فراشة



ذهبية: الكندية مارغاريت ماكنيل



فضية: الصينية يوفي تشانغ



برونزية: الأسترالية إيما ماكيون

- 200 م حرة:



ذهبية: الأسترالية أريارن تيتموس



فضية: برناديت هوغي من هونغ كونغ



برونزية: الكندية بيني أوليكسياك

- 200 م صدرا:



ذهبية: الجنوب إفريقية تاتيانا سكونماكر



فضية: الأميركية ليلي كينغ



برونزية: الأميركية آني لايزور

- 200 م ظهرا:



ذهبية: الأسترالية كايلي ماكيون



فضية: الكندية كايلي ماس



برونزية: الأسترالية إميلي سيبوم

- 200 م فراشة:



ذهبية: الصينية تشانغ يوفي



فضية: الأميركية ريغان سميث



برونزية: الأميركية هالي فليكينغر

- 200 م متنوعة:



ذهبية: اليابانية يوي أوهاشي



فضية: الأميركية أليكس والش



برونزية: الأميركية كايت دوغلاس

- 400 م حرة:



ذهبية: الأسترالية أريان تيتموس



فضية: الأميركية كايتي ليديكي



برونزية: الصينية بينغجي لي

- 400 م متنوعة:



ذهبية: اليابانية يوي أوهاشي



فضية: الأميركية إيما ويانت



برونزية: الأميركية هالي فليكينغر

- 800 م حرة:



ذهبية: الأميركي كايتي ليديكي



فضية: الأسترالية أريارن تيتموس



برونزية: الإيطالية سيمونا كواداريلا

- التتابع 4 مرات 100 م حرة:



ذهبية: أستراليا



فضية: كندا



برونزية: الولايات المتحدة

-1500 م حرة:



ذهبية: الأميركية كايتي ليديكي



فضية: الأميركية إريكا ساليفان



برونزية: الألمانية ساره كوهلر

- التتابع 4 مرات 100 م متنوعة:



ذهبية: أستراليا



فضية: الولايات المتحدة



برونزية: كندا

- التتابع 4 مرات 200 م حرة:



ذهبية: الصين



فضية: الولايات المتحدة



برونزية: أستراليا

- 10 كلم في المياه المفتوحة (ماراثون):



ذهبية: البرازيلية آنا مارسيلا كونيا



فضية: الهولندية شارون فان روفندال



برونزية: الأسترالية كارينا لي

*مختلط



- التتابع 4 مرات 100 م متنوعة



ذهبية: بريطانيا



فضية: الصين



برونزية: أستراليا

- سباحة ايقاعية- باليه (فرق)



- سباحة إيقاعية



ذهبية: روسيا



فضية: الصين



برونزية: أوكرانيا

- الزوجي



ذهبية: روسيا



فضية: الصين



برونزية: أوكرانيا

الغطس* رجال:



- منصة متحركة 3 م (فردي):



ذهبية: الصيني شي سيي



فضية: الصيني زونغيوان وانغ



برونزية: البريطاني جاك لوير

- منصة متحركة 3 م (زوجي)



ذهبية: الصين



فضية: الولايات المتحدة



برونزية: ألمانيا

- منصة ثابتة 10 م (فردي):



ذهبية: الصيني يوان تشاو



فضية: الصيني جيان يانغ



برونزية: البريطاني توم دايلي







- منصة ثابتة 10 م (فرق):



ذهبية: بريطانيا



فضية: الصين



برونزية: اللجنة الأولمبية الروسية

* سيدات:



- منصة متحركة 3 م (فردي):



ذهبية: الصينية تينغماو شي



فضية: الصينية هان وانغ



برونزية: الأميركية كريستا بالمر

- منصة متحركة 3 م (زوجي):



ذهبية: الصين



فضية: كندا



برونزية: ألمانيا

- منصة ثابتة 10 م (فردي):



ذهبية: الصينية هونغشان تشوان



فضية: الصينية يوتشي شين



برونزية: الأسترالية ميليسا وو

- منصة ثابتة 10 م (فرق):



ذهبية: الصين



فضية: الولايات المتحدة



برونزية: المكسيك

- كانوي-كاياك* رجال:



- كانوي فردي متعرج:



ذهبية: السلوفيني بنجامان سافشيك



فضية: التشيكي لوكاش روهان



برونزية: الألماني سيدريس تاسياديس

- كاياك فردي متعرج:



ذهبية: التشيكي ييري برشكافيتش



فضية: السلوفاكي ياكوب غريغار



برونزية: الألماني هانيس أيغنر

- كانوي فردي 1000 م:



ذهبية: البرازيلي إيساكياس كيروش دوس سانتوس



فضية: الصيني هاو ليو



برونزية: المولدافي سيرغي تارنوفتشي

- كانوي زوجي 1000 م:



ذهبية: كوبا



فضية: الصين



برونزية: ألمانيا

- كاياك فردي 200 م:



ذهبية: المجري ساندور توتكا



فضية: الإيطالي مانفريدي ريتسا



برونزية: البريطاني ليام هيث

- كاياك فردي 1000 م:



ذهبية: المجري بالينت كوباس



فضية: المجري آدم فارغا



برونزية: البرتغالي فرناندو بيمنتا

- كاياك زوجي 1000 م:



ذهبية: أستراليا



فضية: ألمانيا



برونزية: تشيكيا

- رباعي كاياك 500 م:



ذهبية: ألمانيا



فضية: إسبانيا



برونزية: سلوفاكيا

* سيدات:



- كانوي فردي متعرّج:



ذهبية: الأسترالية جيسيكا فوكس



فضية: البريطانية مالوري فرانكلين



برونزية: الألمانية أندريا هيرزوغ

- كاياك فردي متعرّج:



ذهبية: الألمانية ريكاردا فونك



فضية: الإسبانية مايالين شوروت



برونزية: الأسترالية جيسيكا فوكس

- كانوي فردي 200 م



ذهبية: الأميركية نيفين هاريسون



فضية: الكندية لورانس فنسان-لابوانت



برونزية: الأوكرانية ليودميلا لوزان

- كانوي زوجي 500 م:



ذهبية: الصين



فضية: أوكرانيا



برونزية: كندا

- كاياك فردي 200 م:



ذهبية: النيوزيلندية ليزا كارينغتون



فضية: الإسبانية تيريسا بورتيلا



برونزية: الدنماركية إيما أستراند يورغنسن

- فردي كاياك 500 م:



ذهبية: النيوزيلندية ليزا كارينغتون



فضية: المجرية تامارا تسيبيس



برونزية: الدنماركية إيما أستراند يورغنسن

- كاياك زوجي 500 م:



ذهبية: نيوزيلندا



فضية: بولندا



برونزية: المجر

- كاياك رباعي 500 م:



ذهبية: المجر



فضية: بيلاروس



برونزية: بولندا

- تجذيف:* رجال:



- فردي:



ذهبية: اليوناني ستيفانوس نتوسكوس



فضية: النروجي كييتيل بورخ



برونزية: الكرواتي دامير مارتن

- زوجي بمجذافين:



ذهبية: فرنسا



فضية: هولندا



برونزية: الصين

- رباعي بمجذافين:



ذهبية: هولندا



فضية: بريطانيا



برونزية: أستراليا

- زوجي:



ذهبية: كراوتيا



فضية: رومانيا



برونزية: الدنمارك

- رباعي:



ذهبية: أستراليا



فضية: رومانيا



برونزية: إيطاليا

- ثماني:



ذهبية: نيوزيلندا



فضية: ألمانيا



برونزية: بريطانيا

- زوجي بمجذافين وزن خفيف:



ذهبية: إيرلندا



فضية: ألمانيا



برونزية: إيطاليا

* سيدات:



- فردي



ذهبية: النيوزيلندية إيما تويغ



فضية: الروسية هانا براكاتسين



برونزية: النمسوية ماغدالينا لوبنيغ

- زوجي بمجذافين:



ذهبية: رومانيا



فضية: نيوزيلندا



برونزية: هولندا

- رباعي بمجذافين:



ذهبية: الصين



فضية: بولندا



برونزية: أستراليا

- زوجي:



ذهبية: نيوزيلندا



فضية: روسيا



برونزية: كندا

- ثماني:



ذهبية: كندا



فضية: نيوزيلندا



برونزية: الصين

- رباعي:



ذهبية: أستراليا



فضية: هولندا



برونزية: إيرلندا

- زوجي بمجذافين وزن خفيف:



ذهبية: إيطاليا



فضية: فرنسا



برونزية: هولندا

- شراع:* رجال:



- أر أس: أكس



ذهبية: الهولندي كيران بادلو



فضية: الفرنسي توما غويار



برونزية: الصيني كون بي

- سباق ليزر:



ذهبية: الأسترالي مات ويرن



فضية: الكرواتي تونتشي ستيبانوفيتش



برونزية: النروجي هيرمان توماسغارد

- سباق فين:



ذهبية: البريطاني جيلز سكوت



فضية: المجري زومبور بيريش



برونزية: الإسباني جوان كاردونا مينديس

- سباق 470:



ذهبية: أستراليا



فضية: السويد



برونزية: إسبانيا

- سباق 49 أف أكس:



ذهبية: بريطانيا



فضية: نيوزيلندا



برونزية: ألمانيا

* سيدات:



- أر أس: أكس



ذهبية: الصينية لو يون شو



فضية: الفرنسية شارلين بيكون



برونزية: البريطانية إيما ويلسن

- سباق ليزر راديال:



ذهبية: الدنماركية آن-ماري ريندوم



فضية: السويدية جوزيفين أولسون



برونزية: الهولندية ماريت بوفميستر

- سباق 470:



ذهبية: بريطانيا



فضية: بولندا



برونزية: فرنسا

- سباق 49 أف أكس:



ذهبية: البرازيل



فضية: ألمانيا



برونزية: هولندا

* مختلط:



- ناكرا 17:



ذهبية: إيطاليا



فضية: بريطانيا



برونزية: ألمانيا

- جمباز فني:* رجال:



- المسابقة الكاملة (فرق):



ذهبية: روسيا



فضية: اليابان



برونزية: الصين

- المسابقة الكاملة (فردي):



ذهبية: الياباني دايكي هاشيموتو



فضية: الصيني روتانغ جياو



برونزية: الروسي نيكيتا ناغورني

- حركات أرضية:



ذهبية: الإسرائيلي أرتيم دولغوبيات



فضية: الإسباني رايديرلي ساباتا



برونزية: الصيني روتنغ تشياو

- حصان الحلق:



ذهبية: البريطاني ماكس ويتلوك



فضية: التايواني شيه كاي لي



برونزية: الياباني كازوما كايا

- جهاز الحلق:



ذهبية: الصيني يانغ ليو



فضية: الصيني هاو يو



برونزية: اليوناني إلفثيريوس بيترونياس

- حصان القفز:



ذهبية: الكوري الجنوبي جيهوان شين



فضية: الروسي دينيس أبليازين



برونزية: الأرميني أرتور دافتيان

- العارضتان المتوازيتان:



ذهبية: الصيني جينغيوان جو



فضية: الألماني لوكاس داوسر



برونزية: التركي فرحات أريكان

- العارضة الثابتة:



ذهبية: الياباني دايكي هاشيموتو



فضية: الكرواتي تين سربيتش



برونزية: الروسي نيكيتا ناغورني

* سيدات:



- المسابقة الكاملة (فرق):



ذهبية: روسيا



فضية: الولايات المتحدة



برونزية: بريطانيا

- المسابقة الكاملة (فردي):



ذهبية: الأميركية سونيزا لي



فضية: البرازيلية ريبيكا أندرادي



برونزية: الروسية أنجيلينا ميلينكوفا

- حصان القفز:



ذهبية: البرازيلية ريبيكا أندرادي



فضية: الأميركية ميكايلا سكينر



برونزية: الكورية الجنوبية سيوجيونغ ييو

- العارضتان مختلفتا الارتفاع:



ذهبية: البلجيكية نينا ديرفايل



فضية: الروسية أناستازيا إليانكوفا



برونزية: الأميركية سونيزا لي

- عارضة التوازن:



ذهبية: الصينية تشنتشن غوان



فضية: الصينية شيجينغ تانغ



برونزية: الأميركية سيمون بايلز

- الحركة الأرضية:



ذهبية: الأميركية جايد كاري



فضية: الإيطالية فانيسا فيراري



برونزية: اليابانية ماي موراكامي



برونزية: الروسية أنجلينا ملنيكوفا

- جمباز ايقاعي ورياضي:- المسابقة العامة (فرق):



ذهبية: بلغاريا



فضية: روسيا



برونزية: إيطاليا

- المسابقة العامة (فردي):



ذهبية: الإسرائيلية لينوي أشرام



فضية: الروسية دينا أفيرينا



برونزية: البيلاروسية ألينا هارناسكو

- جمباز ترامبولين:*رجال:



ذهبية: البيلاروسي إيفان ليتفينوفيتش



فضية: الصيني دونغ دونغ



برونزية: النيوزيلندي ديلان شميدت

*سيدات:



ذهبية: الصينية شوينغ زو



فضية: الصينية لينغلينغ ليو



برونزية: البريطانية بريوني بايدج

- ألعاب قوى:* رجال:- 100 م:



ذهبية: الإيطالي لامونت مارسيل جاكوبس



فضية: الأميركي فريد كيرلي



برونزية: الكندي أندريه دو غراس

- 110 م حواجز:



ذهبية: الجامايكي هانسل بارتشمنت



فضية: الأميركي غرانت هولواي



برونزية: الجامايكي رونالد ليفي

- 200 م:



ذهبية: الكندي أندري دو غراس



فضية: الأميركي كينيث بيدناريك



برونزية: الأميركي نواه لايلز

- 400 م:



ذهبية: ستيفن غاردينر من الباهاماس



فضية: الكولومبي أنتوني خوسيه زامبرانو



برونزية: كيراني جيمس من غرينادا

- 400 م حواجز:



ذهبية: النروجي كارستن فارهولم



فضية: الأميركي راي بنجامين



برونزية: البرازيلي أليسون دوس سانتوس

- 800 م:



ذهبية: الكيني إيمانويل كورير



فضية: الكيني فيرغوسون روتيتش



برونزية: البولندي باتريك دوبيك

- 1500 م:



ذهبية: النروجي جاكوب إنغيبريغستن



فضية: الكيني تيموثي شيرويوت



برونزية: البريطاني جوش كير

- 3 آلاف م موانع:



ذهبية: المغربي سفيان البقالي



فضية: الأثيوبي لاميشا غيرما



برونزية: الكيني بنجامين كيغن

- 5 آلاف م:



ذهبية: الأوغندي جوشوا شيبتيغي



فضية: الكندي محمّد أحمد



برونزية: الأميركي بول شيليمو

- 10 آلاف م:



ذهبية: الأثيوبي سيليمون باريغا



فضية: الأوغندي جوشوا شيبتيغي



برونزية: الأوغندي جاكوب كيبليمو

- التتابع 4 مرات 100 م:



ذهبية: إيطاليا



فضية: بريطانيا



برونزية: كندا

- التتابع 4 مرات 400 م:



ذهبية: الولايات المتحدة



فضية: هولندا



برونزية: بوتسوانا

- 20 كلم مشيًا:



ذهبية: الإيطالي ماسيمو ستانو



فضية: الياباني كوكي إيكيدا



برونزية: الياباني توشيكازو يامانيشي

- 50 كلم مشيًا:



ذهبية: البولندي دافيد تومالا



فضية: الألماني جوناثان هيلبرت



برونزية: الكندي إيفان دانفي

- الماراثون:



ذهبية: الكيني إليود كيبتشوغي



فضية: الهولندي أبدي ناغيي



برونزية: البلجيكي بشير عبدي

- الوثب الطويل:



ذهبية: اليوناني ميلتياديس تينتوغلو



فضية: الكوبي خوان ميغل إيتشيفاريا



برونزية: الكوبي مايكل ماسو

- الوثب العالي:



ذهبية: القطري معتز برشم والإيطالي جانماركو تامبيري



برونزية: البيلاروسي ماكسيم نداسيكو

- الوثبة الثلاثية:



ذهبية: البرتغالي بيدرو بيتشاردو



فضية: الصيني يامينغ جو



برونزية: البوركينابي أوغ فابريس زانغو

- القفز بالزانة:



ذهبية: السويدي أرمان دوبلانتيس



فضية: الأميركي كريستوفر نيلسن



برونزية: البرازيلي تياغو براز

- رمي الرمح:



ذهبية: الهندي نيراج شوبرا



فضية: التشيكي جاكوب فادليتش



برونزية: التشيكي فيتيشلاف فيسيلي

- رمي القرص:



ذهبية: السويدي دانيال ستال



فضية: السويدي سيمون بيترسون



برونزية: النمسوي لوكاس فايسهايدينغر

- رمي المطرقة:



ذهبية: البولندي فويتشيخ نوفيتسكي



فضية: النروجي إيفيند هنريكسن



برونزية: البولندي بافل فايديك

- رمي الكرة الحديد:



ذهبية: الأميركي راين كراوزر



فضية: الأميركي جو كوفاكس



برونزية: النيوزيلندي توماس والش

- العشارية:



ذهبية: الكندي داميان وارنر



فضية: الفرنسي كيفن ماير



برونزية: الأسترالي آشلي مولوني

* سيدات:- 100 م:



ذهبية: الجامايكية إيلاين تومسون-هيراه



فضية: الجامايكية شيلي-آن فرايزر-برايس



برونزية: الجامايكية شيريكا جاكسون

- 100 م حواجز:



ذهبية: البورتوريكية جاسمين كاماتشو-كوين



فضية: الأميركية كندرا هاريسون



برونزية: الجامايكية ميغان تابر

- 200 م:



ذهبية: الجامايكية إيلاين تومسون-هيراه



فضية: الناميبية كريستين مبوما



برونزية: الأميركية غابرييل توماس

- 400 م:



ذهبية: شوني ميلر-أويبو من باهاماس



فضية: ماريليدي باولينو من جمهورية الدومينيكان



برونزية: الأميركية أليسون فيليكس

- 400 م حواجز:



ذهبية: الأميركية سيدني ماكلافلين



فضية: الأميركية دليلة محمد



برونزية: الهولندية فيمكي بول

- 800 م:



ذهبية: الأميركية أثينغ مو



فضية: البريطانية كيلي هودجكينسون



برونزية: الأميركية رايفين رودجرز

- 1500 م:



ذهبية: الكينية فايث كيبييغون



فضية: البريطانية لاورا موير



برونزية: الهولندية سيفان حسن

- 3 آلاف م موانع:



ذهبية: الأوغندية بيروث شيموتاي



فضية: الأميركية كورتني فريريكس



برونزية: الكينية هايفن كيينغ

- 5 آلاف م:



ذهبية: الهولندية سيفان حسن



فضية: الكينية هيلين أوبيري



برونزية: الأثيوبية غوداف تسيغاي

- 10 آلاف م:



ذهبية: الهولندلية سيفان حسن



فضية: البحرينية كالكيدان غيزاهيغني



برونزية: الأثيوبية ليتسينبيت غيدي

- التتابع 4 مرات 100 م:



ذهبية: جامايكا



فضية: الولايات المتحدة



برونزية: بريطانيا

- التتابع 4 مرات 400 م:



ذهبية: الولايات المتحدة



فضية: بولندا



برونزية: جامايكا

- 20 كلم مشيًا:



ذهبية: الإيطالية أنتونيلا بالميزانو



فضية: الكولومبية ساندرا لورينا أريناس



برونزية: الصينية هونغ ليو

- الماراثون:



ذهبية: الكينية بيريس جيبشيرشير



فضية: الكينية بريجيد كوسغي



برونزية: الأميركية مولي سيدل

- الوثب الطويل:



ذهبية: الألمانية مالايكا ميهامبو



فضية: الأميركية بريتني ريس



برونزية: النيجيرية إيسي برومي

- الوثب العالي



ذهبية: الروسية ماريا لاسيتسكيني



فضية: الأسترالية نيكولا ماكديرموت



برونزية: الأوكرانية ياروسلافا ماهوشيك

- الوثبة الثلاثية:



ذهبية: الفنزويلية يوليمار روخاس



فضية: البرتغالية باتريسيا مامونا



برونزية: الإسبانية آنا بيليتيرو

- القفز بالزانة:



ذهبية: الأميركية كايتي ناغيوت



فضية: الروسية أنجليكا سيدوروفا



برونزية: البريطانية هولي برادشاو

- رمي الرمح:



ذهبية: الصينية شيينغ ليو



فضية: البولندية ماريا أندريشيك



برونزية: الأسترالية لي-كيلسي باربر

- رمي المطرقة:



ذهبية: البولندية أنيتا فلودارتشيك



فضية: الصينية تشينغ وانغ



برونزية: البولندية مالفينا كوبرون

- رمي الكرة الحديد:



ذهبية: الصينية غونغ ليجياو



فضية: الأميركية رايفن سوندرس



برونزية: النيوزيلاندية فاليري أدامس

- رمي القرص:



ذهبية: الأميركية فالاري أولمان



فضية: الألمانية كريستين بودينس



برونزية: الكوبية خايمي بيريس

- السباعية:



ذهبية: البلجيكية نفيساتو تيام



فضية: الهولندية أنوك فيتير



برونزية: الهولندية إيما أوسترفيغيل

- دراجات المضمار:* رجال:- سباق السرعة (فردي):



ذهبية: الهولندي هاري لافريسين



فضية: الهولندي جيفري هوغلاند



برونزية: البريطاني جاك كارلين

- سباق السرعة (فرق):



ذهبية: هولندا



فضية: بريطانيا



برونزية: فرنسا

- سباق النقاط (أومنيوم):



ذهبية: البريطاني ماثيو وولز



فضية: النيوزيلندي كامبل ستيورت



برونزية: الإيطالي إيليا فيفياني

- سباق المطاردة:



ذهبية: إيطاليا



فضية: الدنمارك



برونزية: أستراليا

- سباق كيرين:



ذهبية: البريطاني جايسون كيني



فضية: الماليزي محمد عزيزالحسني أوانغ



برونزية: الهولندي هاري لافريسن

- سباق ماديسون:



ذهبية: الدنمارك



فضية: بريطانيا



برونزية: فرنسا

* سيدات:- سباق السرعة (فردي):



ذهبية: الكندية كيلسي ميتشل



فضية: الأوكرانية أولينا ستاريكوفا



برونزية: واي تشي لي من هونغ كونغ

- سباق السرعة (فرق):



ذهبية: الصين



فضية: ألمانيا



برونزية: روسيا

- سباق النقاط (أومنيوم):



ذهبية: الأميركية جينيفر فالينتي



فضية: اليابانية يومي كاجيهارا



برونزية: الهولندية كيرستن فيلد

- سباق المطاردة:



ذهبية: ألمانيا



فضية: بريطانيا



برونزية: الولايات المتحدة

- سباق كيرين:



ذهبية: الهولندية شاني براسبينينكس



فضية: النيوزيلندية إيليسي أندروز



برونزية: الكندية لوريان جينيست

- سباق ماديسون:



ذهبية: بريطانيا



فضية: الدنمارك



برونزية: روسيا

- دراجات بي أم إكس حرة:* رجال:



ذهبية: الأسترالي لوغان مارتن



فضية: الفنزويلي دانيال ديرس



برونزية: البريطاني ديكلان بروكس

* سيدات:



ذهبية: البريطانية شارلوت وورثينغتون



فضية: الأميركية هانا روبرتس



برونزية: السويسرية نيكيتا دوكاروز

- دراجات بي أم إكس سباق* رجال:



ذهبية: الهولندي نيك كيمان



فضية: البريطاني كاي وايت



ذهبية: الكولومبي كارلوس ألبرتو راميريس ييبيس

* سيدات:



ذهبية: البريطانية بيثاني شريفر



فضية: الكولومبية ماريانا باخون



برونزية: الهولندية ميريل سمولدرز



- الدراجات الجبلية- سباق كروس كاونتري



* رجال



ذهبية: البريطاني توماس بيدكوك



فضية: السويسري ماتياس فلوكينغر



برونزية: الإسباني دافيد فاليرو سيرانو

* سيدات



ذهبية: السويسرية يولاندا نيف



فضة: السويسرية سينا فري



برونزية: ليندا إيندرغاند

- دراجات سباق الطرقسباق الطرق



*رجال



ذهبية: الإكوادوري ريتشارد كاراباس



فضية: البلجيكي فوت فون أيرت



برونزية: السلوفيني تاداي بوغاتشار

* سيدات



ذهبية: النمسوية آنا كيزنهوفر



فضية: الهولندية أنيميك فان فلوتن



برونزية: الإيطالية إليزا لونغو بورغيني

- سباق ضد الساعة



*رجال



ذهبية: السلوفيني بريموش روغليتش



فضية: الهولندي توم دومولين



برونزية: الأسترالي روهان دنيس

* سيدات



ذهبية: الهولندية أنيميك فان فلوتن



فضية: السويسرية مارلين روسير



برونزية: الهولندية أنّا فان دير بريغين

- فروسية- الترويض



فردي



ذهبية: الألمانية جيسيكا فون بريدوف-فيرندل



فضية: الألمانية إيزابيل فيرت



برونزية: البريطانية شارلوت دوجاردان

فرق



ذهبية: ألمانيا



فضية: الولايات المتحدة



برونزية: بريطانيا

- قفز الحواجز



فردي



ذهبية: البريطاني بن ماير



فضية: السويدي بيدير فريدريكسون



برونزية: الهولندي مايكل فان دير فلويتن

فرق



ذهبية: السويد



فضية: الولايات المتحدة



برونزية: بلجيكا

- المسابقة الكاملة



فردي



ذهبية: الألمانية يوليا كرايفسكي



فضية: البريطاني توم ماكيوين



برونزية: الأسترالي أندرو هوي

فرق



ذهبية: بريطانيا



فضية: أستراليا



برونزية: فرنسا

- غولف* رجال



ذهبية: الأميركي كزاندر شوفيلي



فضية: السلوفاكي روري ساباتيني



برونزية: التايواني سي تي بان

* سيدات



ذهبية: الأميركية نيلي كوردا



فضية: اليابانية موني إينامي



برونزية: النيوزيلندية ليديا كو

- كرة شاطئية* رجال:



ذهبية: النروج



فضية: روسيا



برونزية: قطر

* سيدات:



ذهبية: الولايات المتحدة



فضية: أستراليا



برونزية: سويسرا

- بادمنتون* رجال



- فردي:



ذهبية: الدنماركي فيكتور أكسلسن



فضية: الصيني لونغ تشين



برونزية: الأندونيسي أنتوني سينيسوكا غينتينغ

- زوجي:



ذهبية: تايوان



فضية: الصين



برونزية: ماليزيا

* سيدات



- فردي:



ذهبية: الصينية يو في تشن



فضية: التايوانية تسو-يينغ تاي



برونزية: الهندية سيندهو بوسارلا

- زوجي:



ذهبية: إندونيسيا



فضية: الصين



برونزية: كوريا الجنوبية







* زوجي مختلط:



ذهبية: الصين



فضية: الصين



برونزية: اليابان

- ترياثلون* رجال:



ذهبية: النروجي كريستيان بلومنفلت



فضية: البريطاني أليكس يي



برونزية: النيوزيلندي هايدن وايلد

* سيدات:



ذهبية: فلورا دافي من برمودا



فضية: البريطانية جورجيا تايلور-براون



برونزية: الأميركية كايتي زافيرس

* التتابع المختلط



ذهبية: بريطانيا



فضية: الولايات المتحدة



برونزية: فرنسا

- خماسي حديث* رجال:



ذهبية: البريطاني جوزف تشونغ



فضية: المصري أحمد أسامة



برونزية: الكوري الجنوبي وونغتاي جون

* سيدات:



ذهبية: البريطانية كايت فرانش



فضية: الليتوانية لاورا أسداوسكايتي



برونزية: المجرية سارولتا كوفاكس



- كرة قدم* رجال:



ذهبية: البرازيل



فضية: إسبانيا



برونزية: المكسيك

* سيدات:



ذهبية: كندا



فضية: السويد



برونزية: الولايات المتحدة

- كرة ماء* رجال:



ذهبية: صربيا



فضية: اليونان



برونزية: المجر

* سيدات:



ذهبية: الولايات المتحدة



فضية: إسبانيا



برونزية: المجر

- هوكي * رجال:



ذهبية: بلجيكا



فضية: أستراليا



برونزية: الهند

* سيدات:



ذهبية: هولندا



فضية: الأرجنتين



برونزية: بريطانيا

- كرة سلة* رجال:



ذهبية: الولايات المتحدة



فضية: فرنسا



برونزية: أستراليا

* سيدات:



ذهبية: الولايات المتحدة



فضية: اليابان



برونزية: فرنسا

- سلة 3*3* رجال



ذهبية: لاتفيا



فضية: روسيا



برونزية: صربيا

* سيدات:



ذهبية: الولايات المتحدة



فضية: روسيا



برونزية: الصين

- كرة يد* رجال:



ذهبية: فرنسا



فضية: الدنمارك



برونزية: إسبانيا

* سيدات:



ذهبية: فرنسا



فضية: روسيا



برونزية: النروج

- كرة طائرة* رجال:



ذهبية: فرنسا



فضية: روسيا



برونزية: الأرجنتين

* سيدات:



ذهبية: الولايات المتحدة



فضية: البرازيل



برونزية: صربيا

- ركبي* رجال:



ذهبية: فيجي



فضية: نيوزيلندا



برونزية: الأرجنتين

* سيدات:



ذهبية: نيوزيلندا



فضية: فرنسا



برونزية: فيجي

- كرة طاولة* رجال:



- فردي:



ذهبية: الصيني لونغ ما



فضية: الصيني شيندونغ فان



برونزية: الالماني ديميتري أوفتشاروف

- فرق:



ذهبية: الصين



فضية: ألمانيا



برونزية: اليابان

* سيدات:



- فردي:



ذهبية: الصينية تشين مينغ



فضية: الصينية سون ينغشا



برونزية: اليابانية ميما إيتو

- فرق:



ذهبية: الصين



فضية: اليابان



برونزية: هونغ كونغ

* زوجي مختلط



ذهبية: اليابان



فضية: الصين



برونزية: الصين تايبيه

- كرة مضرب* رجال



- فردي:



ذهبية: الألماني ألكسندر زفيريف



فضية: الروسي كارن خاتشانوف



برونزية: الإسباني بابلو كارينيو بوستا

- زوجي:



ذهبية: كرواتيا (نيكولا ميكيتش وماتي بافيتش)



فضية: كرواتيا (مارين تشيليتش وإيفان دوديغ)



برونزية: نيوزيلندا (ماركوس دانيال ومايكل فينيس)

* سيدات



- فردي:



ذهبية: السويسرية بليندا بنتشيتش



فضية: التشيكية ماركيتا فوندروشوفا



برونزية: الأوكرانية إيلينا سفيتولينا

- زوجي:



ذهبية: تشيكيا (باربورا كرايتشيوكوفا وكاتيرينا سينياكوفا)



فضية: سويسرا (بليندا بنتشيتش وفيكتوريا غولبيك)



برونزية: البرازيل (لاورا بيغوسي ولويزا ستيفاني)

- زوجي مختلط:



ذهبية: روسيا (أندري روبليف وأناستازيا بافليوتشنكوفا)



فضية: روسيا (أصلان كاراتسيف وإيلينا فيسنينا)



برونزية: أستراليا (جون بيرس وآشلي بارتي)

- جودو:* رجال:



وزن -60 كلغ



ذهبية: الياباني ناوهيسا تاكاتو



فضية: التايواني يونغ وي يانغ



برونزية: الفرنسي لوكا مكيدزي



برونزية: الكازاخستاني ييلدوس سميتوف

وزن -66 كلغ



ذهبية: الياباني هيفومي آبي



فضية: الجورجي فازا مارغفيلاشفيلي



برونزية: الكوري الجنوبي بول آن



برونزية: البرازيلي دانيال كارنيين

وزن -73 كلغ



ذهبية: الياباني شوهي أونو



فضية: الجورجي لاشا شافداتواشفيلي



برونزية: الكوري الجنوبي شانغريم آن



برونزية: المونغولي تسوغتباتار تسند-أوشير

وزن -81 كلغ



ذهبية: الياباني تاكانوري ناغاسي



فضية: المونغولي سعيد ملائي



برونزية: النمسوي شميل بورشاشفيلي



برونزية: البلجيكي ماتياس كاس

-90 كلغ



ذهبية: الجورجي لاشا بيكاوري



فضية: الألماني إدوارد تريبل



برونزية: الأوزبكستاني دافلات بوبونوف



برونزية: المجري كريستيان توت

وزن -100 كلغ



ذهبية: الياباني آرون وولف



فضية: الكوري الجنوبي غوهام تشو



برونزية: البرتغالي جورج فونسيكا



برونزية: الروسي نياز إيلياسوف

+100 كلغ



ذهبية: لوكاش كريباليك



فضية: الجورجي غورام توشيشفيلي



برونزية: الفرنسي تيدي رينر



برونزية: الروسي تاميرلان باشاييف

* سيدات:



وزن -48 كلغ



ذهبية: الكوسوفية ديستريا كراسنيكي



فضية: اليابانية فونا توناكي



برونزية: الأوكرانية داريا بيلوديد



برونزية: المونغولية أورانتسيتسيغ مونخبات

وزن -52 كلغ



ذهبية: اليابانية أوتا آبي



فضية: الفرنسية أماندين بوشار



برونزية: الإيطالية أوديتي جوفريدا



برونزية: البريطانية تشلسي جايلز

وزن -57 كلغ



ذهبية: الكوسوفية نورا جياكوفا



فضية: الفرنسية سارة-ليوني كيسيك



برونزية: الكندية جيسيكا كليمكايت



برونزية: اليابانية تسوكاسا يوشيدا

وزن -63 كلغ



ذهبية: الفرنسية كلاريس أغبينيينو



فضية: السلوفينية تينا تريستنياك



برونزية: الايطالية ماريا سينتراكيو



برونزية: الكندية كاثرين بوشومان-بينار

-70 كلغ



ذهبية: اليابانية شيزورو أراي



فضية: النمسوية ميكاييلا بوليريس



برونزية: الروسية مادينا تايمازوفا



برونزية: الهولندية ساني فان دايكي

وزن -78 كلغ



ذهبية: اليابانية شوري هامادا



فضية: الفرنسية مادلين مالونغا



برونزية: الألمانية آنّا-ماريا فاغنر



برونزية: البرازيلية مايرا أغيار

وزن +78 كلغ



ذهبية: اليابانية أكيرا سوني



فضية: الكوبية إيداليس أورتيس



برونزية: الفرنسية رومان ديكو



برونزية: الأذربيجانية إيرينا كيندزيرسكا

* فرق



ذهبية: فرنسا



فضية: اليابان



برونزية: إسرائيل



برونزية: ألمانيا

- مصارعة يونانية-رومانية:* رجال:



وزن 60 كلغ



ذهبية: الكوبي لويس ألبرتو أورتا سانشيس



فضية: الياباني كينيتشيرو فوميتا



برونزية: الروسي تحت علم محايد سيرغي إيميلين



برونزية: الصيني سيليك واليهان

وزن 67 كلغ



ذهبية: الإيراني محمد رضى كرائي



فضية: الأوكراني برفيز ناسيبوف



برونزية: المصري محمد السيد إبراهيم ”كيشو“



برونزية: الألماني فرانك ستابلر

وزن 77 كلغ



ذهبية: المجري تاماس لورينتس



فضية: القرغيزي أكزول محمودوف



برونزية: الأذربيجاني رفيق حسينوف



برونزية: الياباني شوهي يابيكو

وزن 87 كلغ



ذهبية: الأوكراني زان بيلينيوك



فضية: المجري فيكتور لورينتس



برونزية: الألماني دنيس ماكسيميليان كودلا



برونزية: الصربي زورابي داتوناشفيلي

وزن 97 كلغ



ذهبية: الروسي موسى إيفلوييف



فضية: الأرميني أرتور أليكسانيان



برونزية: الإيراني محمّد هادي سارافي



برونزية: البولندي تاديوس ميخاليك

وزن 130 كلغ



ذهبية: الكوبي ميخاين لوبيس



فضية: الجورجي إياكوبي كاجايا



برونزية: الروسي تحت علم محايد سيرغي سيمينوف



برونزية: التركي رضا كايالب

- مصارعة حرة* رجال:



وزن 57 كلغ



ذهبية: الروسي زافور أغوييف



فضية: الهندي كومار رافي



برونزية: الكازاخستاني نورإسلام ساناييف



برونزية: الأميركي توماس باتريك غيلمان

وزن 65 كلغ



ذهبية: الياباني تاكوتو أوتوغورو



فضية: الأذربيجاني حجي علييف



برونزية: الروسي قاضي مُراد رشيدوف



برونزية: الهندي باجرانغ بونيا

وزن 74 كلغ



ذهبية: الروسي زوربييك سيداكوف



فضية: البيلاروسي محمد حبيب قاضيمحمدوف



برونزية: الأميركي كايل دوغلاس ديك



برونزية: الأوزبكستاني بيكزود عبدالرحمنوف

وزن 86 كلغ



ذهبية: الأميركي ديفيد موريس تايلور



فضية: الإيراني حسن يزداني جراتي



برونزية: الروسي أرتور نايفونوف



برونزية: مايلز ناظم أمين من سان مارينو

وزن 97 كلغ



ذهبية: الروسي عبد الرشيد سادولاييف



فضية: الأميركي كايل فريديريك سنايدر



برونزية: الكوبي رينيريس سالاس بيريس



برونزية: الإيطالي أبراهام دي جيوزس كونييدو روانو

وزن 125 كلغ



ذهبية: الأميركي غايبل دان ستيفنسن



فضية: الجورجي جينو بيترياشفيلي



برونزية: الإيراني أمير حسين زار



برونزية: التركي طه أكغول

* سيدات:



وزن 50 كلغ



ذهبية: اليابانية يوي سوساكي



فضية: الصينية يانان سون



برونزية: الأذربيجانية ماريا ستادنيك



برونزية: الأميركية سارا آن هيلدبراندت

وزن 53 كلغ



ذهبية: اليابانية مايو موكايدا



فضية: الصينية كيانيو بانغ



برونزية: البيلاروسية فانيسا كالادزينسكايا



برونزية: المونغولية بولورتويا بات أوشير

وزن 57 كلغ



ذهبية: اليابانية ريساكو كاواي



فضية: البيلاروسية إيرينا كوراشكينا



برونزية: الأميركية هيلين لويز ماروليس



برونزية: البلغارية جورجييفا نيكولوفا

وزن 62 كلغ



ذهبية: اليابانية يوكاكو كاواي



فضية: القيرغيزستانية أيسولو تينيبيكوفا



برونزية: الأوكرانية إيرينا كوليادنكو



برونزية: البلغارية طيبة مصطفى يوسين

وزن 68 كلغ



ذهبية: الأميركية تاميرا مرياما منساه ستوك



فضية: النيجيرية بليسينغ أوبورودودو



برونزية: الأوكرانية ألا شيركاسوفا



برونزية: القيرغيزستانية ميريم جومانازاروفا

وزن 76 كلغ



ذهبية: الألمانية ألين روتر فوكن



فضية: الأميركية أديلين ماريا غراي



برونزية: الصينية تشي آن تشو



برونزية: التركية ياسمين أدار

- تايكواندو* رجال:



وزن -58 كلغ



ذهبية: الإيطالي فيتو ديلاكويلا



فضية: التونسي محمّد خليل الجندوبي



برونزية: الكوري الجنوبي جون جانغ



برونزية: الروسي تحت علم محايد ميخائيل أرتامونوف

وزن: -68 كلغ



ذهبية: الأوزبكستاني أولوغبيك راشيتوف



فضية: البريطاني برادلي سيندن



برونزية: الصيني شواي جاو



برونزية: التركي هاكان ريتشبر

وزن -80 كلغ



ذهبية: الروسي ماكسيم خرامتشوف



فضية: الأردني صالح الشرباتي



برونزية: الكرواتي توني كانايت



برونزية: المصري سيف عيسى

وزن +80 كلغ



ذهبية: الروسي فلاديسلاف لارين



فضية: المقدوني الشمالي ديان جيورغييفسكي



برونزية: الكوبي رافايل يونيير ألبا كاستِيو



برونزية: الكوري الجنوبي كيو دون إن

* سيدات:



وزن -49 كلغ



ذهبية: التايلندية بانيباك وونغباتاناكيت



فضية: الإسبانية أدريانا سيريسو إيغليسياس



برونزية: الاسرائيلية أبيشاغ إيسير سيمبيرغ



برونزية: الصربية تيانا بوغدانوفيتش

وزن -57 كلغ



ذهبية: الأميركية أناستازيا زولوتيك



فضية: الروسية تاتيانا مينينا



برونزية: التركية هاتيس كوبرا إيلغون



برونزية: التايوانية شيا-لينغ لو

وزن -67 كلغ



ذهبية: الكرواتية ماتيا يليتش



فضية: البريطانية لورين وليامس



برونزية: المصرية هداية ملاك



برونزية: العاجية روث غباغبي

وزن +67 كلغ



ذهبية: الصربية ميليتسا مانديتش



فضية: الكورية الجنوبية دابين لي



برونزية