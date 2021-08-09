أولمبياد طوكيو: تعرف على السجل الكامل للميداليات
أخبار اليابانطوكيو 2020
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في ما يلي السجل الكامل للميداليات في أولمبياد طوكيو الصيفي الذي اختتم الأحد.
- سباحة* رجال:
- 50 م حرة:
ذهبية: الأميركي كايليب دريسل
فضية: الفرنسي فلوران مانودو
برونزية: البرازيلي برونو فراتوس
- 100 م حرة:
ذهبية: الأميركي كايليب دريسل
فضية: الأسترالي كايل تشالمرز
برونزية: الروسي كليمنت كوليسنيكوف
- 100 م صدرا:
ذهبية: البريطاني آدم بيتي
فضية: الهولندي أرنو كامينغا
برونزية: الإيطالي نيكولو مارتينينغي
- 100 م ظهرا:
ذهبية: الروسي يفغيني ريلوف
فضية: الروسي كليمنت كوليسنيكوف
برونزية: الأميركي راين مورفي
- 100 م فراشة:
ذهبية: الأميركي كايليب دريسل
فضية: المجري كريستوف ميلاك
برونزية: السويسري نوي بونتي
- 200 م حرة:
ذهبية: البريطاني توم دين
فضية: البريطاني دانكن سكوت
برونزية: البرازيلي فرناندو شيفر
- 200 م ظهرا:
ذهبية: الروسي يفغيني ريلوف
فضية: الأميركي راين مورفي
برونزية: البريطاني لوك غرينبانك
- 200 م صدراً:
ذهبية: الأسترالي أيزاك ستابلتي-كوك
فضية: الهولندي أرنو كامينغا
برونزية: الفنلندي ماتي ماتسون
- 200 م فراشة:
ذهبية: المجري كريستوف ميلاك
فضية: الياباني تومورو هوندا
برونزية: الإيطالي فيديريكو بورديسو
- 200 م متنوعة:
ذهبية: الصيني شون وانغ
فضية: البريطاني دانكن سكوت
برونزية: السويسري جيريمي ديبلانش
- 400 م حرة:
ذهبية: التونسي أحمد أيوب الحفناوي
فضية: الأسترالي جاك ماكلافلين
برونزية: الأميركي كيران سميث
-400 م متنوعة:
ذهبية: الأميركي تشايس كايليش
فضية: الأميركي جاي ليثرلاند
برونزية: الأسترالي برندون سميث
-800 م حرة:
ذهبية: الأميركي روبرت فينك
فضية: الإيطالي جورجو بالترينييري
برونزية: الأوكراني ميخايلو رومانتشوك
- 1500 م حرة:
ذهبية: الأميركي روبرت فينك
فضية: الأوكراني ميخايلو رومانتشوك
برونزية: الألماني فلوريان فيلبروك
- التتابع 4 مرات 100 م حرة:
ذهبية: الولايات المتحدة
فضية: إيطاليا
برونزية: أستراليا
- التتابع 4 مرات 100 م متنوعة:
ذهبية: الولايات المتحدة
فضية: بريطانيا
برونزية: إيطاليا
- التتابع 4 مرات 200 م حرة:
ذهبية: بريطانيا
فضية: روسيا
برونزية: أستراليا
- 10 كلم في المياه المفتوحة (ماراثون):
ذهبية: الألماني فلوريان فيلبروك
فضية: المجري كريستوف راسوفسكي
برونزية: الإيطالي غريغوريو بالترينييري
* سيدات:
- 50 م حرة:
ذهبية: الأسترالية إيما ماكيون
فضية: السويدية سارة سيوستروم
برونزية: الدنماركية برنيل بلوم
- 100 م حرة:
ذهبية: الأسترالية إيما ماكيون
فضية: برناديت هوغي من هونغ كونغ
برونزية: الأسترالية كايت كامبل
- 100 م صدرا:
ذهبية: الأميركية ليديا جاكوبي
فضية: الجنوب إفريقية تاتيانا شونميكر
برونزية: الأميركية ليلي كينغ
- 100 م ظهرا:
ذهبية: الأسترالية كايلي مايكون
فضية: الكندية كايلي ماس
برونزية: الأميركية ريغان سميث
- 100 م فراشة:
100 م فراشة
ذهبية: الكندية مارغاريت ماكنيل
فضية: الصينية يوفي تشانغ
برونزية: الأسترالية إيما ماكيون
- 200 م حرة:
ذهبية: الأسترالية أريارن تيتموس
فضية: برناديت هوغي من هونغ كونغ
برونزية: الكندية بيني أوليكسياك
- 200 م صدرا:
ذهبية: الجنوب إفريقية تاتيانا سكونماكر
فضية: الأميركية ليلي كينغ
برونزية: الأميركية آني لايزور
- 200 م ظهرا:
ذهبية: الأسترالية كايلي ماكيون
فضية: الكندية كايلي ماس
برونزية: الأسترالية إميلي سيبوم
- 200 م فراشة:
ذهبية: الصينية تشانغ يوفي
فضية: الأميركية ريغان سميث
برونزية: الأميركية هالي فليكينغر
- 200 م متنوعة:
ذهبية: اليابانية يوي أوهاشي
فضية: الأميركية أليكس والش
برونزية: الأميركية كايت دوغلاس
- 400 م حرة:
ذهبية: الأسترالية أريان تيتموس
فضية: الأميركية كايتي ليديكي
برونزية: الصينية بينغجي لي
- 400 م متنوعة:
ذهبية: اليابانية يوي أوهاشي
فضية: الأميركية إيما ويانت
برونزية: الأميركية هالي فليكينغر
- 800 م حرة:
ذهبية: الأميركي كايتي ليديكي
فضية: الأسترالية أريارن تيتموس
برونزية: الإيطالية سيمونا كواداريلا
- التتابع 4 مرات 100 م حرة:
ذهبية: أستراليا
فضية: كندا
برونزية: الولايات المتحدة
-1500 م حرة:
ذهبية: الأميركية كايتي ليديكي
فضية: الأميركية إريكا ساليفان
برونزية: الألمانية ساره كوهلر
- التتابع 4 مرات 100 م متنوعة:
ذهبية: أستراليا
فضية: الولايات المتحدة
برونزية: كندا
- التتابع 4 مرات 200 م حرة:
ذهبية: الصين
فضية: الولايات المتحدة
برونزية: أستراليا
- 10 كلم في المياه المفتوحة (ماراثون):
ذهبية: البرازيلية آنا مارسيلا كونيا
فضية: الهولندية شارون فان روفندال
برونزية: الأسترالية كارينا لي
*مختلط
- التتابع 4 مرات 100 م متنوعة
ذهبية: بريطانيا
فضية: الصين
برونزية: أستراليا
- سباحة ايقاعية- باليه (فرق)
- سباحة إيقاعية
ذهبية: روسيا
فضية: الصين
برونزية: أوكرانيا
- الزوجي
ذهبية: روسيا
فضية: الصين
برونزية: أوكرانيا
الغطس* رجال:
- منصة متحركة 3 م (فردي):
ذهبية: الصيني شي سيي
فضية: الصيني زونغيوان وانغ
برونزية: البريطاني جاك لوير
- منصة متحركة 3 م (زوجي)
ذهبية: الصين
فضية: الولايات المتحدة
برونزية: ألمانيا
- منصة ثابتة 10 م (فردي):
ذهبية: الصيني يوان تشاو
فضية: الصيني جيان يانغ
برونزية: البريطاني توم دايلي
- منصة ثابتة 10 م (فرق):
ذهبية: بريطانيا
فضية: الصين
برونزية: اللجنة الأولمبية الروسية
* سيدات:
- منصة متحركة 3 م (فردي):
ذهبية: الصينية تينغماو شي
فضية: الصينية هان وانغ
برونزية: الأميركية كريستا بالمر
- منصة متحركة 3 م (زوجي):
ذهبية: الصين
فضية: كندا
برونزية: ألمانيا
- منصة ثابتة 10 م (فردي):
ذهبية: الصينية هونغشان تشوان
فضية: الصينية يوتشي شين
برونزية: الأسترالية ميليسا وو
- منصة ثابتة 10 م (فرق):
ذهبية: الصين
فضية: الولايات المتحدة
برونزية: المكسيك
- كانوي-كاياك* رجال:
- كانوي فردي متعرج:
ذهبية: السلوفيني بنجامان سافشيك
فضية: التشيكي لوكاش روهان
برونزية: الألماني سيدريس تاسياديس
- كاياك فردي متعرج:
ذهبية: التشيكي ييري برشكافيتش
فضية: السلوفاكي ياكوب غريغار
برونزية: الألماني هانيس أيغنر
- كانوي فردي 1000 م:
ذهبية: البرازيلي إيساكياس كيروش دوس سانتوس
فضية: الصيني هاو ليو
برونزية: المولدافي سيرغي تارنوفتشي
- كانوي زوجي 1000 م:
ذهبية: كوبا
فضية: الصين
برونزية: ألمانيا
- كاياك فردي 200 م:
ذهبية: المجري ساندور توتكا
فضية: الإيطالي مانفريدي ريتسا
برونزية: البريطاني ليام هيث
- كاياك فردي 1000 م:
ذهبية: المجري بالينت كوباس
فضية: المجري آدم فارغا
برونزية: البرتغالي فرناندو بيمنتا
- كاياك زوجي 1000 م:
ذهبية: أستراليا
فضية: ألمانيا
برونزية: تشيكيا
- رباعي كاياك 500 م:
ذهبية: ألمانيا
فضية: إسبانيا
برونزية: سلوفاكيا
* سيدات:
- كانوي فردي متعرّج:
ذهبية: الأسترالية جيسيكا فوكس
فضية: البريطانية مالوري فرانكلين
برونزية: الألمانية أندريا هيرزوغ
- كاياك فردي متعرّج:
ذهبية: الألمانية ريكاردا فونك
فضية: الإسبانية مايالين شوروت
برونزية: الأسترالية جيسيكا فوكس
- كانوي فردي 200 م
ذهبية: الأميركية نيفين هاريسون
فضية: الكندية لورانس فنسان-لابوانت
برونزية: الأوكرانية ليودميلا لوزان
- كانوي زوجي 500 م:
ذهبية: الصين
فضية: أوكرانيا
برونزية: كندا
- كاياك فردي 200 م:
ذهبية: النيوزيلندية ليزا كارينغتون
فضية: الإسبانية تيريسا بورتيلا
برونزية: الدنماركية إيما أستراند يورغنسن
- فردي كاياك 500 م:
ذهبية: النيوزيلندية ليزا كارينغتون
فضية: المجرية تامارا تسيبيس
برونزية: الدنماركية إيما أستراند يورغنسن
- كاياك زوجي 500 م:
ذهبية: نيوزيلندا
فضية: بولندا
برونزية: المجر
- كاياك رباعي 500 م:
ذهبية: المجر
فضية: بيلاروس
برونزية: بولندا
- تجذيف:* رجال:
- فردي:
ذهبية: اليوناني ستيفانوس نتوسكوس
فضية: النروجي كييتيل بورخ
برونزية: الكرواتي دامير مارتن
- زوجي بمجذافين:
ذهبية: فرنسا
فضية: هولندا
برونزية: الصين
- رباعي بمجذافين:
ذهبية: هولندا
فضية: بريطانيا
برونزية: أستراليا
- زوجي:
ذهبية: كراوتيا
فضية: رومانيا
برونزية: الدنمارك
- رباعي:
ذهبية: أستراليا
فضية: رومانيا
برونزية: إيطاليا
- ثماني:
ذهبية: نيوزيلندا
فضية: ألمانيا
برونزية: بريطانيا
- زوجي بمجذافين وزن خفيف:
ذهبية: إيرلندا
فضية: ألمانيا
برونزية: إيطاليا
* سيدات:
- فردي
ذهبية: النيوزيلندية إيما تويغ
فضية: الروسية هانا براكاتسين
برونزية: النمسوية ماغدالينا لوبنيغ
- زوجي بمجذافين:
ذهبية: رومانيا
فضية: نيوزيلندا
برونزية: هولندا
- رباعي بمجذافين:
ذهبية: الصين
فضية: بولندا
برونزية: أستراليا
- زوجي:
ذهبية: نيوزيلندا
فضية: روسيا
برونزية: كندا
- ثماني:
ذهبية: كندا
فضية: نيوزيلندا
برونزية: الصين
- رباعي:
ذهبية: أستراليا
فضية: هولندا
برونزية: إيرلندا
- زوجي بمجذافين وزن خفيف:
ذهبية: إيطاليا
فضية: فرنسا
برونزية: هولندا
- شراع:* رجال:
- أر أس: أكس
ذهبية: الهولندي كيران بادلو
فضية: الفرنسي توما غويار
برونزية: الصيني كون بي
- سباق ليزر:
ذهبية: الأسترالي مات ويرن
فضية: الكرواتي تونتشي ستيبانوفيتش
برونزية: النروجي هيرمان توماسغارد
- سباق فين:
ذهبية: البريطاني جيلز سكوت
فضية: المجري زومبور بيريش
برونزية: الإسباني جوان كاردونا مينديس
- سباق 470:
ذهبية: أستراليا
فضية: السويد
برونزية: إسبانيا
- سباق 49 أف أكس:
ذهبية: بريطانيا
فضية: نيوزيلندا
برونزية: ألمانيا
* سيدات:
- أر أس: أكس
ذهبية: الصينية لو يون شو
فضية: الفرنسية شارلين بيكون
برونزية: البريطانية إيما ويلسن
- سباق ليزر راديال:
ذهبية: الدنماركية آن-ماري ريندوم
فضية: السويدية جوزيفين أولسون
برونزية: الهولندية ماريت بوفميستر
- سباق 470:
ذهبية: بريطانيا
فضية: بولندا
برونزية: فرنسا
- سباق 49 أف أكس:
ذهبية: البرازيل
فضية: ألمانيا
برونزية: هولندا
* مختلط:
- ناكرا 17:
ذهبية: إيطاليا
فضية: بريطانيا
برونزية: ألمانيا
- جمباز فني:* رجال:
- المسابقة الكاملة (فرق):
ذهبية: روسيا
فضية: اليابان
برونزية: الصين
- المسابقة الكاملة (فردي):
ذهبية: الياباني دايكي هاشيموتو
فضية: الصيني روتانغ جياو
برونزية: الروسي نيكيتا ناغورني
- حركات أرضية:
ذهبية: الإسرائيلي أرتيم دولغوبيات
فضية: الإسباني رايديرلي ساباتا
برونزية: الصيني روتنغ تشياو
- حصان الحلق:
ذهبية: البريطاني ماكس ويتلوك
فضية: التايواني شيه كاي لي
برونزية: الياباني كازوما كايا
- جهاز الحلق:
ذهبية: الصيني يانغ ليو
فضية: الصيني هاو يو
برونزية: اليوناني إلفثيريوس بيترونياس
- حصان القفز:
ذهبية: الكوري الجنوبي جيهوان شين
فضية: الروسي دينيس أبليازين
برونزية: الأرميني أرتور دافتيان
- العارضتان المتوازيتان:
ذهبية: الصيني جينغيوان جو
فضية: الألماني لوكاس داوسر
برونزية: التركي فرحات أريكان
- العارضة الثابتة:
ذهبية: الياباني دايكي هاشيموتو
فضية: الكرواتي تين سربيتش
برونزية: الروسي نيكيتا ناغورني
* سيدات:
- المسابقة الكاملة (فرق):
ذهبية: روسيا
فضية: الولايات المتحدة
برونزية: بريطانيا
- المسابقة الكاملة (فردي):
ذهبية: الأميركية سونيزا لي
فضية: البرازيلية ريبيكا أندرادي
برونزية: الروسية أنجيلينا ميلينكوفا
- حصان القفز:
ذهبية: البرازيلية ريبيكا أندرادي
فضية: الأميركية ميكايلا سكينر
برونزية: الكورية الجنوبية سيوجيونغ ييو
- العارضتان مختلفتا الارتفاع:
ذهبية: البلجيكية نينا ديرفايل
فضية: الروسية أناستازيا إليانكوفا
برونزية: الأميركية سونيزا لي
- عارضة التوازن:
ذهبية: الصينية تشنتشن غوان
فضية: الصينية شيجينغ تانغ
برونزية: الأميركية سيمون بايلز
- الحركة الأرضية:
ذهبية: الأميركية جايد كاري
فضية: الإيطالية فانيسا فيراري
برونزية: اليابانية ماي موراكامي
برونزية: الروسية أنجلينا ملنيكوفا
- جمباز ايقاعي ورياضي:- المسابقة العامة (فرق):
ذهبية: بلغاريا
فضية: روسيا
برونزية: إيطاليا
- المسابقة العامة (فردي):
ذهبية: الإسرائيلية لينوي أشرام
فضية: الروسية دينا أفيرينا
برونزية: البيلاروسية ألينا هارناسكو
- جمباز ترامبولين:*رجال:
ذهبية: البيلاروسي إيفان ليتفينوفيتش
فضية: الصيني دونغ دونغ
برونزية: النيوزيلندي ديلان شميدت
*سيدات:
ذهبية: الصينية شوينغ زو
فضية: الصينية لينغلينغ ليو
برونزية: البريطانية بريوني بايدج
- ألعاب قوى:* رجال:- 100 م:
ذهبية: الإيطالي لامونت مارسيل جاكوبس
فضية: الأميركي فريد كيرلي
برونزية: الكندي أندريه دو غراس
- 110 م حواجز:
ذهبية: الجامايكي هانسل بارتشمنت
فضية: الأميركي غرانت هولواي
برونزية: الجامايكي رونالد ليفي
- 200 م:
ذهبية: الكندي أندري دو غراس
فضية: الأميركي كينيث بيدناريك
برونزية: الأميركي نواه لايلز
- 400 م:
ذهبية: ستيفن غاردينر من الباهاماس
فضية: الكولومبي أنتوني خوسيه زامبرانو
برونزية: كيراني جيمس من غرينادا
- 400 م حواجز:
ذهبية: النروجي كارستن فارهولم
فضية: الأميركي راي بنجامين
برونزية: البرازيلي أليسون دوس سانتوس
- 800 م:
ذهبية: الكيني إيمانويل كورير
فضية: الكيني فيرغوسون روتيتش
برونزية: البولندي باتريك دوبيك
- 1500 م:
ذهبية: النروجي جاكوب إنغيبريغستن
فضية: الكيني تيموثي شيرويوت
برونزية: البريطاني جوش كير
- 3 آلاف م موانع:
ذهبية: المغربي سفيان البقالي
فضية: الأثيوبي لاميشا غيرما
برونزية: الكيني بنجامين كيغن
- 5 آلاف م:
ذهبية: الأوغندي جوشوا شيبتيغي
فضية: الكندي محمّد أحمد
برونزية: الأميركي بول شيليمو
- 10 آلاف م:
ذهبية: الأثيوبي سيليمون باريغا
فضية: الأوغندي جوشوا شيبتيغي
برونزية: الأوغندي جاكوب كيبليمو
- التتابع 4 مرات 100 م:
ذهبية: إيطاليا
فضية: بريطانيا
برونزية: كندا
- التتابع 4 مرات 400 م:
ذهبية: الولايات المتحدة
فضية: هولندا
برونزية: بوتسوانا
- 20 كلم مشيًا:
ذهبية: الإيطالي ماسيمو ستانو
فضية: الياباني كوكي إيكيدا
برونزية: الياباني توشيكازو يامانيشي
- 50 كلم مشيًا:
ذهبية: البولندي دافيد تومالا
فضية: الألماني جوناثان هيلبرت
برونزية: الكندي إيفان دانفي
- الماراثون:
ذهبية: الكيني إليود كيبتشوغي
فضية: الهولندي أبدي ناغيي
برونزية: البلجيكي بشير عبدي
- الوثب الطويل:
ذهبية: اليوناني ميلتياديس تينتوغلو
فضية: الكوبي خوان ميغل إيتشيفاريا
برونزية: الكوبي مايكل ماسو
- الوثب العالي:
ذهبية: القطري معتز برشم والإيطالي جانماركو تامبيري
برونزية: البيلاروسي ماكسيم نداسيكو
- الوثبة الثلاثية:
ذهبية: البرتغالي بيدرو بيتشاردو
فضية: الصيني يامينغ جو
برونزية: البوركينابي أوغ فابريس زانغو
- القفز بالزانة:
ذهبية: السويدي أرمان دوبلانتيس
فضية: الأميركي كريستوفر نيلسن
برونزية: البرازيلي تياغو براز
- رمي الرمح:
ذهبية: الهندي نيراج شوبرا
فضية: التشيكي جاكوب فادليتش
برونزية: التشيكي فيتيشلاف فيسيلي
- رمي القرص:
ذهبية: السويدي دانيال ستال
فضية: السويدي سيمون بيترسون
برونزية: النمسوي لوكاس فايسهايدينغر
- رمي المطرقة:
ذهبية: البولندي فويتشيخ نوفيتسكي
فضية: النروجي إيفيند هنريكسن
برونزية: البولندي بافل فايديك
- رمي الكرة الحديد:
ذهبية: الأميركي راين كراوزر
فضية: الأميركي جو كوفاكس
برونزية: النيوزيلندي توماس والش
- العشارية:
ذهبية: الكندي داميان وارنر
فضية: الفرنسي كيفن ماير
برونزية: الأسترالي آشلي مولوني
* سيدات:- 100 م:
ذهبية: الجامايكية إيلاين تومسون-هيراه
فضية: الجامايكية شيلي-آن فرايزر-برايس
برونزية: الجامايكية شيريكا جاكسون
- 100 م حواجز:
ذهبية: البورتوريكية جاسمين كاماتشو-كوين
فضية: الأميركية كندرا هاريسون
برونزية: الجامايكية ميغان تابر
- 200 م:
ذهبية: الجامايكية إيلاين تومسون-هيراه
فضية: الناميبية كريستين مبوما
برونزية: الأميركية غابرييل توماس
- 400 م:
ذهبية: شوني ميلر-أويبو من باهاماس
فضية: ماريليدي باولينو من جمهورية الدومينيكان
برونزية: الأميركية أليسون فيليكس
- 400 م حواجز:
ذهبية: الأميركية سيدني ماكلافلين
فضية: الأميركية دليلة محمد
برونزية: الهولندية فيمكي بول
- 800 م:
ذهبية: الأميركية أثينغ مو
فضية: البريطانية كيلي هودجكينسون
برونزية: الأميركية رايفين رودجرز
- 1500 م:
ذهبية: الكينية فايث كيبييغون
فضية: البريطانية لاورا موير
برونزية: الهولندية سيفان حسن
- 3 آلاف م موانع:
ذهبية: الأوغندية بيروث شيموتاي
فضية: الأميركية كورتني فريريكس
برونزية: الكينية هايفن كيينغ
- 5 آلاف م:
ذهبية: الهولندية سيفان حسن
فضية: الكينية هيلين أوبيري
برونزية: الأثيوبية غوداف تسيغاي
- 10 آلاف م:
ذهبية: الهولندلية سيفان حسن
فضية: البحرينية كالكيدان غيزاهيغني
برونزية: الأثيوبية ليتسينبيت غيدي
- التتابع 4 مرات 100 م:
ذهبية: جامايكا
فضية: الولايات المتحدة
برونزية: بريطانيا
- التتابع 4 مرات 400 م:
ذهبية: الولايات المتحدة
فضية: بولندا
برونزية: جامايكا
- 20 كلم مشيًا:
ذهبية: الإيطالية أنتونيلا بالميزانو
فضية: الكولومبية ساندرا لورينا أريناس
برونزية: الصينية هونغ ليو
- الماراثون:
ذهبية: الكينية بيريس جيبشيرشير
فضية: الكينية بريجيد كوسغي
برونزية: الأميركية مولي سيدل
- الوثب الطويل:
ذهبية: الألمانية مالايكا ميهامبو
فضية: الأميركية بريتني ريس
برونزية: النيجيرية إيسي برومي
- الوثب العالي
ذهبية: الروسية ماريا لاسيتسكيني
فضية: الأسترالية نيكولا ماكديرموت
برونزية: الأوكرانية ياروسلافا ماهوشيك
- الوثبة الثلاثية:
ذهبية: الفنزويلية يوليمار روخاس
فضية: البرتغالية باتريسيا مامونا
برونزية: الإسبانية آنا بيليتيرو
- القفز بالزانة:
ذهبية: الأميركية كايتي ناغيوت
فضية: الروسية أنجليكا سيدوروفا
برونزية: البريطانية هولي برادشاو
- رمي الرمح:
ذهبية: الصينية شيينغ ليو
فضية: البولندية ماريا أندريشيك
برونزية: الأسترالية لي-كيلسي باربر
- رمي المطرقة:
ذهبية: البولندية أنيتا فلودارتشيك
فضية: الصينية تشينغ وانغ
برونزية: البولندية مالفينا كوبرون
- رمي الكرة الحديد:
ذهبية: الصينية غونغ ليجياو
فضية: الأميركية رايفن سوندرس
برونزية: النيوزيلاندية فاليري أدامس
- رمي القرص:
ذهبية: الأميركية فالاري أولمان
فضية: الألمانية كريستين بودينس
برونزية: الكوبية خايمي بيريس
- السباعية:
ذهبية: البلجيكية نفيساتو تيام
فضية: الهولندية أنوك فيتير
برونزية: الهولندية إيما أوسترفيغيل
- دراجات المضمار:* رجال:- سباق السرعة (فردي):
ذهبية: الهولندي هاري لافريسين
فضية: الهولندي جيفري هوغلاند
برونزية: البريطاني جاك كارلين
- سباق السرعة (فرق):
ذهبية: هولندا
فضية: بريطانيا
برونزية: فرنسا
- سباق النقاط (أومنيوم):
ذهبية: البريطاني ماثيو وولز
فضية: النيوزيلندي كامبل ستيورت
برونزية: الإيطالي إيليا فيفياني
- سباق المطاردة:
ذهبية: إيطاليا
فضية: الدنمارك
برونزية: أستراليا
- سباق كيرين:
ذهبية: البريطاني جايسون كيني
فضية: الماليزي محمد عزيزالحسني أوانغ
برونزية: الهولندي هاري لافريسن
- سباق ماديسون:
ذهبية: الدنمارك
فضية: بريطانيا
برونزية: فرنسا
* سيدات:- سباق السرعة (فردي):
ذهبية: الكندية كيلسي ميتشل
فضية: الأوكرانية أولينا ستاريكوفا
برونزية: واي تشي لي من هونغ كونغ
- سباق السرعة (فرق):
ذهبية: الصين
فضية: ألمانيا
برونزية: روسيا
- سباق النقاط (أومنيوم):
ذهبية: الأميركية جينيفر فالينتي
فضية: اليابانية يومي كاجيهارا
برونزية: الهولندية كيرستن فيلد
- سباق المطاردة:
ذهبية: ألمانيا
فضية: بريطانيا
برونزية: الولايات المتحدة
- سباق كيرين:
ذهبية: الهولندية شاني براسبينينكس
فضية: النيوزيلندية إيليسي أندروز
برونزية: الكندية لوريان جينيست
- سباق ماديسون:
ذهبية: بريطانيا
فضية: الدنمارك
برونزية: روسيا
- دراجات بي أم إكس حرة:* رجال:
ذهبية: الأسترالي لوغان مارتن
فضية: الفنزويلي دانيال ديرس
برونزية: البريطاني ديكلان بروكس
* سيدات:
ذهبية: البريطانية شارلوت وورثينغتون
فضية: الأميركية هانا روبرتس
برونزية: السويسرية نيكيتا دوكاروز
- دراجات بي أم إكس سباق* رجال:
ذهبية: الهولندي نيك كيمان
فضية: البريطاني كاي وايت
ذهبية: الكولومبي كارلوس ألبرتو راميريس ييبيس
* سيدات:
ذهبية: البريطانية بيثاني شريفر
فضية: الكولومبية ماريانا باخون
برونزية: الهولندية ميريل سمولدرز
- الدراجات الجبلية- سباق كروس كاونتري
* رجال
ذهبية: البريطاني توماس بيدكوك
فضية: السويسري ماتياس فلوكينغر
برونزية: الإسباني دافيد فاليرو سيرانو
* سيدات
ذهبية: السويسرية يولاندا نيف
فضة: السويسرية سينا فري
برونزية: ليندا إيندرغاند
- دراجات سباق الطرقسباق الطرق
*رجال
ذهبية: الإكوادوري ريتشارد كاراباس
فضية: البلجيكي فوت فون أيرت
برونزية: السلوفيني تاداي بوغاتشار
* سيدات
ذهبية: النمسوية آنا كيزنهوفر
فضية: الهولندية أنيميك فان فلوتن
برونزية: الإيطالية إليزا لونغو بورغيني
- سباق ضد الساعة
*رجال
ذهبية: السلوفيني بريموش روغليتش
فضية: الهولندي توم دومولين
برونزية: الأسترالي روهان دنيس
* سيدات
ذهبية: الهولندية أنيميك فان فلوتن
فضية: السويسرية مارلين روسير
برونزية: الهولندية أنّا فان دير بريغين
- فروسية- الترويض
فردي
ذهبية: الألمانية جيسيكا فون بريدوف-فيرندل
فضية: الألمانية إيزابيل فيرت
برونزية: البريطانية شارلوت دوجاردان
فرق
ذهبية: ألمانيا
فضية: الولايات المتحدة
برونزية: بريطانيا
- قفز الحواجز
فردي
ذهبية: البريطاني بن ماير
فضية: السويدي بيدير فريدريكسون
برونزية: الهولندي مايكل فان دير فلويتن
فرق
ذهبية: السويد
فضية: الولايات المتحدة
برونزية: بلجيكا
- المسابقة الكاملة
فردي
ذهبية: الألمانية يوليا كرايفسكي
فضية: البريطاني توم ماكيوين
برونزية: الأسترالي أندرو هوي
فرق
ذهبية: بريطانيا
فضية: أستراليا
برونزية: فرنسا
- غولف* رجال
ذهبية: الأميركي كزاندر شوفيلي
فضية: السلوفاكي روري ساباتيني
برونزية: التايواني سي تي بان
* سيدات
ذهبية: الأميركية نيلي كوردا
فضية: اليابانية موني إينامي
برونزية: النيوزيلندية ليديا كو
- كرة شاطئية* رجال:
ذهبية: النروج
فضية: روسيا
برونزية: قطر
* سيدات:
ذهبية: الولايات المتحدة
فضية: أستراليا
برونزية: سويسرا
- بادمنتون* رجال
- فردي:
ذهبية: الدنماركي فيكتور أكسلسن
فضية: الصيني لونغ تشين
برونزية: الأندونيسي أنتوني سينيسوكا غينتينغ
- زوجي:
ذهبية: تايوان
فضية: الصين
برونزية: ماليزيا
* سيدات
- فردي:
ذهبية: الصينية يو في تشن
فضية: التايوانية تسو-يينغ تاي
برونزية: الهندية سيندهو بوسارلا
- زوجي:
ذهبية: إندونيسيا
فضية: الصين
برونزية: كوريا الجنوبية
* زوجي مختلط:
ذهبية: الصين
فضية: الصين
برونزية: اليابان
- ترياثلون* رجال:
ذهبية: النروجي كريستيان بلومنفلت
فضية: البريطاني أليكس يي
برونزية: النيوزيلندي هايدن وايلد
* سيدات:
ذهبية: فلورا دافي من برمودا
فضية: البريطانية جورجيا تايلور-براون
برونزية: الأميركية كايتي زافيرس
* التتابع المختلط
ذهبية: بريطانيا
فضية: الولايات المتحدة
برونزية: فرنسا
- خماسي حديث* رجال:
ذهبية: البريطاني جوزف تشونغ
فضية: المصري أحمد أسامة
برونزية: الكوري الجنوبي وونغتاي جون
* سيدات:
ذهبية: البريطانية كايت فرانش
فضية: الليتوانية لاورا أسداوسكايتي
برونزية: المجرية سارولتا كوفاكس
- كرة قدم* رجال:
ذهبية: البرازيل
فضية: إسبانيا
برونزية: المكسيك
* سيدات:
ذهبية: كندا
فضية: السويد
برونزية: الولايات المتحدة
- كرة ماء* رجال:
ذهبية: صربيا
فضية: اليونان
برونزية: المجر
* سيدات:
ذهبية: الولايات المتحدة
فضية: إسبانيا
برونزية: المجر
- هوكي * رجال:
ذهبية: بلجيكا
فضية: أستراليا
برونزية: الهند
* سيدات:
ذهبية: هولندا
فضية: الأرجنتين
برونزية: بريطانيا
- كرة سلة* رجال:
ذهبية: الولايات المتحدة
فضية: فرنسا
برونزية: أستراليا
* سيدات:
ذهبية: الولايات المتحدة
فضية: اليابان
برونزية: فرنسا
- سلة 3*3* رجال
ذهبية: لاتفيا
فضية: روسيا
برونزية: صربيا
* سيدات:
ذهبية: الولايات المتحدة
فضية: روسيا
برونزية: الصين
- كرة يد* رجال:
ذهبية: فرنسا
فضية: الدنمارك
برونزية: إسبانيا
* سيدات:
ذهبية: فرنسا
فضية: روسيا
برونزية: النروج
- كرة طائرة* رجال:
ذهبية: فرنسا
فضية: روسيا
برونزية: الأرجنتين
* سيدات:
ذهبية: الولايات المتحدة
فضية: البرازيل
برونزية: صربيا
- ركبي* رجال:
ذهبية: فيجي
فضية: نيوزيلندا
برونزية: الأرجنتين
* سيدات:
ذهبية: نيوزيلندا
فضية: فرنسا
برونزية: فيجي
- كرة طاولة* رجال:
- فردي:
ذهبية: الصيني لونغ ما
فضية: الصيني شيندونغ فان
برونزية: الالماني ديميتري أوفتشاروف
- فرق:
ذهبية: الصين
فضية: ألمانيا
برونزية: اليابان
* سيدات:
- فردي:
ذهبية: الصينية تشين مينغ
فضية: الصينية سون ينغشا
برونزية: اليابانية ميما إيتو
- فرق:
ذهبية: الصين
فضية: اليابان
برونزية: هونغ كونغ
* زوجي مختلط
ذهبية: اليابان
فضية: الصين
برونزية: الصين تايبيه
- كرة مضرب* رجال
- فردي:
ذهبية: الألماني ألكسندر زفيريف
فضية: الروسي كارن خاتشانوف
برونزية: الإسباني بابلو كارينيو بوستا
- زوجي:
ذهبية: كرواتيا (نيكولا ميكيتش وماتي بافيتش)
فضية: كرواتيا (مارين تشيليتش وإيفان دوديغ)
برونزية: نيوزيلندا (ماركوس دانيال ومايكل فينيس)
* سيدات
- فردي:
ذهبية: السويسرية بليندا بنتشيتش
فضية: التشيكية ماركيتا فوندروشوفا
برونزية: الأوكرانية إيلينا سفيتولينا
- زوجي:
ذهبية: تشيكيا (باربورا كرايتشيوكوفا وكاتيرينا سينياكوفا)
فضية: سويسرا (بليندا بنتشيتش وفيكتوريا غولبيك)
برونزية: البرازيل (لاورا بيغوسي ولويزا ستيفاني)
- زوجي مختلط:
ذهبية: روسيا (أندري روبليف وأناستازيا بافليوتشنكوفا)
فضية: روسيا (أصلان كاراتسيف وإيلينا فيسنينا)
برونزية: أستراليا (جون بيرس وآشلي بارتي)
- جودو:* رجال:
وزن -60 كلغ
ذهبية: الياباني ناوهيسا تاكاتو
فضية: التايواني يونغ وي يانغ
برونزية: الفرنسي لوكا مكيدزي
برونزية: الكازاخستاني ييلدوس سميتوف
وزن -66 كلغ
ذهبية: الياباني هيفومي آبي
فضية: الجورجي فازا مارغفيلاشفيلي
برونزية: الكوري الجنوبي بول آن
برونزية: البرازيلي دانيال كارنيين
وزن -73 كلغ
ذهبية: الياباني شوهي أونو
فضية: الجورجي لاشا شافداتواشفيلي
برونزية: الكوري الجنوبي شانغريم آن
برونزية: المونغولي تسوغتباتار تسند-أوشير
وزن -81 كلغ
ذهبية: الياباني تاكانوري ناغاسي
فضية: المونغولي سعيد ملائي
برونزية: النمسوي شميل بورشاشفيلي
برونزية: البلجيكي ماتياس كاس
-90 كلغ
ذهبية: الجورجي لاشا بيكاوري
فضية: الألماني إدوارد تريبل
برونزية: الأوزبكستاني دافلات بوبونوف
برونزية: المجري كريستيان توت
وزن -100 كلغ
ذهبية: الياباني آرون وولف
فضية: الكوري الجنوبي غوهام تشو
برونزية: البرتغالي جورج فونسيكا
برونزية: الروسي نياز إيلياسوف
+100 كلغ
ذهبية: لوكاش كريباليك
فضية: الجورجي غورام توشيشفيلي
برونزية: الفرنسي تيدي رينر
برونزية: الروسي تاميرلان باشاييف
* سيدات:
وزن -48 كلغ
ذهبية: الكوسوفية ديستريا كراسنيكي
فضية: اليابانية فونا توناكي
برونزية: الأوكرانية داريا بيلوديد
برونزية: المونغولية أورانتسيتسيغ مونخبات
وزن -52 كلغ
ذهبية: اليابانية أوتا آبي
فضية: الفرنسية أماندين بوشار
برونزية: الإيطالية أوديتي جوفريدا
برونزية: البريطانية تشلسي جايلز
وزن -57 كلغ
ذهبية: الكوسوفية نورا جياكوفا
فضية: الفرنسية سارة-ليوني كيسيك
برونزية: الكندية جيسيكا كليمكايت
برونزية: اليابانية تسوكاسا يوشيدا
وزن -63 كلغ
ذهبية: الفرنسية كلاريس أغبينيينو
فضية: السلوفينية تينا تريستنياك
برونزية: الايطالية ماريا سينتراكيو
برونزية: الكندية كاثرين بوشومان-بينار
-70 كلغ
ذهبية: اليابانية شيزورو أراي
فضية: النمسوية ميكاييلا بوليريس
برونزية: الروسية مادينا تايمازوفا
برونزية: الهولندية ساني فان دايكي
وزن -78 كلغ
ذهبية: اليابانية شوري هامادا
فضية: الفرنسية مادلين مالونغا
برونزية: الألمانية آنّا-ماريا فاغنر
برونزية: البرازيلية مايرا أغيار
وزن +78 كلغ
ذهبية: اليابانية أكيرا سوني
فضية: الكوبية إيداليس أورتيس
برونزية: الفرنسية رومان ديكو
برونزية: الأذربيجانية إيرينا كيندزيرسكا
* فرق
ذهبية: فرنسا
فضية: اليابان
برونزية: إسرائيل
برونزية: ألمانيا
- مصارعة يونانية-رومانية:* رجال:
وزن 60 كلغ
ذهبية: الكوبي لويس ألبرتو أورتا سانشيس
فضية: الياباني كينيتشيرو فوميتا
برونزية: الروسي تحت علم محايد سيرغي إيميلين
برونزية: الصيني سيليك واليهان
وزن 67 كلغ
ذهبية: الإيراني محمد رضى كرائي
فضية: الأوكراني برفيز ناسيبوف
برونزية: المصري محمد السيد إبراهيم ”كيشو“
برونزية: الألماني فرانك ستابلر
وزن 77 كلغ
ذهبية: المجري تاماس لورينتس
فضية: القرغيزي أكزول محمودوف
برونزية: الأذربيجاني رفيق حسينوف
برونزية: الياباني شوهي يابيكو
وزن 87 كلغ
ذهبية: الأوكراني زان بيلينيوك
فضية: المجري فيكتور لورينتس
برونزية: الألماني دنيس ماكسيميليان كودلا
برونزية: الصربي زورابي داتوناشفيلي
وزن 97 كلغ
ذهبية: الروسي موسى إيفلوييف
فضية: الأرميني أرتور أليكسانيان
برونزية: الإيراني محمّد هادي سارافي
برونزية: البولندي تاديوس ميخاليك
وزن 130 كلغ
ذهبية: الكوبي ميخاين لوبيس
فضية: الجورجي إياكوبي كاجايا
برونزية: الروسي تحت علم محايد سيرغي سيمينوف
برونزية: التركي رضا كايالب
- مصارعة حرة* رجال:
وزن 57 كلغ
ذهبية: الروسي زافور أغوييف
فضية: الهندي كومار رافي
برونزية: الكازاخستاني نورإسلام ساناييف
برونزية: الأميركي توماس باتريك غيلمان
وزن 65 كلغ
ذهبية: الياباني تاكوتو أوتوغورو
فضية: الأذربيجاني حجي علييف
برونزية: الروسي قاضي مُراد رشيدوف
برونزية: الهندي باجرانغ بونيا
وزن 74 كلغ
ذهبية: الروسي زوربييك سيداكوف
فضية: البيلاروسي محمد حبيب قاضيمحمدوف
برونزية: الأميركي كايل دوغلاس ديك
برونزية: الأوزبكستاني بيكزود عبدالرحمنوف
وزن 86 كلغ
ذهبية: الأميركي ديفيد موريس تايلور
فضية: الإيراني حسن يزداني جراتي
برونزية: الروسي أرتور نايفونوف
برونزية: مايلز ناظم أمين من سان مارينو
وزن 97 كلغ
ذهبية: الروسي عبد الرشيد سادولاييف
فضية: الأميركي كايل فريديريك سنايدر
برونزية: الكوبي رينيريس سالاس بيريس
برونزية: الإيطالي أبراهام دي جيوزس كونييدو روانو
وزن 125 كلغ
ذهبية: الأميركي غايبل دان ستيفنسن
فضية: الجورجي جينو بيترياشفيلي
برونزية: الإيراني أمير حسين زار
برونزية: التركي طه أكغول
* سيدات:
وزن 50 كلغ
ذهبية: اليابانية يوي سوساكي
فضية: الصينية يانان سون
برونزية: الأذربيجانية ماريا ستادنيك
برونزية: الأميركية سارا آن هيلدبراندت
وزن 53 كلغ
ذهبية: اليابانية مايو موكايدا
فضية: الصينية كيانيو بانغ
برونزية: البيلاروسية فانيسا كالادزينسكايا
برونزية: المونغولية بولورتويا بات أوشير
وزن 57 كلغ
ذهبية: اليابانية ريساكو كاواي
فضية: البيلاروسية إيرينا كوراشكينا
برونزية: الأميركية هيلين لويز ماروليس
برونزية: البلغارية جورجييفا نيكولوفا
وزن 62 كلغ
ذهبية: اليابانية يوكاكو كاواي
فضية: القيرغيزستانية أيسولو تينيبيكوفا
برونزية: الأوكرانية إيرينا كوليادنكو
برونزية: البلغارية طيبة مصطفى يوسين
وزن 68 كلغ
ذهبية: الأميركية تاميرا مرياما منساه ستوك
فضية: النيجيرية بليسينغ أوبورودودو
برونزية: الأوكرانية ألا شيركاسوفا
برونزية: القيرغيزستانية ميريم جومانازاروفا
وزن 76 كلغ
ذهبية: الألمانية ألين روتر فوكن
فضية: الأميركية أديلين ماريا غراي
برونزية: الصينية تشي آن تشو
برونزية: التركية ياسمين أدار
- تايكواندو* رجال:
وزن -58 كلغ
ذهبية: الإيطالي فيتو ديلاكويلا
فضية: التونسي محمّد خليل الجندوبي
برونزية: الكوري الجنوبي جون جانغ
برونزية: الروسي تحت علم محايد ميخائيل أرتامونوف
وزن: -68 كلغ
ذهبية: الأوزبكستاني أولوغبيك راشيتوف
فضية: البريطاني برادلي سيندن
برونزية: الصيني شواي جاو
برونزية: التركي هاكان ريتشبر
وزن -80 كلغ
ذهبية: الروسي ماكسيم خرامتشوف
فضية: الأردني صالح الشرباتي
برونزية: الكرواتي توني كانايت
برونزية: المصري سيف عيسى
وزن +80 كلغ
ذهبية: الروسي فلاديسلاف لارين
فضية: المقدوني الشمالي ديان جيورغييفسكي
برونزية: الكوبي رافايل يونيير ألبا كاستِيو
برونزية: الكوري الجنوبي كيو دون إن
* سيدات:
وزن -49 كلغ
ذهبية: التايلندية بانيباك وونغباتاناكيت
فضية: الإسبانية أدريانا سيريسو إيغليسياس
برونزية: الاسرائيلية أبيشاغ إيسير سيمبيرغ
برونزية: الصربية تيانا بوغدانوفيتش
وزن -57 كلغ
ذهبية: الأميركية أناستازيا زولوتيك
فضية: الروسية تاتيانا مينينا
برونزية: التركية هاتيس كوبرا إيلغون
برونزية: التايوانية شيا-لينغ لو
وزن -67 كلغ
ذهبية: الكرواتية ماتيا يليتش
فضية: البريطانية لورين وليامس
برونزية: المصرية هداية ملاك
برونزية: العاجية روث غباغبي
وزن +67 كلغ
ذهبية: الصربية ميليتسا مانديتش
فضية: الكورية الجنوبية دابين لي
برونزية