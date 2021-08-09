أولمبياد طوكيو: تعرف على السجل الكامل للميداليات

طوكيو 2020

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صورة جوية للإستاد الوطني من الجهة الجنوبية تقديم الصورة: الاتحاد الرياضي الياباني (هيئة حكومية مستقلة).
صورة جوية للإستاد الوطني من الجهة الجنوبية تقديم الصورة: الاتحاد الرياضي الياباني (هيئة حكومية مستقلة).


في ما يلي السجل الكامل للميداليات في أولمبياد طوكيو الصيفي الذي اختتم الأحد.

- سباحة* رجال:


- 50 م حرة:


ذهبية: الأميركي كايليب دريسل 


فضية: الفرنسي فلوران مانودو


برونزية: البرازيلي برونو فراتوس

- 100 م حرة:


ذهبية: الأميركي كايليب دريسل


فضية: الأسترالي كايل تشالمرز


برونزية: الروسي كليمنت كوليسنيكوف

- 100 م صدرا:


ذهبية: البريطاني آدم بيتي


فضية: الهولندي أرنو كامينغا


برونزية: الإيطالي نيكولو مارتينينغي

- 100 م ظهرا:


ذهبية: الروسي يفغيني ريلوف


فضية: الروسي كليمنت كوليسنيكوف


برونزية: الأميركي راين مورفي

- 100 م فراشة:


ذهبية: الأميركي كايليب دريسل 


فضية: المجري كريستوف ميلاك


برونزية: السويسري نوي بونتي

- 200 م حرة:


ذهبية: البريطاني توم دين


فضية: البريطاني دانكن سكوت


برونزية: البرازيلي فرناندو شيفر

- 200 م ظهرا:


ذهبية: الروسي يفغيني ريلوف


فضية: الأميركي راين مورفي


برونزية: البريطاني لوك غرينبانك

- 200 م صدراً:


ذهبية: الأسترالي أيزاك ستابلتي-كوك


فضية: الهولندي أرنو كامينغا


برونزية: الفنلندي ماتي ماتسون

- 200 م فراشة:


ذهبية: المجري كريستوف ميلاك


فضية: الياباني تومورو هوندا


برونزية: الإيطالي فيديريكو بورديسو

- 200 م متنوعة:


ذهبية: الصيني شون وانغ


فضية: البريطاني دانكن سكوت


برونزية: السويسري جيريمي ديبلانش

- 400 م حرة:


ذهبية: التونسي أحمد أيوب الحفناوي


فضية: الأسترالي جاك ماكلافلين


برونزية: الأميركي كيران سميث

-400 م متنوعة:


ذهبية: الأميركي تشايس كايليش


فضية: الأميركي جاي ليثرلاند


برونزية: الأسترالي برندون سميث

-800 م حرة:


ذهبية: الأميركي روبرت فينك


فضية: الإيطالي جورجو بالترينييري


برونزية: الأوكراني ميخايلو رومانتشوك

- 1500 م حرة:


ذهبية: الأميركي روبرت فينك


فضية: الأوكراني ميخايلو رومانتشوك


برونزية: الألماني فلوريان فيلبروك

- التتابع 4 مرات 100 م حرة:


ذهبية: الولايات المتحدة


فضية: إيطاليا


برونزية: أستراليا

- التتابع 4 مرات 100 م متنوعة:   


ذهبية: الولايات المتحدة


فضية: بريطانيا


برونزية: إيطاليا

- التتابع 4 مرات 200 م حرة:


ذهبية: بريطانيا


فضية: روسيا


برونزية: أستراليا

- 10 كلم في المياه المفتوحة (ماراثون):


ذهبية: الألماني فلوريان فيلبروك


فضية: المجري كريستوف راسوفسكي


برونزية: الإيطالي غريغوريو بالترينييري

* سيدات:


- 50 م حرة:


ذهبية: الأسترالية إيما ماكيون


فضية: السويدية سارة سيوستروم


برونزية: الدنماركية برنيل بلوم

- 100 م حرة:


ذهبية: الأسترالية إيما ماكيون


فضية: برناديت هوغي من هونغ كونغ


برونزية: الأسترالية كايت كامبل

- 100 م صدرا:


ذهبية: الأميركية ليديا جاكوبي


فضية: الجنوب إفريقية تاتيانا شونميكر


برونزية: الأميركية ليلي كينغ

- 100 م ظهرا:


ذهبية: الأسترالية كايلي مايكون


فضية: الكندية كايلي ماس


برونزية: الأميركية ريغان سميث

- 100 م فراشة:


100 م فراشة


ذهبية: الكندية مارغاريت ماكنيل


فضية: الصينية يوفي تشانغ


برونزية: الأسترالية إيما ماكيون

- 200 م حرة:


ذهبية: الأسترالية أريارن تيتموس


فضية: برناديت هوغي من هونغ كونغ


برونزية: الكندية بيني أوليكسياك

- 200 م صدرا:


ذهبية: الجنوب إفريقية تاتيانا سكونماكر


فضية: الأميركية ليلي كينغ


برونزية: الأميركية آني لايزور

- 200 م ظهرا:


ذهبية: الأسترالية كايلي ماكيون


فضية: الكندية كايلي ماس


برونزية: الأسترالية إميلي سيبوم

- 200 م فراشة:


ذهبية: الصينية تشانغ يوفي


فضية: الأميركية ريغان سميث


برونزية: الأميركية هالي فليكينغر

- 200 م متنوعة:


ذهبية: اليابانية يوي أوهاشي


فضية: الأميركية أليكس والش


برونزية: الأميركية كايت دوغلاس

- 400 م حرة:


ذهبية: الأسترالية أريان تيتموس


فضية: الأميركية كايتي ليديكي


برونزية: الصينية بينغجي لي

- 400 م متنوعة:


ذهبية: اليابانية يوي أوهاشي


فضية: الأميركية إيما ويانت


برونزية: الأميركية هالي فليكينغر

- 800 م حرة:


ذهبية: الأميركي كايتي ليديكي


فضية: الأسترالية أريارن تيتموس


برونزية: الإيطالية سيمونا كواداريلا

- التتابع 4 مرات 100 م حرة:


ذهبية: أستراليا


فضية: كندا


برونزية: الولايات المتحدة

-1500 م حرة:


ذهبية: الأميركية كايتي ليديكي


فضية: الأميركية إريكا ساليفان


برونزية: الألمانية ساره كوهلر

- التتابع 4 مرات 100 م متنوعة:


ذهبية: أستراليا


فضية: الولايات المتحدة


برونزية: كندا

- التتابع 4 مرات 200 م حرة:


ذهبية: الصين


فضية: الولايات المتحدة


برونزية: أستراليا

- 10 كلم في المياه المفتوحة (ماراثون):


ذهبية: البرازيلية آنا مارسيلا كونيا


فضية: الهولندية شارون فان روفندال


برونزية: الأسترالية كارينا لي

*مختلط


- التتابع 4 مرات 100 م متنوعة


ذهبية: بريطانيا


فضية: الصين


برونزية: أستراليا

- سباحة ايقاعية- باليه (فرق)


- سباحة إيقاعية


ذهبية: روسيا


فضية: الصين


برونزية: أوكرانيا

- الزوجي


ذهبية: روسيا


فضية: الصين


برونزية: أوكرانيا

الغطس* رجال:


- منصة متحركة 3 م (فردي):


ذهبية: الصيني شي سيي


فضية: الصيني زونغيوان وانغ


برونزية: البريطاني جاك لوير

- منصة متحركة 3 م (زوجي)


ذهبية: الصين


فضية: الولايات المتحدة 


برونزية: ألمانيا

- منصة  ثابتة 10 م (فردي):


ذهبية: الصيني يوان تشاو


فضية: الصيني جيان يانغ


برونزية: البريطاني توم دايلي


  


- منصة ثابتة 10 م (فرق):


ذهبية: بريطانيا


فضية: الصين


برونزية: اللجنة الأولمبية الروسية

* سيدات:


- منصة متحركة 3 م (فردي):


ذهبية: الصينية تينغماو شي


فضية: الصينية هان وانغ


برونزية: الأميركية كريستا بالمر

- منصة متحركة 3 م (زوجي):


ذهبية: الصين


فضية: كندا


برونزية: ألمانيا

- منصة ثابتة 10 م (فردي):


ذهبية: الصينية هونغشان تشوان


فضية: الصينية يوتشي شين


برونزية: الأسترالية ميليسا وو

- منصة ثابتة 10 م (فرق):


ذهبية: الصين


فضية: الولايات المتحدة


برونزية: المكسيك

- كانوي-كاياك* رجال:


- كانوي فردي متعرج:


ذهبية: السلوفيني بنجامان سافشيك


فضية: التشيكي لوكاش روهان


برونزية: الألماني سيدريس تاسياديس

- كاياك فردي متعرج:


ذهبية: التشيكي ييري برشكافيتش 


فضية: السلوفاكي ياكوب غريغار


برونزية: الألماني هانيس أيغنر

- كانوي فردي 1000 م:


ذهبية: البرازيلي إيساكياس كيروش دوس سانتوس


فضية: الصيني هاو ليو


برونزية: المولدافي سيرغي تارنوفتشي

- كانوي زوجي 1000 م:


ذهبية: كوبا


فضية: الصين


برونزية: ألمانيا

- كاياك فردي 200 م:


ذهبية: المجري ساندور توتكا


فضية: الإيطالي مانفريدي ريتسا


برونزية: البريطاني ليام هيث

- كاياك فردي 1000 م:


ذهبية: المجري بالينت كوباس


فضية: المجري آدم فارغا


برونزية: البرتغالي فرناندو بيمنتا

- كاياك زوجي 1000 م:


ذهبية: أستراليا


فضية: ألمانيا


برونزية: تشيكيا

- رباعي كاياك 500 م:


ذهبية: ألمانيا


فضية: إسبانيا


برونزية: سلوفاكيا

* سيدات:


- كانوي فردي متعرّج:


ذهبية: الأسترالية جيسيكا فوكس


فضية: البريطانية مالوري فرانكلين


برونزية: الألمانية أندريا هيرزوغ

- كاياك فردي متعرّج:


ذهبية: الألمانية ريكاردا فونك


فضية: الإسبانية مايالين شوروت


برونزية: الأسترالية جيسيكا فوكس

- كانوي فردي 200 م


ذهبية: الأميركية نيفين هاريسون


فضية: الكندية لورانس فنسان-لابوانت


برونزية: الأوكرانية ليودميلا لوزان

- كانوي زوجي 500 م:


ذهبية: الصين


فضية: أوكرانيا


برونزية: كندا

- كاياك فردي 200 م:


ذهبية: النيوزيلندية ليزا كارينغتون


فضية: الإسبانية تيريسا بورتيلا


برونزية: الدنماركية إيما أستراند يورغنسن

- فردي كاياك 500 م:


ذهبية: النيوزيلندية ليزا كارينغتون


فضية: المجرية تامارا تسيبيس


برونزية: الدنماركية إيما أستراند يورغنسن

- كاياك زوجي 500 م:


ذهبية: نيوزيلندا


فضية: بولندا


برونزية: المجر

- كاياك رباعي 500 م:


ذهبية: المجر


فضية: بيلاروس


برونزية: بولندا

- تجذيف:* رجال:


- فردي:


ذهبية: اليوناني ستيفانوس نتوسكوس 


فضية: النروجي كييتيل بورخ


برونزية: الكرواتي دامير مارتن

- زوجي بمجذافين:


ذهبية: فرنسا


فضية: هولندا


برونزية: الصين

- رباعي بمجذافين:


ذهبية: هولندا


فضية: بريطانيا


برونزية: أستراليا

- زوجي:


ذهبية: كراوتيا


فضية: رومانيا


برونزية: الدنمارك

- رباعي:


ذهبية: أستراليا


فضية: رومانيا


برونزية: إيطاليا

- ثماني:


ذهبية: نيوزيلندا


فضية: ألمانيا


برونزية: بريطانيا

- زوجي بمجذافين وزن خفيف:


ذهبية: إيرلندا


فضية: ألمانيا


برونزية: إيطاليا

* سيدات:


- فردي


ذهبية: النيوزيلندية إيما تويغ


فضية: الروسية هانا براكاتسين


برونزية: النمسوية ماغدالينا لوبنيغ

- زوجي بمجذافين:


ذهبية: رومانيا


فضية: نيوزيلندا 


برونزية: هولندا

- رباعي بمجذافين:


ذهبية: الصين


فضية: بولندا


برونزية: أستراليا

- زوجي:


ذهبية: نيوزيلندا 


فضية: روسيا


برونزية: كندا 

- ثماني:


ذهبية: كندا


فضية: نيوزيلندا


برونزية: الصين

- رباعي:


ذهبية: أستراليا


فضية: هولندا


برونزية: إيرلندا

- زوجي بمجذافين وزن خفيف:


ذهبية: إيطاليا 


فضية: فرنسا


برونزية: هولندا

- شراع:* رجال:


- أر أس: أكس


ذهبية: الهولندي كيران بادلو


فضية: الفرنسي توما غويار


برونزية: الصيني كون بي

- سباق ليزر:


ذهبية: الأسترالي مات ويرن


فضية: الكرواتي تونتشي ستيبانوفيتش


برونزية: النروجي هيرمان توماسغارد

- سباق فين:


ذهبية: البريطاني جيلز سكوت


فضية: المجري زومبور بيريش


برونزية: الإسباني جوان كاردونا مينديس

- سباق 470:


ذهبية: أستراليا


فضية: السويد


برونزية: إسبانيا

- سباق 49 أف أكس:


ذهبية: بريطانيا


فضية: نيوزيلندا


برونزية: ألمانيا

* سيدات:


- أر  أس: أكس


ذهبية: الصينية لو يون شو


فضية: الفرنسية شارلين بيكون


برونزية: البريطانية إيما ويلسن

- سباق ليزر راديال:


ذهبية: الدنماركية آن-ماري ريندوم


فضية: السويدية جوزيفين أولسون


برونزية: الهولندية ماريت بوفميستر

- سباق 470:


ذهبية: بريطانيا


فضية: بولندا


برونزية: فرنسا

- سباق 49 أف أكس:


ذهبية: البرازيل


فضية: ألمانيا


برونزية: هولندا

* مختلط:


- ناكرا 17:


ذهبية: إيطاليا


فضية: بريطانيا


برونزية: ألمانيا

- جمباز فني:* رجال:


- المسابقة الكاملة (فرق):


ذهبية: روسيا


فضية: اليابان


برونزية: الصين

- المسابقة الكاملة (فردي):


ذهبية: الياباني دايكي هاشيموتو


فضية: الصيني روتانغ جياو


برونزية: الروسي نيكيتا ناغورني

- حركات أرضية:


ذهبية: الإسرائيلي أرتيم دولغوبيات


فضية: الإسباني رايديرلي ساباتا


برونزية: الصيني روتنغ تشياو

- حصان الحلق:


ذهبية: البريطاني ماكس ويتلوك 


فضية: التايواني شيه كاي لي


برونزية: الياباني كازوما كايا

- جهاز الحلق:


ذهبية: الصيني يانغ ليو


فضية: الصيني هاو يو


برونزية: اليوناني إلفثيريوس بيترونياس

- حصان القفز:


ذهبية: الكوري الجنوبي جيهوان شين


فضية: الروسي دينيس أبليازين


برونزية: الأرميني أرتور دافتيان

- العارضتان المتوازيتان:


ذهبية: الصيني جينغيوان جو


فضية: الألماني لوكاس داوسر


برونزية: التركي فرحات أريكان

- العارضة الثابتة:


ذهبية: الياباني دايكي هاشيموتو


فضية: الكرواتي تين سربيتش


برونزية: الروسي نيكيتا ناغورني

* سيدات:


- المسابقة الكاملة (فرق):


ذهبية: روسيا


فضية: الولايات المتحدة


برونزية: بريطانيا

- المسابقة الكاملة (فردي):


ذهبية: الأميركية سونيزا لي


فضية: البرازيلية ريبيكا أندرادي


برونزية: الروسية أنجيلينا ميلينكوفا

- حصان القفز:


ذهبية: البرازيلية ريبيكا أندرادي


فضية: الأميركية ميكايلا سكينر


برونزية: الكورية الجنوبية سيوجيونغ ييو

- العارضتان مختلفتا الارتفاع:


ذهبية: البلجيكية نينا ديرفايل 


فضية: الروسية أناستازيا إليانكوفا


برونزية: الأميركية سونيزا لي

- عارضة التوازن:


ذهبية: الصينية تشنتشن غوان


فضية: الصينية شيجينغ تانغ


برونزية: الأميركية سيمون بايلز

- الحركة الأرضية:


ذهبية: الأميركية جايد كاري


فضية: الإيطالية فانيسا فيراري


برونزية: اليابانية ماي موراكامي


برونزية: الروسية أنجلينا ملنيكوفا

- جمباز ايقاعي ورياضي:- المسابقة العامة (فرق):


ذهبية: بلغاريا


فضية: روسيا


برونزية: إيطاليا

- المسابقة العامة (فردي):


ذهبية: الإسرائيلية لينوي أشرام


فضية: الروسية دينا أفيرينا


برونزية: البيلاروسية ألينا هارناسكو

- جمباز ترامبولين:*رجال:


ذهبية: البيلاروسي إيفان ليتفينوفيتش


فضية: الصيني دونغ دونغ


برونزية: النيوزيلندي ديلان شميدت

*سيدات:


ذهبية: الصينية شوينغ زو


فضية: الصينية لينغلينغ ليو


برونزية: البريطانية بريوني بايدج

- ألعاب قوى:* رجال:- 100 م:


ذهبية: الإيطالي لامونت مارسيل جاكوبس


فضية: الأميركي فريد كيرلي


برونزية: الكندي أندريه دو غراس

- 110 م حواجز:


ذهبية: الجامايكي هانسل بارتشمنت


فضية: الأميركي غرانت هولواي


برونزية: الجامايكي رونالد ليفي

- 200 م:


ذهبية: الكندي أندري دو غراس


فضية: الأميركي كينيث بيدناريك


برونزية: الأميركي نواه لايلز

- 400 م:


ذهبية: ستيفن غاردينر من الباهاماس 


فضية: الكولومبي أنتوني خوسيه زامبرانو


برونزية: كيراني جيمس من غرينادا

- 400 م حواجز:


ذهبية: النروجي كارستن فارهولم


فضية: الأميركي راي بنجامين


برونزية: البرازيلي أليسون دوس سانتوس

- 800 م:


ذهبية: الكيني إيمانويل كورير


فضية: الكيني فيرغوسون روتيتش


برونزية: البولندي باتريك دوبيك

- 1500 م:


ذهبية: النروجي جاكوب إنغيبريغستن


فضية: الكيني تيموثي شيرويوت


برونزية: البريطاني جوش كير

- 3 آلاف م موانع:


ذهبية: المغربي سفيان البقالي


فضية: الأثيوبي لاميشا غيرما


برونزية: الكيني بنجامين كيغن

- 5 آلاف م:


ذهبية: الأوغندي جوشوا شيبتيغي


فضية: الكندي محمّد أحمد


برونزية: الأميركي بول شيليمو

- 10 آلاف م:


ذهبية: الأثيوبي سيليمون باريغا


فضية: الأوغندي جوشوا شيبتيغي


برونزية: الأوغندي جاكوب كيبليمو

- التتابع 4 مرات 100 م:


ذهبية: إيطاليا


فضية: بريطانيا


برونزية: كندا

- التتابع 4 مرات 400 م:


ذهبية: الولايات المتحدة


فضية: هولندا


برونزية: بوتسوانا

- 20 كلم مشيًا:


ذهبية: الإيطالي ماسيمو ستانو 


فضية: الياباني كوكي إيكيدا


برونزية: الياباني توشيكازو يامانيشي

- 50 كلم مشيًا:


ذهبية: البولندي دافيد تومالا


فضية: الألماني جوناثان هيلبرت


برونزية: الكندي إيفان دانفي

- الماراثون:


ذهبية: الكيني إليود كيبتشوغي


فضية: الهولندي أبدي ناغيي


برونزية: البلجيكي بشير عبدي

- الوثب الطويل:


ذهبية: اليوناني ميلتياديس تينتوغلو


فضية: الكوبي خوان ميغل إيتشيفاريا


برونزية: الكوبي مايكل ماسو

- الوثب العالي:


ذهبية: القطري معتز برشم والإيطالي جانماركو تامبيري


برونزية: البيلاروسي ماكسيم نداسيكو

- الوثبة الثلاثية:


ذهبية: البرتغالي بيدرو بيتشاردو


فضية: الصيني يامينغ جو


برونزية: البوركينابي أوغ فابريس زانغو

- القفز بالزانة:


ذهبية: السويدي أرمان دوبلانتيس


فضية: الأميركي كريستوفر نيلسن


برونزية: البرازيلي تياغو براز

- رمي الرمح:


ذهبية: الهندي نيراج شوبرا


فضية: التشيكي جاكوب فادليتش


برونزية: التشيكي فيتيشلاف فيسيلي

- رمي القرص:


ذهبية: السويدي دانيال ستال


فضية: السويدي سيمون بيترسون


برونزية: النمسوي لوكاس فايسهايدينغر

- رمي المطرقة:


ذهبية: البولندي فويتشيخ نوفيتسكي


فضية: النروجي إيفيند هنريكسن


برونزية: البولندي بافل فايديك

- رمي الكرة الحديد:


ذهبية: الأميركي راين كراوزر


فضية: الأميركي جو كوفاكس


برونزية: النيوزيلندي توماس والش

- العشارية:


ذهبية: الكندي داميان وارنر


فضية: الفرنسي كيفن ماير


برونزية: الأسترالي آشلي مولوني

* سيدات:- 100 م:


ذهبية: الجامايكية إيلاين تومسون-هيراه


فضية: الجامايكية شيلي-آن فرايزر-برايس


برونزية: الجامايكية شيريكا جاكسون

- 100 م حواجز:


ذهبية: البورتوريكية جاسمين كاماتشو-كوين


فضية: الأميركية كندرا هاريسون


برونزية: الجامايكية ميغان تابر

- 200 م:


ذهبية: الجامايكية إيلاين تومسون-هيراه


فضية: الناميبية كريستين مبوما


برونزية: الأميركية غابرييل توماس

- 400 م:


ذهبية: شوني ميلر-أويبو من باهاماس


فضية: ماريليدي باولينو من جمهورية الدومينيكان


برونزية: الأميركية أليسون فيليكس

- 400 م حواجز:


ذهبية: الأميركية سيدني ماكلافلين


فضية: الأميركية دليلة محمد


برونزية: الهولندية فيمكي بول

- 800 م:


ذهبية: الأميركية أثينغ مو


فضية: البريطانية كيلي هودجكينسون


برونزية: الأميركية رايفين رودجرز

- 1500 م:


ذهبية: الكينية فايث كيبييغون


فضية: البريطانية لاورا موير


برونزية: الهولندية سيفان حسن

- 3 آلاف م موانع:


ذهبية: الأوغندية بيروث شيموتاي


فضية: الأميركية كورتني فريريكس


برونزية: الكينية هايفن كيينغ

- 5 آلاف م:


ذهبية: الهولندية سيفان حسن


فضية: الكينية هيلين أوبيري


برونزية: الأثيوبية غوداف تسيغاي

- 10 آلاف م:


ذهبية: الهولندلية سيفان حسن


فضية: البحرينية كالكيدان غيزاهيغني


برونزية: الأثيوبية ليتسينبيت غيدي

- التتابع 4 مرات 100 م:


ذهبية: جامايكا


فضية: الولايات المتحدة


برونزية: بريطانيا

- التتابع 4 مرات 400 م:


ذهبية: الولايات المتحدة


فضية: بولندا


برونزية: جامايكا

- 20 كلم مشيًا:


ذهبية: الإيطالية أنتونيلا بالميزانو


فضية: الكولومبية ساندرا لورينا أريناس


برونزية: الصينية هونغ ليو 

- الماراثون:


ذهبية: الكينية بيريس جيبشيرشير


فضية: الكينية بريجيد كوسغي


برونزية: الأميركية مولي سيدل

- الوثب الطويل:


ذهبية: الألمانية مالايكا ميهامبو


فضية: الأميركية بريتني ريس


برونزية: النيجيرية إيسي برومي

- الوثب العالي


ذهبية: الروسية ماريا لاسيتسكيني


فضية: الأسترالية نيكولا ماكديرموت


برونزية: الأوكرانية ياروسلافا ماهوشيك

- الوثبة الثلاثية:


ذهبية: الفنزويلية يوليمار روخاس


فضية: البرتغالية باتريسيا مامونا


برونزية: الإسبانية آنا بيليتيرو

- القفز بالزانة:


ذهبية: الأميركية كايتي ناغيوت 


فضية: الروسية أنجليكا سيدوروفا


برونزية: البريطانية هولي برادشاو

- رمي الرمح:


ذهبية: الصينية شيينغ ليو


فضية: البولندية ماريا أندريشيك


برونزية: الأسترالية لي-كيلسي باربر

- رمي المطرقة:


ذهبية: البولندية أنيتا فلودارتشيك


فضية: الصينية تشينغ وانغ


برونزية: البولندية مالفينا كوبرون

- رمي الكرة الحديد:


ذهبية: الصينية غونغ ليجياو


فضية: الأميركية رايفن سوندرس


برونزية: النيوزيلاندية فاليري أدامس

- رمي القرص:


ذهبية: الأميركية فالاري أولمان


فضية: الألمانية كريستين بودينس


برونزية: الكوبية خايمي بيريس

- السباعية:


ذهبية: البلجيكية نفيساتو تيام


فضية: الهولندية أنوك فيتير


برونزية: الهولندية إيما أوسترفيغيل

- دراجات المضمار:* رجال:- سباق السرعة (فردي):


ذهبية: الهولندي هاري لافريسين


فضية: الهولندي جيفري هوغلاند


برونزية: البريطاني جاك كارلين

- سباق السرعة (فرق):


ذهبية: هولندا


فضية: بريطانيا


برونزية: فرنسا

- سباق النقاط (أومنيوم):


ذهبية: البريطاني ماثيو وولز


فضية: النيوزيلندي كامبل ستيورت


برونزية: الإيطالي إيليا فيفياني

- سباق المطاردة:


ذهبية: إيطاليا


فضية: الدنمارك


برونزية: أستراليا

- سباق كيرين:


ذهبية: البريطاني جايسون كيني


فضية: الماليزي محمد عزيزالحسني أوانغ


برونزية: الهولندي هاري لافريسن

- سباق ماديسون:


ذهبية: الدنمارك


فضية: بريطانيا


برونزية: فرنسا

* سيدات:- سباق السرعة (فردي):


ذهبية: الكندية كيلسي ميتشل


فضية: الأوكرانية أولينا ستاريكوفا


برونزية: واي تشي لي من هونغ كونغ

- سباق السرعة (فرق):


ذهبية: الصين


فضية: ألمانيا


برونزية: روسيا

- سباق النقاط (أومنيوم):


ذهبية: الأميركية جينيفر فالينتي


فضية: اليابانية يومي كاجيهارا


برونزية: الهولندية كيرستن فيلد

- سباق المطاردة:


ذهبية: ألمانيا


فضية: بريطانيا


برونزية: الولايات المتحدة

- سباق كيرين:


ذهبية: الهولندية شاني براسبينينكس


فضية: النيوزيلندية إيليسي أندروز


برونزية: الكندية لوريان جينيست

- سباق ماديسون:


ذهبية: بريطانيا


فضية: الدنمارك


برونزية: روسيا

- دراجات بي أم إكس حرة:* رجال:


ذهبية: الأسترالي لوغان مارتن


فضية: الفنزويلي دانيال ديرس


برونزية: البريطاني ديكلان بروكس

* سيدات:


ذهبية: البريطانية شارلوت وورثينغتون


فضية: الأميركية هانا روبرتس


برونزية: السويسرية نيكيتا دوكاروز

- دراجات بي أم إكس سباق* رجال:


ذهبية: الهولندي نيك كيمان


فضية: البريطاني كاي وايت


ذهبية: الكولومبي كارلوس ألبرتو راميريس ييبيس

* سيدات:


ذهبية: البريطانية بيثاني شريفر


فضية: الكولومبية ماريانا باخون


برونزية: الهولندية ميريل سمولدرز


- الدراجات الجبلية- سباق كروس كاونتري


* رجال


ذهبية: البريطاني توماس بيدكوك


فضية: السويسري ماتياس فلوكينغر


برونزية: الإسباني دافيد فاليرو سيرانو

* سيدات


ذهبية: السويسرية يولاندا نيف


فضة: السويسرية سينا فري


برونزية: ليندا إيندرغاند

- دراجات سباق الطرقسباق الطرق


*رجال


ذهبية: الإكوادوري ريتشارد كاراباس


فضية: البلجيكي فوت فون أيرت


برونزية: السلوفيني تاداي بوغاتشار

* سيدات


ذهبية: النمسوية آنا كيزنهوفر


فضية: الهولندية أنيميك فان فلوتن


برونزية: الإيطالية إليزا لونغو بورغيني

- سباق ضد الساعة


*رجال


ذهبية: السلوفيني بريموش روغليتش


فضية: الهولندي توم دومولين


برونزية: الأسترالي روهان دنيس

* سيدات


ذهبية: الهولندية أنيميك فان فلوتن


فضية: السويسرية مارلين روسير


برونزية: الهولندية أنّا فان دير بريغين

- فروسية- الترويض


فردي


ذهبية: الألمانية جيسيكا فون بريدوف-فيرندل


فضية: الألمانية إيزابيل فيرت


برونزية: البريطانية شارلوت دوجاردان

فرق


ذهبية: ألمانيا


فضية: الولايات المتحدة


برونزية: بريطانيا

- قفز الحواجز


فردي


ذهبية: البريطاني بن ماير


فضية: السويدي بيدير فريدريكسون


برونزية: الهولندي مايكل فان دير فلويتن

فرق


ذهبية: السويد


فضية: الولايات المتحدة


برونزية: بلجيكا

- المسابقة الكاملة


فردي


ذهبية: الألمانية يوليا كرايفسكي


فضية: البريطاني توم ماكيوين


برونزية: الأسترالي أندرو هوي

فرق


ذهبية: بريطانيا


فضية: أستراليا


برونزية: فرنسا

- غولف* رجال


ذهبية: الأميركي كزاندر شوفيلي


فضية: السلوفاكي روري ساباتيني


برونزية: التايواني سي تي بان

* سيدات


ذهبية: الأميركية نيلي كوردا


فضية: اليابانية موني إينامي


برونزية: النيوزيلندية ليديا كو

- كرة شاطئية* رجال:


ذهبية: النروج 


فضية: روسيا 


برونزية: قطر 

* سيدات:


ذهبية: الولايات المتحدة 


فضية: أستراليا


برونزية: سويسرا

- بادمنتون* رجال


- فردي:


ذهبية: الدنماركي فيكتور أكسلسن


فضية: الصيني لونغ تشين


برونزية: الأندونيسي أنتوني سينيسوكا غينتينغ

- زوجي:


ذهبية: تايوان


فضية: الصين


برونزية: ماليزيا

* سيدات


- فردي:


ذهبية: الصينية يو في تشن


فضية: التايوانية تسو-يينغ تاي


برونزية: الهندية سيندهو بوسارلا

- زوجي:


ذهبية: إندونيسيا 


فضية: الصين


برونزية: كوريا الجنوبية


               


* زوجي مختلط:


ذهبية: الصين 


فضية: الصين 


برونزية: اليابان

- ترياثلون* رجال:


ذهبية: النروجي كريستيان بلومنفلت


فضية: البريطاني أليكس يي


برونزية: النيوزيلندي هايدن وايلد

* سيدات:


ذهبية: فلورا دافي من برمودا


فضية: البريطانية جورجيا تايلور-براون


برونزية: الأميركية كايتي زافيرس

* التتابع المختلط


ذهبية: بريطانيا


فضية: الولايات المتحدة


برونزية: فرنسا

- خماسي حديث* رجال:


ذهبية: البريطاني جوزف تشونغ


فضية: المصري أحمد أسامة


برونزية: الكوري الجنوبي وونغتاي جون

* سيدات:


ذهبية: البريطانية كايت فرانش


فضية: الليتوانية لاورا أسداوسكايتي


برونزية: المجرية سارولتا كوفاكس


- كرة قدم* رجال:


ذهبية: البرازيل


فضية: إسبانيا


برونزية: المكسيك

* سيدات:


ذهبية: كندا


فضية: السويد


برونزية: الولايات المتحدة

- كرة ماء* رجال:


ذهبية: صربيا


فضية: اليونان


برونزية: المجر

* سيدات:


ذهبية: الولايات المتحدة


فضية: إسبانيا


برونزية: المجر

- هوكي * رجال:


ذهبية: بلجيكا


فضية: أستراليا


برونزية: الهند

* سيدات:


ذهبية: هولندا


فضية: الأرجنتين


برونزية: بريطانيا

- كرة سلة* رجال:


ذهبية: الولايات المتحدة


فضية: فرنسا


برونزية: أستراليا

* سيدات:


ذهبية: الولايات المتحدة


فضية: اليابان


برونزية: فرنسا

- سلة 3*3* رجال


ذهبية: لاتفيا


فضية: روسيا


برونزية: صربيا

* سيدات:


ذهبية: الولايات المتحدة


فضية: روسيا


برونزية: الصين

- كرة يد* رجال:


ذهبية: فرنسا


فضية: الدنمارك


برونزية: إسبانيا

* سيدات:


ذهبية: فرنسا


فضية: روسيا


برونزية: النروج

- كرة طائرة* رجال:


ذهبية: فرنسا


فضية: روسيا


برونزية: الأرجنتين

* سيدات:


ذهبية: الولايات المتحدة


فضية: البرازيل


برونزية: صربيا

- ركبي* رجال:


ذهبية: فيجي


فضية: نيوزيلندا


برونزية: الأرجنتين

* سيدات:


ذهبية: نيوزيلندا


فضية: فرنسا


برونزية: فيجي

- كرة طاولة* رجال:


- فردي:


ذهبية: الصيني لونغ ما


فضية: الصيني شيندونغ فان


برونزية: الالماني ديميتري أوفتشاروف

-  فرق:


ذهبية: الصين


فضية: ألمانيا


برونزية: اليابان

* سيدات:


- فردي:


ذهبية: الصينية تشين مينغ


فضية: الصينية سون ينغشا


برونزية: اليابانية ميما إيتو

- فرق:


ذهبية: الصين


فضية: اليابان


برونزية: هونغ كونغ

* زوجي مختلط


ذهبية: اليابان


فضية: الصين


برونزية: الصين تايبيه

- كرة مضرب* رجال


- فردي:


ذهبية: الألماني ألكسندر زفيريف


فضية: الروسي كارن خاتشانوف


برونزية: الإسباني بابلو كارينيو بوستا

- زوجي:


ذهبية: كرواتيا (نيكولا ميكيتش وماتي بافيتش)


فضية: كرواتيا (مارين تشيليتش وإيفان دوديغ)


برونزية: نيوزيلندا (ماركوس دانيال ومايكل فينيس)

* سيدات


- فردي:


ذهبية: السويسرية بليندا بنتشيتش


فضية: التشيكية ماركيتا فوندروشوفا


برونزية: الأوكرانية إيلينا سفيتولينا

- زوجي:


ذهبية: تشيكيا (باربورا كرايتشيوكوفا وكاتيرينا سينياكوفا)


فضية: سويسرا (بليندا بنتشيتش وفيكتوريا غولبيك)


برونزية: البرازيل (لاورا بيغوسي ولويزا ستيفاني)

- زوجي مختلط:


ذهبية: روسيا (أندري روبليف وأناستازيا بافليوتشنكوفا)


فضية: روسيا (أصلان كاراتسيف وإيلينا فيسنينا)


برونزية: أستراليا (جون بيرس وآشلي بارتي)

    - جودو:* رجال:


وزن -60 كلغ


ذهبية: الياباني ناوهيسا تاكاتو


فضية: التايواني يونغ وي يانغ


برونزية: الفرنسي لوكا مكيدزي


برونزية: الكازاخستاني ييلدوس سميتوف

وزن -66 كلغ


ذهبية: الياباني هيفومي آبي


فضية: الجورجي فازا مارغفيلاشفيلي


برونزية: الكوري الجنوبي بول آن


برونزية: البرازيلي دانيال كارنيين

وزن -73 كلغ


ذهبية: الياباني شوهي أونو


فضية: الجورجي لاشا شافداتواشفيلي


برونزية: الكوري الجنوبي شانغريم آن


برونزية: المونغولي تسوغتباتار تسند-أوشير 

وزن -81 كلغ


ذهبية: الياباني تاكانوري ناغاسي


فضية: المونغولي سعيد ملائي


برونزية: النمسوي شميل بورشاشفيلي


برونزية: البلجيكي ماتياس كاس

-90 كلغ


ذهبية: الجورجي لاشا بيكاوري


فضية: الألماني إدوارد تريبل


برونزية: الأوزبكستاني دافلات بوبونوف


برونزية: المجري كريستيان توت

وزن -100 كلغ


ذهبية: الياباني آرون وولف


فضية: الكوري الجنوبي غوهام تشو


برونزية: البرتغالي جورج فونسيكا


برونزية: الروسي نياز إيلياسوف 

+100 كلغ


ذهبية: لوكاش كريباليك


فضية: الجورجي غورام توشيشفيلي


برونزية: الفرنسي تيدي رينر


برونزية: الروسي تاميرلان باشاييف

* سيدات:


وزن -48 كلغ


ذهبية: الكوسوفية ديستريا كراسنيكي


فضية: اليابانية فونا توناكي


برونزية: الأوكرانية داريا بيلوديد


برونزية: المونغولية أورانتسيتسيغ مونخبات

وزن -52 كلغ


ذهبية: اليابانية أوتا آبي


فضية: الفرنسية أماندين بوشار


برونزية: الإيطالية أوديتي جوفريدا


برونزية: البريطانية تشلسي جايلز

وزن -57 كلغ


ذهبية: الكوسوفية نورا جياكوفا


فضية: الفرنسية سارة-ليوني كيسيك


برونزية: الكندية جيسيكا كليمكايت


برونزية: اليابانية تسوكاسا يوشيدا

وزن -63 كلغ


ذهبية: الفرنسية كلاريس أغبينيينو


فضية: السلوفينية تينا تريستنياك


برونزية: الايطالية ماريا سينتراكيو


برونزية: الكندية كاثرين بوشومان-بينار

-70 كلغ


ذهبية: اليابانية شيزورو أراي


فضية: النمسوية ميكاييلا بوليريس


برونزية: الروسية مادينا تايمازوفا


برونزية: الهولندية ساني فان دايكي

وزن -78 كلغ


ذهبية: اليابانية شوري هامادا


فضية: الفرنسية مادلين مالونغا


برونزية: الألمانية آنّا-ماريا  فاغنر


برونزية: البرازيلية مايرا أغيار 

وزن +78 كلغ


ذهبية: اليابانية أكيرا سوني


فضية: الكوبية إيداليس أورتيس


برونزية: الفرنسية رومان ديكو


برونزية: الأذربيجانية إيرينا كيندزيرسكا

* فرق


ذهبية: فرنسا


فضية: اليابان


برونزية: إسرائيل


برونزية: ألمانيا

  - مصارعة يونانية-رومانية:* رجال:


وزن 60 كلغ


ذهبية: الكوبي لويس ألبرتو أورتا سانشيس


فضية: الياباني كينيتشيرو فوميتا


برونزية: الروسي تحت علم محايد سيرغي إيميلين


برونزية: الصيني سيليك واليهان

وزن 67 كلغ


ذهبية: الإيراني محمد رضى كرائي


فضية: الأوكراني برفيز ناسيبوف


برونزية: المصري محمد السيد إبراهيم ”كيشو“


برونزية: الألماني فرانك ستابلر

وزن 77 كلغ


ذهبية: المجري تاماس لورينتس


فضية: القرغيزي أكزول محمودوف


برونزية: الأذربيجاني رفيق حسينوف


برونزية: الياباني شوهي يابيكو

وزن 87 كلغ


ذهبية: الأوكراني زان بيلينيوك


فضية: المجري فيكتور لورينتس


برونزية: الألماني دنيس ماكسيميليان كودلا


برونزية: الصربي زورابي داتوناشفيلي

وزن 97 كلغ


ذهبية: الروسي موسى إيفلوييف


فضية: الأرميني أرتور أليكسانيان


برونزية: الإيراني محمّد هادي سارافي


برونزية: البولندي تاديوس ميخاليك

وزن 130 كلغ


ذهبية: الكوبي ميخاين لوبيس


فضية: الجورجي إياكوبي كاجايا


برونزية: الروسي تحت علم محايد سيرغي سيمينوف


برونزية: التركي رضا كايالب

      - مصارعة حرة* رجال:


وزن 57 كلغ


ذهبية: الروسي زافور أغوييف


فضية: الهندي كومار رافي


برونزية: الكازاخستاني نورإسلام ساناييف


برونزية: الأميركي توماس باتريك غيلمان

وزن 65 كلغ


ذهبية: الياباني تاكوتو أوتوغورو


فضية: الأذربيجاني حجي علييف


برونزية: الروسي قاضي مُراد رشيدوف


برونزية: الهندي باجرانغ بونيا

وزن 74 كلغ


ذهبية: الروسي زوربييك سيداكوف


فضية: البيلاروسي محمد حبيب قاضيمحمدوف


برونزية: الأميركي كايل دوغلاس ديك


برونزية: الأوزبكستاني بيكزود عبدالرحمنوف

وزن 86 كلغ


ذهبية: الأميركي ديفيد موريس تايلور 


فضية: الإيراني حسن يزداني جراتي


برونزية: الروسي أرتور نايفونوف


برونزية: مايلز ناظم أمين من سان مارينو

وزن 97 كلغ


ذهبية: الروسي عبد الرشيد سادولاييف


فضية: الأميركي كايل فريديريك سنايدر


برونزية: الكوبي رينيريس سالاس بيريس


برونزية: الإيطالي أبراهام دي جيوزس كونييدو روانو

وزن 125 كلغ


ذهبية: الأميركي غايبل دان ستيفنسن


فضية: الجورجي جينو بيترياشفيلي


برونزية: الإيراني أمير حسين زار


برونزية: التركي طه أكغول

* سيدات:


وزن 50 كلغ


ذهبية: اليابانية يوي سوساكي


فضية: الصينية يانان سون


برونزية: الأذربيجانية ماريا ستادنيك


برونزية: الأميركية سارا آن هيلدبراندت

وزن 53 كلغ


ذهبية: اليابانية مايو موكايدا


فضية: الصينية كيانيو بانغ


برونزية: البيلاروسية فانيسا كالادزينسكايا


برونزية: المونغولية بولورتويا بات أوشير

وزن 57 كلغ


ذهبية: اليابانية ريساكو كاواي


فضية: البيلاروسية إيرينا كوراشكينا 


برونزية: الأميركية هيلين لويز ماروليس


برونزية: البلغارية جورجييفا نيكولوفا

وزن 62 كلغ


ذهبية: اليابانية يوكاكو كاواي


فضية: القيرغيزستانية أيسولو تينيبيكوفا


برونزية: الأوكرانية إيرينا كوليادنكو


برونزية: البلغارية طيبة مصطفى يوسين

وزن 68 كلغ


ذهبية: الأميركية تاميرا مرياما منساه ستوك 


فضية: النيجيرية بليسينغ أوبورودودو


برونزية: الأوكرانية ألا شيركاسوفا


برونزية: القيرغيزستانية ميريم جومانازاروفا

وزن 76 كلغ 


ذهبية: الألمانية ألين روتر فوكن


فضية: الأميركية أديلين ماريا غراي


برونزية: الصينية تشي آن تشو


برونزية: التركية ياسمين أدار

- تايكواندو* رجال:


وزن -58 كلغ


ذهبية: الإيطالي فيتو ديلاكويلا


فضية: التونسي محمّد خليل الجندوبي


برونزية: الكوري الجنوبي جون جانغ


برونزية: الروسي تحت علم محايد ميخائيل أرتامونوف

وزن: -68 كلغ


ذهبية: الأوزبكستاني أولوغبيك راشيتوف 


فضية: البريطاني برادلي سيندن


برونزية: الصيني شواي جاو


برونزية: التركي هاكان ريتشبر

وزن -80 كلغ


ذهبية: الروسي ماكسيم خرامتشوف


فضية: الأردني صالح الشرباتي


برونزية: الكرواتي توني كانايت


برونزية: المصري سيف عيسى

وزن +80 كلغ


ذهبية: الروسي فلاديسلاف لارين


فضية: المقدوني الشمالي ديان جيورغييفسكي


برونزية: الكوبي رافايل يونيير ألبا كاستِيو


برونزية: الكوري الجنوبي كيو دون إن

* سيدات:


وزن -49 كلغ


ذهبية: التايلندية بانيباك وونغباتاناكيت


فضية: الإسبانية أدريانا سيريسو إيغليسياس


برونزية: الاسرائيلية أبيشاغ إيسير سيمبيرغ


برونزية: الصربية تيانا بوغدانوفيتش

وزن -57 كلغ


ذهبية: الأميركية أناستازيا زولوتيك


فضية: الروسية تاتيانا مينينا


برونزية: التركية هاتيس كوبرا إيلغون


برونزية: التايوانية شيا-لينغ لو

وزن -67 كلغ


ذهبية: الكرواتية ماتيا يليتش


فضية: البريطانية لورين وليامس


برونزية: المصرية هداية ملاك


برونزية: العاجية روث غباغبي

وزن +67 كلغ


ذهبية: الصربية ميليتسا مانديتش


فضية: الكورية الجنوبية دابين لي


برونزية

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