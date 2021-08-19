إطلاق أكبر حملة لدعم حقوق أصحاب الهمم قبل انطلاق الألعاب البارالمبية في طوكيو

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سيتم افتتاح دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو في 24 أغسطس/ آب. أ ف ب.

انطلقت اليوم الخميس حملة عالمية تهدف إلى إنهاء التمييز ضد 1.2 مليار شخص من أصحاب الهمم في العالم بقيادة قيادات أصحاب الهمم وبدعم من مجموعة واسعة من المنظمات الدولية.

وتهدف الحملة، التي تحمل اسم WeThe15، إلى أن تكون ”أكبر حركة لحقوق الإنسان على الإطلاق“، تمثل 15% من سكان العالم الذين تقدرهم الأمم المتحدة بأنهم يعانون من إعاقة.

بدعم من الشركات والجمع بين المنظمات من عوالم الرياضة وحقوق الإنسان والسياسة والفنون والترفيه، يأتي الإطلاق قبل أقل من أسبوع من افتتاح دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو في 24 أغسطس/ ’ب.

وقال رئيس اللجنة البارالمبية الدولية أندرو بارسونز لوكالة فرانس برس ”نعتقد أنها ستغير قواعد اللعبة حقًا“.

”حقيقة أن الألعاب البارالمبية في طوكيو يمكن أن تكون منصة لذلك. إنه أمر لا يصدق“.

تهدف الحملة إلى محاكاة حركات حقوق الإنسان الأخرى مثل Black Lives Matter و #MeToo، وتأتي بهوية بصرية أنيقة تعتمد على اللون الأرجواني.

سيتم إضاءة أكثر من 125 معلمًا حول العالم - من مبنى إمباير ستيت في نيويورك إلى الكولوسيوم في روما - باللون الأرجواني يوم الخميس.

قال كريج سبينس، كبير مسؤولي العلامات التجارية والاتصالات في شركة IPC: ”نريد أن نضع الإعاقة في صميم جدول أعمال الدمج“.

”لقد حدث تقدم كبير في السنوات الأخيرة من حيث العرق والجنس والتوجه الجنسي. ولكن تم نسيان الإعاقة، على الرغم من حقيقة أنها تتقاطع مع هذه المجالات الثلاثة“.

كما انضمت شركات التواصل الاجتماعي، وقد ألقى المشاهير مقل نجم كرة القدم السابق ديفيد بيكهام وأوبرا وينفري بثقلهم وراء الحملة.

وتشارك أيضًا مؤسسة Invictus Games التابعة للأمير هاري.

من المقرر أن تستمر الحملة لمدة عقد من الزمن، مع التركيز كل عام على جانب مختلف من التمييز الذي يواجهه أصحاب الهمم، بما في ذلك في التوظيف والتعليم.

يأتي الإطلاق قبل أيام من افتتاح دورة الألعاب البارالمبية، التي يقول المنظمون إنها قوة لتعزيز دمج أصحاب الهمم وزيادة الوعي حول التمييز.

© 2021 AFP