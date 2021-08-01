أولمبياد طوكيو-قوى: البحرينية يافي الأسرع في تصفيات 3 آلاف م موانع

أخبار اليابان



تأمل يافي في تحقيق مفاجأة في سباق 3 آلاف م موانع في أولمبياد طوكيو. أ ف ب.

سجّلت العداءة البحرينية موتيلي وينفريد يافي أسرع زمن في صفيات 3 آلاف م موانع لتبلغ النهائي بسهولة في أولمبياد طوكيو.

وبلغ زمن يافي 9:10.80 دقائق لتكون بين 16 عداءة ستخوض النهائي يوم الأربعاء.

ولدت يافي (21 عاما) في كينيا وقررت تمثيل البحرين عام 2015 وامتلكت الأهلية للقيام بذبك في 2016.

وكانت يافي قد احتلت المركز الرابع في بطولة العالم 2019 في الدوحة بزمن 9:05.68 د، بعد سنة من احرازها ذهبية الألعاب الآسيوية.

وسجّلت التونسية مروزى بوزياني أفضل توقيت شخصي لها (9:31.25 د) لكنها احتلت المركز التاسع عشر غير المؤهل.

جأش/ع ش



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