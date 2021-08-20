آخر تطورات انتشار كوفيد في اليابان والعالم

أخبار اليابان



يابانيون يضعون الكمامات الطبية في محطة قطار في طوكيو في 28 يوليو/ تموز 2021، بعد يوم من إعلان المدينة عن تسجيل 2848 حالة إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا. أ ف ب.



في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم الخميس في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والوقائع:

فرنسا تدرج المغرب والجزائر على القائمة الحمراء للوباء -بات ينبغي على الوافدين غير الملقحين من المغرب والجزائر إلى فرنسا تقديم مبرر ملح للسفر وفحص سلبي النتيجة وعزل أنفسهم مدة عشرة أيام بعد وصولهم إثر إدراج البلدين على القائمة الحمراء لوباء كوفيد-19.

فعالية فايزر وأسترازينيكا ضد المتحورة دلتا - كشفت دراسة بريطانية الخميس أن لقاح فايزر/بايونتيك أكثر فعالية في مكافحة العدوى المرتبطة بالمتحورة دلتا من لقاح أكسفورد/أسترازينيكا، لكن فعاليته تتراجع بسرعة أكبر.

وبعد أربعة إلى خمسة أشهر، يصبح مستوى الحماية الذي يوفره اللقاحان مماثلا وفقا للدراسة التي لم تخضع بعد لمراجعة المجتمع العلمي.

القضاء الإسباني يرفع حظر التجول في برشلونة -قضت محكمة في منطقة كاتالونيا السياحية في شمال شرق إسبانيا، الخميس برفع حظر التجول الذي فرضته الحكومة الكاتالونية الشهر الماضي في برشلونة وبلديات أخرى لمنع انتشار موجة جديدة من كوفيد-19.

الاتحاد الأوروبي يعترف بالشهادات الصحية لتركيا وأوكرانيا ومقدونيا الشمالية -سيعترف الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الجمعة بـ”الشهادات الصحية“ الوطنية لتركيا وأوكرانيا ومقدونيا الشمالية ما يسمح لسكانها بالسفر بسهولة أكبر إلى أوروبا، كما أعلنت المفوضية الأوروبية الخميس.

رئيس ساحل العاج يستأنف نشاطاته -خرج رئيس ساحل العاج حسن واتارا الذي كان مصابا بكوفيد-19 من حجر صحي استمر أسبوعين، بعدما خضع لفحص جاءت نتيجته سلبية.

وبحسب الرئاسة، فإن ”الفحوص التي أجريت خلال هذا الحجر كشفت إصابة (واتارا) بفيروس كورونا... والاختبار الذي أجري الأربعاء كانت نتيجته سلبية (...) سيستأنف رئيس الجمهورية نشاطاته“.

نيوزيلندا تتعقب أول إصابة محلية منذ 6 أشهر -أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن الخميس أن تعقب ظهور إصابة بوباء كوفيد-19 في الأرخبيل يتقدم وسيمنع عودة انتشار الوباء فيما أعيد فرض حجر صحي قصير الأمد على البلاد منذ الثلاثاء.

سجن لرفضه وضع الكمامة في سنغافورة -حكم على بريطاني بالسجن ستة أسابيع في سنغافورة لرفضه وضع الكمامة والاعتداء على شرطيين، كما أعلنت السلطات في هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا الخميس.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع رجلا في الأربعين من العمر بدون كمامة في قطار سنغافوري. واعتدى على الشرطيين الذين أتوا لتوقيفه وهو كان قد رفض وضع الكمامة خلال جلسة استماع في المحكمة الشهر الماضي.

معاملة تفضيلية لنيكول كيدمان في هونغ كونغ -أثار قرار هونغ كونغ منح نجمة هوليوود نيكول كيدمان إعفاء من الحجر الصحي حتى تتمكن من تصوير مسلسل عن حياة المغتربين الأثرياء لصالح أمازون، غضب الرأي العام.

وبموجب القيود الصحية، يطلب من الأشخاص الوافدين من بلدان تعتبر عالية الخطورة بما فيها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، الخضوع لحجر صحي مدته 21 يوما في فندق.

أول إصابة بكورونا في القرية البارالمبية في طوكيو -سُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في القرية البارالمبية قبل أيام من افتتاح الألعاب في طوكيو، وفق ما أعلن المنظمون الخميس في وقت تسجل اليابان أرقاماً قياسية بعدد الإصابات.

وقال المنظمون إن الإصابة تخص أحد الموظفين في الألعاب وهو لا يقيم في اليابان.

قرابة 4,4 ملايين وفاة -تسبّب فيروس كورونا بوفاة 4,392,364 شخصا في العالم منذ ظهور المرض نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الخميس عند الساعة 10,00 ت غ.

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات (624,253) تليها البرازيل (571,662 وفاة) والهند (433,049 وفاة) والمكسيك (250,469) والبيرو (197,659) وفقا للأرقام الرسمية.

وتجاوزت حصيلة الوفيات جراء كوفيد-19 في إيران الخميس المئة ألف على ما أعلنت وزارة الصحة، وسط تشديد القيود على الصعيد الوطني لاحتواء انتشار الفيروس.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية، آخذةً بالاعتبار معدّل الوفيات الزائدة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بكوفيد-19، أن حصيلة الوباء قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الحصيلة المعلنة رسمياً.



بورز-باج/الح/غ ر



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