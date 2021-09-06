كيف أطاحت جائحة كورونا برئيس الوزراء الياباني

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تحركت اليابان ببطء في حملة التحصين ضد فيروس كورونا. أ ف ب.

طوكيو- (فرانس برس) تولى رئيس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيدي منصبه متعهداً بتكريس نفسه للتصدي لفيروس كورونا، لكن في النهاية يبدو أن استجابته للوباء كانت سببا في الإطاحة به من منصبه.

عندما تولى سوغا منصبه في سبتمبر/ أيلول، كانت اليابان قد نجت بالفعل من الموجات المبكرة من الفيروس، واستقرت على سياسة تعتمد على توخي السكان الحذر بينما ظل الاقتصاد في الغالب مفتوحًا.

وكانت محاولة الحفاظ على حركة الأعمال هي التي أدت إلى الأزمة الأولى لإدارته، بسبب حملة السفر المحلية التي دعمتها حكومته حتى مع ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في أواخر عام 2020.

لقد أُجبر على التخلي بشكل محرج على ما يسمى بحملة ”GoTo Travel“ لتنشيط السياحة الداخلية-حيث قالت الحكومة أولاً إن المناطق يمكن أن تنسحب ثم تم تعليق الحملة بشكل مفاجئ تمامًا في ديسمبر/ كانون الأول.

في الشهر التالي أعلن سوغا حالة الطوارئ في طوكيو والعديد من المناطق الأخرى.

كان من المفترض أن يستمر الإجراء شهرًا واحدًا فقط، لكن أجزاء كبيرة من اليابان قضت معظم عام 2021 في ظل قيود طارئة من نوع ما.

إنها أقل صرامة من عمليات الإغلاق التي شوهدت في أي مكان آخر، حيث تغلق الحانات والمطاعم في وقت مبكر مع الحد من مبيعات المشروبات الكحولية وحجم الحشود في الأحداث والفعاليات.

لكن كان لها تأثير، حيث سحبت معها النمو الاقتصادي إلى الاتجاه المعاكس وأثارت مخاوف بشأن الألعاب الأولمبية، التي أصبحت لا تحظى بشعبية على نحو متزايد محليًا.

قال ميكيتاكا ماسوياما، أستاذ السياسة في المعهد الوطني للدراسات السياسية: ”حالة الطوارئ التي تقيد الأنشطة الفردية كانت صعبة بالنسبة للشعب الياباني“.

وحتى عندما بدأت الدول المتقدمة الأخرى في طرح برامج اللقاحات الخاصة بها في ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني، تحركت اليابان ببطء وحذر.

كان لقاح فايزر هو أول اللقاحات التي تمت الموافقة عليها في فبراير/ شباط، وتم طرح الجرعات في البداية على العاملين الصحيين فقط.

تقدمت الحملة بحذر وبطء، وتوسعت لتشمل كبار السن فقط في أبريل/ نيسان، مع الموافقة على لقاح موديرنا في مايو/ أيار.

حصل لقاح أسترازينيكا على الموافقة في نفس الشهر، ولكن تم تعليق استخدامه ولم يبدأ إلا مؤخرًا بطريقة محدودة.

على الرغم من البداية البطيئة، فقد تقدمت حملة التطعيم بسرعة، حيث حصل 47% من السكان الآن على تطعيم كامل. وحتى بدون عمليات الإغلاق الصارمة، لا يزال عدد الوفيات في البلاد منخفضًا نسبيًا عند حوالي 16000 حالة.



اعتمدت سياسة مقاومة انتشار الفيروس في اليابان على توخي الحذر عند السكان بينما يظل الاقتصاد مفتوحًا في الغالب. أ ف ب.

سياسة رد الفعل



كان شبح الألعاب الأولمبية معلقًا أيضًا على ولاية سوغا، حيث أصر رئيس الوزراء طوال الوقت على أنه ملتزم باستضافة الألعاب.

عندما تولى منصبه، كان بإمكانه إجراء انتخابات مبكرة والاستفادة من معدلات الموافقة العالية التي حصل عليها في ذلك الوقت.

وتكهن البعض بأنه بعد أن فشل في القيام بذلك، فقد يأمل بدلاً من ذلك في ركوب موجة من الانطباعات الإيجابية بفضل الألعاب الأولمبية في انتخابات الخريف.

لكن في هذه المناسبة، لم يكن للألعاب تأثير كبير على مكانته، مع استمرار انخفاض شعبيته حتى عندما وجدت استطلاعات الرأي دعمًا بعد الألعاب لاستضافة الأولمبياد.

قال ماسوياما إن سوغا واجهت مأزقًا مستحيلًا من بعض النواحي.

وقال ”الاضطرار إلى موازنة إجراءات مكافحة الفيروس وإنقاذ الاقتصاد من المرجح أن يلقى شكوى من الرأي العام مهما كانت السياسات التي يتم اتخاذها“.



تخضع أجزاء كثيرة من اليابان لحالة الطوارئ المتعلقة بالفيروس.أ ف ب.

كما أنه يفتقر إلى حلفاء أقوياء من الحزب ربما يدعمونه مع تراجع شعبيته.

بالنسبة للبعض، لم يكن ما فعلته حكومة سوغا هو ما تسبب في حدوث مشكلات، بل كيفية التفاعل والتواصل هي التي تسببت في حدوث مشكلات.

قال كوري والاس، الأستاذ المساعد في جامعة كاناغاوا والذي يركز على السياسة اليابانية: ”لم يمنح الناس أبدًا هذا الإحساس بالكفاءة ولم يعبّر عن التعاطف مع ما يمر به الناس“.

”لم يُظهر إحساسًا قويًا بالأزمة، كان نهجه دائمًا ييعتمد على سياسة رد الفعل فقط“

في النهاية، أوضح سوغا بنفسه أن الاستجابة للفيروس هي التي كبلت يده، قائلاً إن الحملة من أجل زعامة الحزب الحاكم أثناء محاربة الوباء ستكون مستحيلة.

”لا أستطيع أن أفعل كليهما. كان علي أن أختار واحدًا منهم “.



خيم شبح الألعاب الأولمبية الوبائية أيضًا على فترة سوغا. أ ف ب.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، فرانس برس)