الألعاب البارالمبية: طوكيو تستعد لتوديع "أهم نسخة على الإطلاق"

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طوكيو (أ ف ب)

تستعد طوكيو لتوديع دورة الألعاب البارالمبية الأحد في الوقت الذي أشاد به المنظمون بالألعاب التي تأجلت عاما بالكامل بسبب فيروس كورونا ووصفوها بأنها "أهم نسخة على الإطلاق".

وزعت 15 ميدالية ذهبية في اليوم الأخير من الحدث وأسدل الستار على الالعاب التي شهدت احراز 86 دولة ميداليات بينها 62 توجت بميدالية ذهبية واحدة على الأقل. احتلت الصين صدارة جدول الميداليات بـ 207 ميداليات منها 96 ذهبية، تليها بريطانيا والولايات المتحدة والفريق الروسي.

مع انتهاء المنافسات، تحول الاهتمام نحو حفل الاختتام في الملعب الأولمبي الذي يتسع لـ 68 الف متفرج، حيث افتتحت الألعاب قبل 12 يوما.

سيتواجد في حفل الاختتام 163 وفدا أي أقل بوفد واحد من الرقم القياسيي الذي سجل في العاب لندن 2012.

وقال رئيس اللجنة البارالمبية الدولية أندرو بارسونز إن الإقبال الكبير في طوكيو كان دليلا على أن "الحركة البارالمبية أقوى من أي وقت مضى".

وقا بارسونز "ليس لدي أدنى شك أن هذه الالعاب كانت أهم نسخة من دورة الألعاب البارالمبية، أولا بسبب الوباء، وثأنيا لأننا أعطينا صوتا لـ 1.2 مليار شخص من ذوي الإعاقة".

وكان من بين الرياضيين المتنافسين في طوكيو اثنان من أفغانستان، وصلا بشكل مثير بعد بداية الألعاب بعد إجلائهم من كابول.

وقال كريغ سبنس المتحدث باسم اللجنة البارالمبية الدولية إن المسؤولين عرضوا على لاعبة التايكواندو زكية خودادادي والعداء حسين رسولي اللذين تنافسا في الوثب الطويل، فرصة حمل العلم الأفغاني خلال حفل الختام مشددا على أن هذا سيكون قرارهم علما بأن اسم أي منهما لم يكن مدرجا حتى ظهر يوم الأحد بالتوقيت المحلي على اللائحة الرسمية. وكان العلم الافغاني ظهر بشكل رمزي في حفل الافتتاح وقد حمله متطوع ياباني.

-منافسات اليوم الاخير-

بدأت منافسات اليوم الاخير مع سباق الماراثون في الصباح الباكر حيث دافع السويسري مارسيل هوغ عن لقبه بنجاح.

وسع هوغ الفارق تدريجيا عن الصيني تشانغ يونغ في آخر كيلومترين من السباق ليكتفي الاخير بالميدالية الفضية.

وقال هوغ الذي اجتاز السباق في 1.24.2 ساعة في طريقه لاحراز لقبه السادس في الالعاب البارالمبية خلال مسيرته "لا أعرف كيف أشعر. أنا متعب للغاية".

وفي سباق الماراثون للسيدات، حسمت الأسترالية ماديسون دي روزاريو المركز الأول والميدالية الذهبية متوفقة على السويسرية مانويلا شاير بفارق ثانية واحدة فقط.

وقالت دي روزاريو التي قطعت المسافة في 1.38.11 ساعة عن اللحظات المثيرة في نهاية السباق "كان ذلك أطول 500 متر في حياتي".

وحث المنظمون السكان المحليين على البقاء في منازلهم ومشاهدة الأحداث على التلفزيون ، لكن صاحب متجر الحلويات أتسوشي نيشيمورا قال لوكالة "فرانس برس" في حي أساكوسا في طوكيو إنه سعيد لأنه شاهده على الهواء مباشرة وقال في هذا الصدد "كان بإمكاننا الاستمتاع بالألعاب الأولمبية والبارالمبية بشكل مختلف لولا الجائحة، لكنني أعتقد أنه كان من الجيد لنا أن نستضيف الأحداث".

كما فازت الولايات المتحدة على الصين 3-1 لتفوز بالميدالية الذهبية في الكرة الطائرة جلوسا السيدات علما بان اللقاء بين المنتخبين كان الرابع تواليا في المباراة النهائية في هذه الالعاب.

يذكر ان الألعاب البارالمبية الأولى اقيمت عام 1960 في روما، بمشاركة 400 رياضي من 23 دولة.

يشير اسم الألعاب البارالمبية إلى حدث يقع بالتوازي مع الألعاب الأولمبية الصيفية. وقد اختتمت الألعاب الأولمبية الأخيرة في طوكيو يوم الثامن من آب/أغسطس الحالي.

نشأت فكرة هذه الالعاب من دورة نظمتها بريطانيا عام 1948 بمشاركة 16 رياضيا ورياضية مقعدين، بعضهم من مخضرمي الحرب العالمية الثانية.

كانت فكرة من السير لودفيغ غوتمان الذي أشرف على وحدة إصابات العمود الفقري في مستشفى ستوك ماندفيل الذي عالج قدامى المحاربين.

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