أولمبياد طوكيو 2020: تأكيد إيجابية العينة الثانية للعداء البريطاني أوجاه

أخبار اليابان



البريطاني سي دجاي أوجاه يتنافس في سباقات التتابع 4 × 100 متر رجال خلال دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 في الملعب الأولمبي في طوكيو، 5 أغسطس/ آب. فرانس برس.



أعلنت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات الثلاثاء الكشف عن مواد محظورة في العينة الثانية للعداء البريطاني سي دجاي أوجاه الذي كان أحد أعضاء فريق سباق التتابع 4 × 100 متر المتوج بالميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو.

وبات من شبه المؤكد تجريد بريطانيا من ميداليتها والتي حازت عليها بعد احتلال فريقها المركز الثاني خلف ايطاليا وامام كندا، فيما انهت الصين السباق في المركز الرابع.

وذكرت الوكالة في بيانها ”تم تحليل العينة “ب” من قبل المختبر المعتمد من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في طوكيو في 19 آب/أغسطس، وقد أكد هذا الإجراء النتيجة التي تم الحصول عليها من العينة الاولى“.

وسبق ان تم ايقاف أوجا من قبل وحدة نزاهة ألعاب القوى في 12 آب/اغسطس الماضي بعد اكتشاف ”وجود/استخدام المادتين المحظورتين أوستاريان وأس-23، وهما مُعدِّلتان انتقائيتان لمستقبلات الأندروجين“.

وهاتان المادتان شائعتا الاستخدام في بناء العضلات.

من جانبه، نفى العداء البريطاني بشدّة هذه الاتهامات، قائلاً إنه ”مصدوم وحزين“ من نتيجة فحص العينة الثانية.

وأكدّ ”لأكون واضحًا تمامًا، أنا لستُ غشاشًا ولم أتناول ولن أتناول المواد المحظورة طوعًا“.

وأضاف ”أحبّ هذه الرياضة وأعرف المسؤوليات التي تترتب عليّ كلاعب رياضي وكعضو في الفريق“.



هاب/د ع/د ح



© 1994-2021 Agence France-Presse