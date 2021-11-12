تصفيات مونديال 2022: السعودية تعود بنقطة من أستراليا واليابان تعود بثلاث نقاط من فيتنام 

أخبار اليابان



السعودي فهد المولد (يمين) يلعب الكرة برأسه أمام الأسترالي عزيز بهيش في تصفيات مونديال 2022. أ ف ب.

عاد المنتخب السعودي بنقطة تعادل سلبي مهمة من أستراليا، الخميس في الدور الثالث الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 في كرة القدم، فاحتفظ بصدارة مجموعته معززاً حظوظه في بلوغ النهائيات.

وهذه أول مرة يعجز فيها المنتخب السعودي عن تحقيق الفوز في الدور الثالث، بعد أربعة انتصارات افتتاحية، فاحتفظ بالصدارة مع 13 نقطة، بفارق ثلاث عن أستراليا الوصيفة.

وفيما يتأهل منتخبان مباشرة من مجموعتي الدور الثالث إلى النهائيات ويخوض كل ثالث ملحقاً فاصلاً، تبدو السعودية واثقة الخطى نحو بلوغها كأس العالم للمرة السادسة في تاريخها.

وافتقد المنتخب السعودي الثلاثي الحارس محمد العويس وياسر الشهراني وعبدالله مادو بداعي إصابة البعض وعدم الجاهزية الطبية للبعض الآخر، فيما تعرض الحارس فواز القرني لإصابة بالفخذ الأيمن خلال الحصة التدريبية الأخيرة.

وعوّل المدرب الفرنسي هيرفيه رينار على أمثال عبدالإله العمري وسلطان الغنام والقائد سلمان الفرج وعبدالإله المالكي ومحمد كنو وسالم الدوسري العائد من جديد، بعد غيابه عن مواجهتي الصين واليابان بسبب الإصابة.

تحت أمطار غزيرة وأمام جماهير غفيرة في ملعب وسترن سيدني ستاديوم، كان الأستراليون الذين لعبوا على أرضهم للمرة الأولى في عامين بسبب تداعيات فيروس كورونا، الأفضل في شوط أوّل دفاعي دون هز الشباك.

في الثاني، تألق الحارس السعودي محمد الربيعي بصد كرة خطيرة من مسافة قريبة وزاوية ضيقة لماتيو ليكي (59) ثم أهدر جاكسون إيرفاين من الكرة التالية والمرمى مشرع أمامه. تلاها صدّة مزدوجة لليامي أمام أوير مابيل ومارتن بويل (65).

وفي نهاية المباراة اقترب السعوديون أكثر من المرمى الأسترالي، فاختبر سلمان الفرج دفاع أصحاب الأرض (75). سدّد بعدها سالم الدوسري من مسافة قريبة صدها قائد أستراليا وحارسها ماثيو راين (81).

وسنحت بعدها فرصة للبديل صالح الشهري من رأسية خطيرة مرت على بعد سنتيمترات من القائم الأيسر (84)، ثم تدخل راين لوقف خطورة الدوسري (85)، فانتهت المباراة بتعادل سلبي.

وتحل السعودية على فيتنام الثلاثاء فيما تلعب أستراليا مع الصين في الشارقة.

نتيجة جيدة

وقال رينار في المؤتمر الصحافي ”لم نبدأ الشوط الثاني بشكل مميز ولكن ظهرنا بصورة أفضل في آخر ربع ساعة، وسنحت لنا ثلاث فرص وفي النهاية هي نتيجة جيدة“.

تابع مدرب منتخبات زامبيا وأنغولا وساحل العاج والمغرب السابق ”أقدّم التهنئة للحارس محمد الربيعي، هذه مباراته الأولى على مستوى المنتخب الأول، وقدم أداء جيداً“.

واعتبر سالم الدوسري نجم المنتخب السعودي، الخروج بنقطة من ملعب أستراليا نتيجة إيجابية ”خصوصاً وأنها تحققت خارج أرضنا وأمام جماهير منافسنا. أدرنا المباراة بالشكل المطلوب، أمام منتخب كبير بحجم المنتخب الأسترالي“.

بدوره، رأى المدافع عبدالإله العمري أنهم خاضوا المباراة بصعوبة ”بسبب الأجواء المناخية من خلال هطول الأمطار الغزيرة أثناء المباراة، وهذا ما صعّب من مهمتنا“.

وتابع العمري ”لعبنا بالتكتيك الذي طالب به مدربنا ونفذناه داخل الملعب من خلال عدم إعطاء لاعبي المنتخب الأسترالي الفرصة للعب الكرات العرضية بحكم البنية الجسمانية التي يتفوّقون بها علينا، إضافة إلى أنه طالبنا بتقارب الخطوط بشكل مستمر وحذّرنا من الهجمات المرتدة السريعة للمنتخب الأسترالي“.



اليابان تعود بثلاث نقاط من فيتنام

وفي المجموعة عينها، نجح منتخب اليابان في تحقيق الفوز خارج ملعبه على فيتنام 1-صفر على استاد ماي دينه في هانوي.

وسجل جونيا إيتو هدف الفوز الثمين للمنتخب الياباني في الدقيقة 17، ليرفع رصيد الـ”ساموراي“ إلى تسع نقاط في المركز الثالث، فيما بقيت فيتنام أخيرة من دون نقاط.

وضغط منتخب اليابان من البداية، وأثمر ذلك عن تسجيل الهدف بعدما تقدم مينامينو في الجهة اليسرى من منطقة الجزاء ومرر إلى القائم البعيد لإيتو ليحول الكرة في الشباك (17).

في المقابل كانت أبرز الفرص الفيتنامية عبر تسديدة نغوين هوانغ دوك من خارج منطقة الجزاء ولكن الحارس تمكن من السيطرة على الكرة (20).

وسجل إيتو هدفاً ثانياً لليايانيين في الدقيقة 40، لكنه ألغي بعد الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر) نتيجة وجود تسلل.

وفي مباراة أخرى، تعادل المنتخب العُماني مع مضيفه الصيني في الشارقة بهدف لمثله.

وتقدم المنتخب الصيني في الشوط الأوّل عبر وو لي (23)، قبل أن يدرك منتخب عُمان التعادل بواسطة أمجد الحارثي (76).

وبالتالي أصبحت عُمان في المركز الرابع مع سبع نقاط، والصين خامسة مع أربع.

ع ج-جأش/ر م/ع ش



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