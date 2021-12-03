اليابان تخفف قيود دخول البلاد لإفساح المجال أمام عودة رعاياها

أخبار اليابان



موظفات يقفن في جهة المغادرة في مطار طوكيو الدولي في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2021. أ ف ب.

أعلنت الحكومة اليابانية الخميس العودة جزئيا عن طلبها من شركات الطيران تعليق قبول حجوزات جديدة للوافدين الى اليابان، مشيرة الى انها تريد من خلال ذلك التأكد من تمكن رعاياها من العودة الى البلاد.

وكانت طوكيو طلبت الأربعاء من شركات الطيران تعليق كل الحجوزات الجديدة للدخول الى أراضيها لمدة شهر في مواجهة المخاوف من انتشار المتحورة أوميكرون من فيروس كورونا، في قرار يؤثر على المواطنين اليابانيين والسكان الأجانب أيضا.

لكن تم تعديل هذا القرار لإفساح المجال أمام اليابانيين للعودة الى بلادهم كما أعلنت الحكومة اليابانية الخميس.

وقال الناطق باسم الحكومة هيروكازو ماتسونو ”هذا الطلب أثار ارتباكا في صفوف الأشخاص المعنيين وبالتالي طلب رئيس الوزراء من وزارة النقل إعادة النظر في المسألة للاخذ في الاعتبار مطالب المواطنين اليابانيين“ الراغبين في العودة الى البلاد.

وكانت اليابان أعلنت من جانب آخر الاثنين إغلاق حدودها أمام كل الزوار الأجانب بعد ثلاثة أسابيع فقط على تخفيف بعض القيود من أجل السماح بدخول المسافرين للاعمال والطلاب والمتدربين الأجانب.

وقررت أيضا الثلاثاء إغلاق حدودها أمام كل الوافدين الأجانب القادمين من عشر دول من افريقيا الجنوبية وبينها جنوب افريقيا التي ظهرت فيها المتحورة أوميكرون للمرة الأولى.

كانت اليابان بمنأى نسبيا عن الوباء، مع تسجيل حوالى 18,350 وفاة منذ مطلع 2020. كما تجنبت فرض اجراءات عزل مشددة خلافا للعديد من الدول الأخرى.

وبعد انطلاقة بطيئة، تسارعت حملة التلقيح مع الوصول الى تطعيم 77% من سكان البلاد بالجرعتين.

كه/نور/غد

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