شامبو لغسل الشعر في حالات الطواريء دون استخدام الماء!

أخبار اليابان

غسل الشعر حتى في الحالات التي يتعذر فيها استخدام المياه، والحصول على الانتعاش دون أي روائح مزعجة.

تتسبب الأمطار الغزيرة في العديد من الأضرار على مستوى البلاد، مما ينتج عنه في كثير من الأوقات أضرار في البنية التحتية من مياه، كهرباء، شبكات الطرق، والنقل والمواصلات.

ويستدعي ذلك ذكريات الأضرار التي تسببت فيه الأمطار الغزيرة التي صاحبت الإعصار رقم 19 الذي حدث في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي. فمن بين الأضرار التي وقعت، توقف إمدادات المياه بشكل مؤقت بعد تعطل شبكة الصرف بأحد الأبراج السكنية بمنطقة موساشي كوسوغي بمحافظة كاناغاوا.

قد تتعطل إمدادات المرافق الحيوية في أوقات الكوارث، ومن بين أهمها، المياه. ولا يقتصر الأمر على مياه الشرب فقط، بل تندرج المياه المستخدمة في أغراض مثل الاستحمام وغيرها من بين الموارد التي قد تقل إمداداتها.

ونرغب في التالي تقديم مقالة تتناول طرق غسل الشعر دون الحاجة للمياه، بعد أن كانت قد حظيت باهتمام كبير عند وقوع ”زلزال شمال أوساكا“، الذي سجل أعلى درجة في مقياس الزلازل المسجلة في أوساكا، بحوالي 6 درجات، في يونيو/ حزيران عام 2018.

طريقة غسل الشعر من دون المياه

عند حدث ”زلزال شمال أوساكا“، واجهت بعض المناطق انقطاع إمدادات المياه تحت تأثير الكارثة. واستمرت معاناة 193.8 ألف شخص من انقطاع المياه، في مدينة تاكاتسوكي، التي تعرضت بشكل خاص لأضرار كبيرة بسبب الزلزال.

وبلغ الأمر أن وجه الحساب الرسمي لمعلومات الوقاية من الكوارث بمدينة تاكاتسوكي على تويتر، نداء للمواطنين، ”يرجى استخدام المياه بعد إبقاء الصنبور مفتوحًا حتى يصبح نظيفًا، بسبب إمكانية تراكم الماء المعكر داخل الأنابيب“.

وحفل موقع تويتر وقتها، بالعديد من المشاركات حول إجراءات الوقاية والمعارف والمهارات المفيدة في أوقات الكوارث بناء على الخبرات السابقة. ولكن حظى الماء الضروري في كل مناحي الحياة اليومية، باهتمام كبير، تمثل في ظهور نصائح مثل ”تخزين المياه الحيوية في أحواض الاستحمام“، تحسبًا لانقطاع المياه.

وحصلت إحدى المشاركات التي تقدم طريقة غسل الشعر باستعمال المواد المتاحة دون استخدام المياه، تحت عنوان ”إلى من لا يستطيعون غسل شعرهم بسبب انقطاع المياه“، على أكثر من 70 ألف إعجاب.

يشتهر منتج الشامبو الجاف، للحفاظ على الشعر نظيفًا دون استخدام المياه. وتوجد أشكال عدة لهذا المنتج من بخاخ، رغاوي، بودرة، أو ورقي. ولكن حتى وإن لم تتوافر هذه المنتجات وتعذر الحصول عليها، هناك طريقة للحصول على نفس الفعالية. يلزم فقط توافر ثلاثة أدوات، ماء غسول، شاش، وفرشاة الشعر.

ومن. السهل تحضير ذلك. يكفي فقط قص الشاش لقطعة تغطي كامل الفرشاة، ووضع ماء الغسول عليها، بحيث تخرج أسنان الفرشاة من خلالها. ويقال إن جلد الرأس ينتعش، عند ”تمرير الفرشاة برفق بحيث يمتص الشاش الأوساخ“.



من حساب تويتر الخاص بالسيدة ماكينا (kinakolone@),

وقامت السيدة ماكينا (kinakolone@) قد تعرضت لأضرار جراء زلزال شرق اليابان الكبير عام 2011، بمشاركة منشور يحوي طريقة غسل الشعر التي كانت قد مارستها أثناء الكارثة عندما لم تستطع الاستحمام لفترة بعدها. وقمنا بإجراء الحديث التالي مع السيدة ماكينا التي تقيم في مدينة أوساكا حول الأضرار التي تسبب بها الزلزال، وشعورها باستخدام ”مجموعة أدوات غسل الشعر المصنعة يدويًا“، عندما وقع زلزال شمال أوساكا.

أهمية استخدام ”ماء الغسول“

-- هل تخبرينا بأوضاع المنطقة التي تقيمي بها؟

في 19 يونيو/ حزيران عام 2018 (وقت تسجيل الحوار)، لم ألحظ أي أضرار ملفتة في طريقي للعمل. حتى المتجر في الجوار كانت تتوافر به السلع كالمعتاد. ولكن كانت القطارات لازالت تسجل تأخرًا عن مواعيدها الاعتيادية. وكانت أعداد الناس في المحطة أقل من المعتاد. وكانت الأمور عادية حيث يمكن استخدام الكهرباء والغاز والمياه.

-- هل فكرتي بنفسك في تلك الطريقة؟

وردت هذه الطريقة في كتاب اشتريته بين عامي 2007 و2008، لخبير التجميل الراحلة تاناكا يوكوكو، ”تاناكا يوكوكو نو تايسيكي ماسّاجي“ أو التدليك على طريقة تاناكا يوكوكو”. ومذكور في الكتاب “عند تغطية فرشاة الشعر بالشاش، تعلق أوساخ ودهون الشعر بالشاش، وتبدو حالكة السواد بعد إزالتها. ويصبح بذلك الشعر ناعمًا.”. وقمت باستخدام تلك الطريقة بعد إدخال عنصر ماء الغسول على الشاش.

-- وما السبب في إدخال ذلك التعديل؟

لم أشعر بالانتعاش باستخدام الفرشاة والشاش فقط، عندما أكون مصابة بالحمامة ولا أستطيع الاستحمام. لذا قمت بإضافة ماء غسول ”أوو دو موغي“ الذي كنت أحبه. وبذلك، تكتسب الطريقة شعورًا بالانتعاش دون القلق في أي رائحة غير طيبة. وبالطبع لا تضاهي تلك الطريقة استخدام الشامبو، ولكنها تظل أفضل من القيام بلا شيء.

وعندما وقع زلزال شرق اليابان الكبير، وتوقفت إمدادات المياه، الغاز، الكهرباء والإنترنت، أتى ”غسل الشعر“ في أخر الأولويات بعد وقوع الكارثة مباشرة. فكانت الأخبار المتعلقة بالطعام، ماء الشرب، وشحن الهواتف المحمولة، أكثر أهمية. ولكن بعد هدوء الأمر، استطعت العناية بشعري بتلك الطريقة.



من حساب تويتر الخاص بالسيدة ماكينا (kinakolone@).

-- هل يوجد فرق في الاستخدام حسب نوع المواد المستخدمة في صناعة فرشاة الشعر؟

ذكرت الأستاذة تاناكا أن أسنان الفرشاة من الأفضل أن تكون من مواد طبيعية. حيث يولد البلاستيك الكهرباء الإستاتيكية. ولكن في حالات الطوارئ يصعب التفكير في مثل هذه الأمور، حيث يستخدم المرء ما يوجد في حوزته وقتها.

-- ما سبب ترشيحك لماء غسول ”أوو دو موغي“ على وجه الخصوص؟

السبب الرئيسي هو أنه ماء الغسول الذي كان موجودًا عندي في ”المنزل“ وقتها، ولكني أيضًا أعتقدت أنه لا ضرر من استخدامه، حيث مكتوب على العبوة أنه يمكن استخدامه لكل مناطق الجسد، كما أنه كثيرًا ما يستخدم لبثور جلد الرأس. حتى قبل وقوع زلزال شرق اليابان الكبير، كنت أقوم بتسريح شعري عندما لا أستطيع الاستحمام بسبب الحمى، باستخدام الشاش، والفرشاة مع أوو دو موغي.

وبالمناسبة، منتجات ماء الغسول العادية لا تمتلك سوى خاصية الترطيب، لذا ليست كافية. لذا إذا كان الهدف هو مجرد العناية بالشعر، فإن أي منتج ماء غسول آخر يكون مناسبًا. فماء الغسول فعّال في إزالة دهون البشرة. ولكن الميزة في أوو دو موغي، هو أنه يمكن استخدامه في جميع مناطق الجسد.

ويعد تعذر غسل الشعر لعدة أيام متواصلة، أمرًا غير صحي ويتسبب في الشعور بالتوتر العصبي. ولكن هذه الطريقة يمكن استخدامها أيضًا حين يكون الشخص مريضًا أو مصابًا بالحمى ولا يملك القوة الكافية للاستحمام، أو الأشخاص الذين يحتاجون الرعاية ولا يستطيعون غسل شعرهم بسهولة.

وأدعو كل من يواجهون صعوبات في القيام بالاستحمام بأنفسهم، أو من لا يجدون شامبو جاف في حوزتهم، إلى تجربة هذه الطريقة. ومن المهم تذكر هذه المعارف استعدادًا لوقت الحاجة لاستخدامها؟

(النص الأصلي باللغة اليابانية على موقع برايم أونلاين الإلكتروني لـ FNN بتاريخ 24 سبتمبر/ أيلول 2020)

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