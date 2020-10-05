وفاة مصمم الأزياء العالمي كينزو تاكادا بكورونا

أخبار اليابان

توفي مصمم الأزياء كينزو تاكادا متأثرا بإصابته بفيروس كورونا عن عمر يناهز 81 عاما.

أفادت وسائل إعلام فرنسية، أن كينزو تاكادا، المعروف بعلامة أزياء ”كينزو“، أصيب بفيروس كورونا الجديد وتوفي في أحد مستشفيات ضواحي باريس يوم 4 أكتوبر/ تشرين الأول.

ولد كينزو تاكادا عام 1939 في مدينة هيميجي، ووصل إلى فرنسا عام 1965 وأطلق علامته التجارية العالمية الشهيرة ”كينزو“.

وباع كينزو علامته التجارية ”KENZO“ إلى مجموعة LVMH للملابس الفاخرة في عام 1993 وتقاعد من عالم الأزياء بعد ذلك بست سنوات. ولكن في يناير/ كانون الثاني 2020 أطلق علامة تجارية جديدة وواصل العمل بنشاط.

(النص الأصلي باللغة اليابانية على موقع برايم أونلاين الإلكتروني لـ FNN بتاريخ 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2020)

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