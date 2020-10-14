السوبر كومبيوتر الياباني ”فوغاكو“.. خطر الإصابة بفيروس كورونا يتضاعف 5 مرات عند الجلوس بجانب شخص مصاب

أخبار اليابان

تم الإعلان عن أحدث نتائج الأبحاث حول الإجراءات المضادة والوقائية للحماية من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا الجديد باستخدام الحاسوب الخارق الياباني فوغاكو.

أحدها هو كيفية انتشار الرذاذ المتطاير اعتمادًا على وضعية الجلوس في المطعم.

حيث وجد أن الجلوس بجانب شخص مصاب بالعدوى والتحدث يمثل خطورة للإصابة بالعدوى بمعدل 5 خمسة أضعاف مقارنة بجلوسه في مواجهته.

ووجد أيضًا أنه كلما انخفضت الرطوبة، زادت كمية الرذاذ المتطاير الذي يطفو في الهواء دون أن يسقط.

عندما تكون الرطوبة 60٪ يصل الرذاذ المتطاير إلى مسافة 1.8 متر.

(النص الأصلي باللغة اليابانية على موقع برايم أونلاين الإلكتروني لـ FNN بتاريخ 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2020)

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