مع قدوم موسم الكاكي.. هل يغني تناول ثمرة واحدة منها يوميًا عن زيارة الطبيب!

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مع حلول موسم الكاكي الحلوة، كيف يمكن اختيار الثمار اللذيذة؟ هل تتباين الأذواق حول الكاكي بين غرب وشرق اليابان؟ تحتوي الكاكي على الكثير من العناصر الغذائية ومفيدة للصحة، ومع حلول موسم الكاكي، يزدلد الاقبال عليها ليس فقط لطعمها الحلو، بل لمحتواها الغني بالمواد الغذائية.

كيف يمكن انتقاء ثمار الكاكي اللذيذة؟

وهذه صورة لشجرة كاكي أخذت في مدينة ماتسوموتو في محافظة ناغانو، يوم 30 سبتمبر/ أيلول. ويبدو في الصورة الكثير من ثمار الكاكي الشهية، التي تثير في مشاهدها رغبة في تناولها. ولكن هل يعرف الجميع كيفية انتقاء ثمار الكاكي اللذيذة؟

تكون الكاكي لذيذة حين تلتصق الوريقات بالثمرة.

ولكن هل الكاكي هذا العام تتمتع بنكهة لذيذة وحلوة؟

وفقًا للسيد كيتادا تيتسويا، رئيس جمعية الكاكي في نيشي يوشينو، في مدينة غوجو بمحافظة نارا، بينما توقف نمو ثمار الكاكي هذا العام 2020، بسبب الحرارة الشديدة في شهر أغسطس/ آب، إلا أن حلاوتها زادت بفضل تلك الحرارة، لتصبح لذيذة على ما يبدو. كما أكتسبت الثمار لونًا برتقاليًا، بعد ما سجلت حرارة صغرى مقدراها 18 درجة مئوية على مدار يومين متتاليين في منتصف شهر سبتمبر/ أيلول.

هل تتباين الأذواق حول الكاكي بين غرب وشرق اليابان؟

من أشهر أنواع الكاكي، نوعا فويوغاكي وتونيواسيغاكي، فيما يعني على ما يبدو وجود تباين بين الأذواق في شرق وغرب اليابان. ويبدأ موسم فويوغاكي، وهي نوع الكاكي المفضل في غرب اليابان، في شهر نوفمبر/ كانون الأول. ويتميز هذا النوع بمذاق لحمه الطيب، وحلاوته المرتفعة.

وفي المقابل، يمتد موسم تونيواسيغاكي، وهي النوع المفضل في شرق اليابان، بين شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول، أي الفترة الحالية. وهذا النوع من الكاكي، يتميز بمذاقه المرّ، ولكن يصبح حلوًا وطريّا في النهاية، حيث تذهب عنه المرارة عند الشحن.

الكاكي ذات القيمة الغذائية العالية

ولا تقتصر فوائد الكاكي على مذاقها اللذيذ، بل تتميز كذلك بالمحتوى الغني بالقيم الغذائية، حسبما هو متعارف عليه. ويقال إن ”تناول الكاكي، يغني عن الذهاب إلى الطبيب“.

والمقصود من المثل أن الكاكي بمحتواها الغني بالقيم الغذائية، تقي عند تناولها من الأمراض، فلا يحتاج المرء إلى الذهاب للطبيب. كما تحتوي الكاكي بين باقي الفاكهة، على ثلاث عناصر غذائية مهمة بكثرة.

والمقصود من المثل أن الكاكي بمحتواها الغني بالقيم الغذائية، تقي عند تناولها من الأمراض، فلا يحتاج المرء، كما يرتفع محتوى الألياف الغذائية عند تجفيف الكاكي، فتقوم بدور منظف للأمعاء. ومن بين هذه العناصر، يبرز فيتامين سي. الذي بالإضافة لدوره في الوقاية من نزلات البرد، يساعد على تشكيل أوعية دموية وعضلات قوية. لذا فلنتناول الكاكي هذا الموسم، ونحافظ على صحتنا بفضل هذه الفاكهة اللذيذة.

أذيعت هذه الحلقة في برنامج ”توكوداني! أماداني“، في 14 أكتوبر/ تشرين الأول.

(النص الأصلي باللغة اليابانية على موقع برايم أونلاين الإلكتروني لـ FNN بتاريخ 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2020)

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