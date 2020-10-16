مسح: المزيد من الأشخاص يريدون المزيد من الأطفال في اليابان

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وفقًا لاستبيان حول ”تربية الأطفال“ الذي أجرته ميجي ياسودا لايف للرجال والنساء المتزوجين ولديهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 0 و6 سنوات، قال 30.5٪ من المستجيبين أنهم ”يريدون المزيد“ من الأطفال، بزيادة 9.2 نقطة عن عام 2019، وهو أعلى رقم منذ بدء المسح في 2018.

وبحسب الجنس، بلغت نسبة الإناث 39.5٪، بزيادة 17.9 نقطة عن الذكور (21.6٪).

من ناحية أخرى، بلغ متوسط ​​التكلفة الشهرية لتربية الأطفال 36247 ينًا، بانخفاض قدره 4440 ينًا عن عام 2019، وهو أقل مبلغ منذ بدء المسح.

تحلل ميجي ياسودا لايف أنه ”نظرًا لأنه تم التخلص من عبء تكاليف التعليم من خلال “تعليم الأطفال ورعاية الأطفال مجانًا”، فإن المزيد من الناس يريدون المزيد من الأطفال.

(النص الأصلي باللغة اليابانية على موقع برايم أونلاين الإلكتروني لـ FNN بتاريخ 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020)

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