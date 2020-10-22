اليابان.. أول تجربة في العالم باستخدام فيروس كورونا لمعرفة التأثير الوقائي للكمامات

أخبار اليابان

إجراء أول تجربة في العالم باستخدام فيروس كورونا.

هذه هي التجربة الأولى في العالم باستخدام فيروس كورونا الجديد للبروفيسور يوشيهيرو كاواؤكا من معهد العلوم الطبية بجامعة طوكيو، والفيروس الخام المحقون في دمية على اليسار متصل بجهاز تنفس صناعي، ودمية على اليمين تستنسخ استنشاق التنفس البشري.

نتيجة لذلك، ثبت لأول مرة أن الكمامة التي يتم ارتداؤها بشكل صحيح لها تأثير وقائي معين، وقال البروفيسور كاواؤكا، ”من المهم ارتداء الكمامة بشكل جيد وصحيح. وفي نفس الوقت، الامتناع عن الشعور بالثقة المفرطة، والوقاية من العدوى بالطرق الأخرى أيضًا، فمن الضروري استخدام الكمامة بالتوازي مع تدابير الحماية من الفيروس“

(النص الأصلي باللغة اليابانية على موقع برايم أونلاين الإلكتروني لـ FNN بتاريخ 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2020)

https://www.fnn.jp

[كل الحقوق محفوظة لشبكة فوجي الإخبارية]