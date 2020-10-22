روبوت ياباني يقوم باختبارات الكشف عن كورونا والنتائج بعد أقل من ساعة ونصف!

أخبار اليابان

تم إطلاق نظام لأداء اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) بواسطة الروبوتات. من المتوقع أن يتم استخدام المنظومة الجديدة في المطارات. يتم تنفيذ العملية من جمع العينة إلى تحديد ما إذا كانت سلبية بواسطة حوالي 10 روبوتات فقط.

وقد كشفت شركة كاواساكي للصناعات الثقيلة نظام فحص PCR باستخدام الروبوتات الصناعية للصحافة.

بالإضافة إلى تقليل أخطار الإصابة بالعدوى، من الممكن استلام العينة ومعرفة نتيجة الاختبار في غضون 80 دقيقة.

تقول شركة كاواساكي إنها ستضع هذا النظام على حاوية سيارة وتجعله متحرك، وتستعد لتقديمه إلى المطار في بداية العام.

بالإضافة إلى ذلك، تمضي الشركة في تطوير عملية جمع العينات بدون اللجوء للعامل البشري.

(النص الأصلي باللغة اليابانية على موقع برايم أونلاين الإلكتروني لـ FNN بتاريخ 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2020)

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