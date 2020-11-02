اليابان تقرر إجراء اختبار الأجسام المضادة على نطاق واسع لتحديد مدى انتشار فيروس كورونا

أخبار اليابان

قررت وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية اليابانية إجراء مسح ثان واسع النطاق في وقت مبكر من شهر ديسمبر/ كانون الأول على اختبارات الأجسام المضادة التي تظهر وجود أو عدم وجود تاريخ من الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

يتحقق اختبار الأجسام المضادة مما إذا كان الجسم المضاد موجودًا في الدم من أجل تأكيد وجود أو عدم وجود تاريخ للإصابة بفيروس كورونا الجديد.

في يونيو/ حزيران 2020، أجرت وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية اختبارات الأجسام المضادة على ما يقرب من 8000 شخص في محافظات طوكيو، أوساكا، ومياغي. من أجل التأكد، قررت الوزارة إجراء اختبار ثانٍ للأجسام المضادة.

سيتم إجراء اختبار الأجسام المضادة في وقت مبكر من شهر ديسمبر/ كانون الأول بنفس النطاق الذي تم من قبل.

(النص الأصلي باللغة اليابانية على موقع برايم أونلاين الإلكتروني لـ FNN بتاريخ 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020)