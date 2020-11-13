بعد طول انتظار.. سوني تطرح بلاي ستيشن 5 في الأسواق

أخبار اليابان

تم طرح جهاز بلاي ستيشن 5 الذي طال انتظاره سوق الألعاب، والذي يزداد الطلب عليه وسط جائحة كورونا، ويعد النموذج الجديد هو الأول من نوعه منذ 7 سنوات.

وتم طرح الأجهزة الجديدة في مراكز التجزئة باليابان بسعر يعادل 500 دولار للأجهزة المزودة بقارئ أقراص الألعاب، و400 دولار لتلك التي تعتمد على نسخ رقمية للعب.

ونفدت الكميات الأولى من الأجهزة في وقت قياسي، إذ سُجّل طلب قوي ساهم في تعزيزه أسلوب الحياة الجديد الذي فرضته جائحة كورونا بخصوص مكوث الناس بشكل أكثر في بيوتهم. ويتوقع أن يكون من الصعب على الجهاز قبل العام القادم.

واللافت أن البيع للنسخة الجديدة اقتصر على البيع الإلكتروني، تحسبا من أي تدافع على المتاجر الرئيسية وسط جائحة كورونا.

جودة صورة بلاي ستيشن 5 متوافقة مع 8K، وجهاز التحكم مزود بوظيفة تتيح لك تجربة شعور واقعي بالاهتزاز.

يتأثر سوق الألعاب بشكل كبير بالطلب على التزام المنزل وسط تفشي جائحة كورونا.

تم شراء 74٪ من جهاز بلاي ستيشن 4 عبر الإنترنت في الأشهر الثلاثة التي أعقبت إعلان حالة الطوارئ في أبريل/ نيسان في اليابان.

في ”نينتندو سويتش“ حققت لعبة Animal Crossing: New Horizons التي تم إصدارها في مارس/ آذار رقما قياسيا حيث تم بيع 26.04 مليون وحدة في جميع أنحاء العالم بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول.

(النص الأصلي باللغة اليابانية على موقع برايم أونلاين الإلكتروني لـ FNN بتاريخ 13 نوفمبر/ تشرن الثاني 2020)

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