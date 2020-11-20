فيروس كورونا: كيف عمق الوباء العلاقات بين الأزواج في اليابان؟

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يتم الاحتفال يوم 22 نوفمبر/ تشرين الثاني بيوم الأزواج المثاليين. يُعرف الاحتفال المعروف بشكل غير رسمي باسم ii fūfu no hi ، من نوع من التلاعب بالألفاظ اليابانية يُدعى goroawase ، مع قراءة بديلة لتاريخ 11/22 - ii fūfu - لها نفس الصوت مثل العبارة التي تصف زوجين متزوجين بسعادة. في هذا العام وبسبب جائحة كورونا التي ضربت العالم يقضي الأزواج وقتًا أطول في المنزل مع بعضهما البعض، وهو تطور ساعد في تعزيز الروابط الزوجية للعديد من العلاقات.

وجدت شركة ميجي ياسودا للتأمين على الحياة في استطلاعها السنوي للأزواج أن ما يقرب من 20٪ من الشركاء ذكروا أنهم أصبحوا أكثر قربا من شركائهم خلال جائحة كورونا، أي أكثر من 3 أضعاف الذين قالوا إن الوباء تسبب في توتر زواجهم.

يبدو أن الزيادة في عدد الأشخاص الذين يعملون من المنزل وتقليص الخروج من المنزل كان لهما تأثير إيجابي على العديد من الأزواج. كان السبب الرئيسي الذي ذكره الأزواج والزوجات لتحسين العلاقات هو زيادة التواصل بين الزوجين، تليها المزيد من الفرص لتقاسم الوجبات معًا. قال بعض الشركاء أيضًا إن العمل عن بُعد ساعد في تعميق الروابط من خلال توفير فهم أفضل لوظيفة زوجاتهم.

في عام 2020 أنفق الأزواج والزوجات في المتوسط 14500 ين ياباني لكل هدية عند شراء هدية لشريكهم، أي أقل بمقدار 1000 ين مقارنة بالعام السابق. أشارت شركة ميجي ياسودا للتأمين على الحياة إلى تزايد عدم اليقين بشأن المستقبل باعتباره السبب وراء التراجع في الإنفاق، والذي كان الأكبر منذ عقد.

في السراء والضراء

بينما يميل الأزواج في الآونة الأخيرة لتمضية المزيد من الوقت معًا، إلا أن نسبة الأزواج ممن يدللون زوجاتهم شهدت تراجعًا. لقد أثر التكيف مع الوباء على علاقات الأزواج بطرق مختلفة. وفقًا لزوج في الثلاثينيات من عمره متزوج منذ عامين، فإن قضاء المزيد من الوقت معًا جعله هو وزوجته أقرب عاطفياً. ”لقد تمكنا من مشاركة أفكارنا أكثر، مما عزز علاقتنا.“

تقول موظفة في وكالة إعلانات في الأربعينيات من عمرها متزوجة منذ ثماني سنوات، إن العمل من المنزل أتاح فرصًا جديدة لقضاء وقت الراحة معًا. ”أنا وزوجي قادرون على القيام بأشياء مثل الخروج لتناول الغداء معًا لم نتمكن من القيام بها عندما كنا نتنقل كل يوم للعمل“. لكنها تصر على أنه لا يزال هناك مجال للتحسين، ”نظرًا لأننا في المنزل بشكل أكثر، يمكننا القيام بعمل أفضل في تقديم يد المساعدة في الأعمال المنزلية.“

توضح مصففة شعر متزوجة حديثًا في العشرينات من عمرها أنها كانت حاملاً عندما بدأ الوباء وأنها تأثرت باهتمام زوجها بصحتها. ”لقد اتخذ الكثير من الاحتياطات حتى لا أصاب بالعدوى، حتى أنني مكثت في فندق لبعض الوقت. شعرت بأنني محظوظ للغاية لأنني تزوجته“. تقول إنها مع وجود طفل جديد في المنزل، فإنها تتطلع إلى الاستمتاع بالوقت معًا كعائلة.

ومع ذلك، ليست كل القصص تبعث على الحميمية. يقول موظف في تكنولوجيا المعلومات في الخمسينيات من عمره إنه لم يتغير شيء يذكر في زواجه لمدة عامين. ”على الرغم من أنني وزوجتي لا نخرج معًا كثيرًا، ما زلنا نستمتع بمشاركة مشروب في المنزل“. يصر على أن الحكمة هي أفضل طريقة لمنع المشاعر من الغليان عندما تتصاعد التوترات. ”أحاول الحفاظ على التواصل البصري إلى الحد الأدنى حتى لا أفجر أنا وزوجتي شيئًا قد يؤدي إلى شجار. أسلم شيء هو الانتقال إلى غرفة مختلفة “.

كما أدى العمل من المنزل إلى حدوث انقسامات بين الأزواج. يقول موظف في شركة في الأربعينيات من عمره إنه وزوجته المتزوجين منذ 12 عامًا لديهما وجهات نظر مختلفة للعمل عن بُعد. ”لقد عدت إلى المكتب، ولكن بينما كنت أعمل عن بعد، كانت زوجتي تلقي بعض التلميحات غير الدقيقة بأنها تريدني أن أفعل المزيد في المنزل. لقد وجدت هذا محبطًا لأنه على الرغم من أنني كنت في المنزل، إلا أنني أعمل “. ومع ذلك، فقد أصر على أنه خرج من التجربة مع فهم أفضل لمتطلبات الأسرة من زوجته. ”من المهم التفكير في العبء الواقع على شريكك. تمكنت من معرفة حجم العمل الذي تقوم به لرعاية المنزل“.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، على موقع برايم أونلاين الإلكتروني لـ FNN بتاريخ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، الترجمة من الإنكليزية التي تم تحريرها عبر nippon.com)

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