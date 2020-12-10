متى تستخدم اليابان لقاح كورونا؟

أخبار اليابان

أعلنت شركة مودرنا أن لقاحها التجريبي للوقاية من فيروس كورونا فعال بنسبة 94.1%، وتقدمت طلب للتصريح باستخدام اللقاح لكبح جماح تفشي الفيروس، كما بدأت بريطانيا حملة تلقيح المواطنين بلقاح فايزر، فمتي تعطي اليابان الموافقة باستخدام لقاحات كورونا.

شركة مودرنا تطلب التصريح العاجل باستخدام اللقاح بالولايات المتحدة

يعد اللقاح المطور من قبل شركة مودرنا الأمريكية، أحد اللقاحات التي تعاقدت اليابان للحصول عليها. أعلنت شركة مودرنا صباح يوم الأول من ديسمبر/ كانون الأول بتوقيت اليابان عن تقديمها طلب بالتصريح العاجل لاستخدام اللقاح إلى هيئة الغذاء والدواء الأمريكية. وصرحت بإن اللقاح الذي تصل فعاليته إلى 94.1%، يخضع الآن للمراحل الأخيرة من التجارب السريرية. وتحدث ممثل الشركة عن ”خضوع اللقاح لفحص آخر في يوم 17، ووجد احتمال للموافقة عليه“.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، ستيفان بانسيل:

هناك احتمال كبير بالموافقة على اللقاح في الفترة بين يوم 17 من الشهر الجاري وأعياد الكريسماس. و يستهدف الفريق المسؤول عن توزيع اللقاح بالحكومة الأمريكية، بإتاحة استخدامه خلال 24 ساعة من الموافقة عليه.

شركة فايزر أيضًا تتقدم لطلب الموافقة، ووجود احتمال للإمداد بنوعين من اللقاح

تقدمت كبرى شركات الأدوية فايزر كذلك بطلب عاجل آخر للتصريح باستخدام اللقاح الذي تقوم بتطويره.

وأبدت شركة فايزر عن توقعها ببدء إتاحته للاستخدام من 11 ديسمبر/ كانون الأول.

وظهرت احتمالات بالبدء في الإمداد بكلا اللقاحين الخاصين بشركتا ”مودرنا“ و”فايزر“ خلال العام الجاري في الولايات المتحدة.

ولكن متى ستكون الموافقة والبدء في إعطاء اللقاح في اليابان؟

ولكن في حال ما تقرر الإمداد بكلا اللقاحين في اليابان، هل سيمكن اختيار النوعين واستخدامهما في ذات الوقت؟

يقول نيكي يوشيهيتو، الأستاذ الزائر بجامعة شووا:

من المحتمل أن يجري الفصل في استخدام اللقاح، إذا ما تقرر التحصل على عدة لقاحات، حسب المنطقة. أي أن يستخدم لقاح مختلف في طوكيو عن ذلك الذي قد يستخدم في أوساكا. دون أن تستخدم عدة لقاحات لنفس الشخص. ولن يصل اللقاح إلى اليابان قبل مرور فترة من الوقت. لذا أعتقد أنه يلزم على الدولة ترسيخ تدابير الوقاية من التركيز في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار العدوى، مع ما تشهده البلاد من الموجة الثالثة لانتشار الفيروس في الوقت الحالي.

وقال مذيع البرنامج، إينامي دايجيرو:

أعلنت شركة مودرنا عن أن نتائج التجارب السريرية لللقاح من تطويرها، بلغت فعالية 94.1%. كما أعلنت عن عدم تسبب اللقاح في حالات حرجة. ومن ناحية أخرى تعاقدت اليابان على الإمداد بكمية لقاح تكفي 25 مليون شخص حتى سبتمبر/ أيلول عام 2021.

فهل ستقبل اليابان مثل باقي الدول الأجنبية على الاستخدام الفوري لللقاح؟

في هذا السياق، كان وزير الصحة والعمل تامورا قد صرح حول ”إجراء فحص متعمق حول سلامة وفعالية استخدام اللقاح“.

ولكن في المقابل، تباينت آراء الخبراء حول ”عدم تعامل اليابان بنفس القدر من السرعة كما تفعل الولايات المتحدة“، حيث لا يبدو أن استخدام اللقاح سيكون أمرًا فوريًا في المستقبل القريب.

(من برنامج إيتّ! الذي أذيع في 1 ديسمبر/ كانون الأول)

(النص الأصلي باللغة اليابانية على موقع برايم أونلاين الإلكتروني لـ FNN بتاريخ 1 ديسمبر/ كانون الأول 2020)

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