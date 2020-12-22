تأجيل الموافقة على استخدام ”أفيغان“ في علاج كورونا في اليابان

أخبار اليابان

فيما يتعلق بـعقار ”أفيغان“ الذي تم تقديم طلب للحصول على الموافقة لاستخدامه كدواء علاجي لفيروس كورونا الجديد، قررت مجموعة الخبراء بوزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية مواصلة فحص الموافقة لأنه من الصعب الحكم بوضوح على فعالية الدواء.

في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، تم تقديم عقار الإنفلونزا الجديدة ”أفيغان“ للموافقة عليه كدواء لفيروس كورونا الجديد.

نتيجة لمداولة لجنة فرعية متخصصة تابعة لوزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ليلة الحادي والعشرين، تقرر أنه سيكون من الصعب الحكم بوضوح على الفعالية من البيانات الحالية، وما إذا كانت الموافقة عليها ستؤجل وسيستمر الفحص.

في المستقبل، إذا توفرت بيانات من تجارب إكلينيكية إضافية، فسيتم مناقشتها مرة أخرى، ولكن القرار تم تأجيله بعد بداية العام.

(النص الأصلي باللغة اليابانية على موقع برايم أونلاين الإلكتروني لـ FNN بتاريخ 21 ديسمبر/ كانون الأول 2020)

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