تويوتا تكشف عن نظام جديد يتحكم في عدة سيارات ذاتية القيادة في نفس الوقت!

أخبار اليابان

طورت شركة تويوتا موتور اليابانية نظاما جديدا للنقل يستطيع تشغيل عدة سيارات كهربائية ذاتية القيادة ”e-Palette“ في نفس الوقت.

ويتحكم النظام بسيارات ذاتية القيادة طورتها تويوتا حيث يتحكم في عملية التوقف بدقة، كما يسمح للسيارات بالسير مع إفساح المجال لبعضها البعض دون مشاكل.

واستطاع النظام ركن السيارات بدقة في أماكن محددة. وجعل أيضا إحدى السيارات تنتظر مرور الأخرى حتى لا يقع تصادم.

وتخطط الشركة لاستخدام السيارات لنقل الرياضيين أثناء دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في طوكيو العام القادم.

(النص الأصلي باللغة اليابانية على موقع برايم أونلاين الإلكتروني لـ FNN بتاريخ 23 ديسمبر/ كانون الأول 2020)

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