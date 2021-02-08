فيروس كورونا: لقاح أسترازينيكا ذو فعالية محدودة ضد سلالة جنوب أفريقيا

أخبار اليابان

أعلنت شركة الأدوية البريطانية العملاقة أسترازينيكا أن لقاح فيروس كورونا الجديد الذي طورته له فعالية محدودة في منع الأعراض الخفيفة للسلالة الجديدة من فيروس كورونا المكتشفة في جنوب إفريقيا.

أعلنت شركة أسترازينيكا أمس أن فعاليتها محدودة في الوقاية من الأعراض الخفيفة نتيجة المراحل المبكرة من التجارب السريرية الصغيرة، وخاصة في الشباب الأصحاء.

”لم نؤكد“ ما إذا كانت فعالة في منع تفاقم حالات الإصابة بالفيروس.

وحسب بيان الشركة، ”كشفت البيانات الأولية أن فعالية اللقاح محدودة بشكل رئيسي تجاه الطفرة الجديدة من فيروس كورونا المكتشفة في جنوب إفريقيا؟

رداً على ذلك، أعلن وزير الصحة في جنوب إفريقيا موكيزي أنه سيعلق التطعيم حتى تتوفر النتائج الرسمية.

تقول أسترازينيكا إنها ستطور لقاحًا لسلالة المتحولة في جنوب إفريقيا بهدف توفيرها في خريف عام 2021.

(النص الأصلي باللغة اليابانية على موقع برايم أونلاين الإلكتروني لـ FNN بتاريخ 8 فبراير/ شباط 2021)

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