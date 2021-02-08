الحكومة اليابانية تضع المبادئ التوجيهية لنقل لقاحات فيروس كورونا بشكل آمن في اليابان

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تخطط وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية لتوفير إرشادات للنقل الآمن من أجل الرد على استفسارات الحكومات المحلية فيما يتعلق بنقل لقاحات فيروس كورونا الجديد.

سيتم نقل لقاح فايزر للمؤسسات الطبية ومواقع التطعيم في ثلاجات ذات درجة حرارة منخفضة للغاية والتي يتم تخزينها عند حوالي 75 درجة مئوية تحت الصفر، كما تطلب الوزارة من الإدارات المحلية نقل اللقاحات إلى العيادات وغيرها من مواقع التطعيم مع المحافظة عليها في تخزين بارد عند 2 إلى 8 درجات مئوية.

تنص وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية على أن التسليم في الثلاجة يجب أن يكون في غضون 3 ساعات من حيث المبدأ، ولكن نظرًا لأن النقل الدقيق مطلوب والعديد من الاستفسارات الواردة من الحكومات المحلية، فإن وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ستوجه النقل الآمن من اللقاحات في المستقبل. تتمثل السياسة في إبلاغ الحكومات المحلية والمؤسسات الطبية أن اللقاح لا ينبغي أن يصاب بالصدمة أو الاهتزاز قدر الإمكان.

من ناحية أخرى، وجد أن ثلاث شركات كبرى مثل ياماتو تم اختيارها كشركات نقل محلية للقاحات فايزر.

(النص الأصلي باللغة اليابانية على موقع برايم أونلاين الإلكتروني لـ FNN بتاريخ 8 فبراير/ شباط 2021)

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