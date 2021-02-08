فيروس كورونا: متى تبدأ اليابان حملة التطعيم.. ومتى يظهر مفعول اللقاح؟

أخبار اليابان

دعونا نلقي نظرة على حالة العدوى في الأشهر الستة الماضية في الولايات المتحدة، حيث بدأ التطعيم بالفعل.

في 2 يناير/ كانون الثاني، تم الكشف عن رقم قياسي بلغ حوالي 300000 إصابة جديدة، لكنه كان في اتجاه هبوطي منذ ذلك الحين.

في الولايات المتحدة، بدأ التلقيح في منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2020.

ومع ذلك، بما أن معدل التطعيم الإجمالي لا يزال في نطاق 9٪، يبدو أن سبب الانخفاض في المصابين ليس تأثير اللقاح بقدر ما هو تشديد لوائح تناول الطعام في الخارج ووضع الكمامات.

بالنظر إلى جدول التطعيم في اليابان مرة أخرى، سيبدأ التطعيم المسبق للطاقم الطبي في 17 فبراير/ شباط.

بعد أبريل/ نيسان، سيكون الهدف هو كبار السن، ثم أولئك الذين يعانون من أمراض كامنة غير كبار السن، ثم الأشخاص الآخرين.

ثم متى سيظهر مفعول اللقاح في اليابان؟

وفقًا ليوشيتو فوتاكي، الأستاذ الزائر في كلية الطب بجامعة شوا، فإنه يشير إلى أنه ”بالنسبة لأولئك الذين تم تطعيمهم، يمكن رؤية التأثير الوقائي بعد الخريف“.

من ناحية أخرى، فيما يتعلق بالتأثير ”يمكننا توقع تأثير تجاه الأشخاص الذين يعانون من أعراض خطيرة، ولكن من ناحية أخرى، قد لا يتم منع العدوى نفسها. لذلك، هناك احتمال أن يزيد عدد الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض الإصابة. قد يكون من الصعب العيش بدون وضع الكمامات خلال هذا العام“.

(النص الأصلي باللغة اليابانية على موقع برايم أونلاين الإلكتروني لـ FNN بتاريخ 8 فبراير/ شباط 2021)

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