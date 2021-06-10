قانون جديد لتقليل المخلفات البلاستيكية في اليابان

أخبار اليابان

تم إقرار قانون جديد يهدف إلى تقليل المخلفات البلاستيكية. سيتوجب بمقتضاه على الشركات المعنية المضي قدمًا في اتخاذ التدابير بشكل سريع لتقليل الملاعق البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

وأعلنت سلسلة متاجر الكومبيني، فاميلي مارت، في 7 يونيو/ حزيران، عن تغيير بعض عبوات المعكرونة التي تبيعها، لاستخدام ”عبوات من البايو بولي بروبلين“ من مكونات قابلة لإعادة التدوير لأول مرة باليابان.

وبينما تتسارع مجهودات الشركات لحماية البيئة في هذا الشأن، تم إقرار ”قانون تحفيز إعادة تدوير المواد البلاستيكية“ كقانون جديد يهدف إلى تقليل المخلفات البلاستيكية في 4 يونيو/ حزيران.

ومن المقرر أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في أبريل/ نيسان من العام القادم 2022.

وسيصير إجباريًا دفع رسوم مقابل الملاعق وشفاطات المشروبات ذات الاستخدام لمرة واحدة والمصنوعة من البلاستيك في المطاعم والحانات، ومتاجر السوبر ماركت والكومبيني، أو استبدالها بأخرى مصنوعة من الورق أو خشبية.

وفي الواقع، توجد شركات قد بدأت بالفعل في تنفيذ هذه التدابير. فقد بدأت مطاعم ”سيزلر“ في فرض مقابل بقيمة 30 ين على مجموعة مكونة من ملعقة، شوكة وسكينة، مصنوعة كلها من بلاستيك الكتلة الحيوية، الناتجة عن مواد حيوية مثل النباتات.

أما مصنع الحلويات، ”شاتلزي“، فقد فرض رسوم بقيمة 2 ين مقابل كل ملعقة بلاستيكية.

بالإضافة إلى إجراءات أخرى للتخلص من استخدام البلاستيك، تستهدف الوصول إلى تقليل حجم المنتجات البلاستيكية إلى النصف حتى عام 2030.

https://www.fnn.jp

(النص الأصلي باللغة اليابانية على موقع برايم أونلاين الإلكتروني لـ FNN بتاريخ 7 يونيو/ حزيران. ترجمة وإعداد Nippon.com)