الطفل المعجزة: أصغر مولود وزناً في العالم يبلغ عامه الثالث

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المشاركة متأنقًا

يعد مهرجان شيتشي غو سان وقتًا ممتعًا للأسر اليابانية الشابة. ويبدأ هذا التقليد اعتبارًا من منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، و يشارك به العائلات التي لديها أطفال يبلغون من العمر ثلاث أو خمس أو سبع سنوات، وهم يزورون ضريحًا لديانة الشنتو أو معبدًا بوذيًا للصلاة من أجل صحة وسعادة أطفالهم الصغار.

وكان سيكينو ريوسوكي البالغ من العمر ثلاث سنوات مشاركًا في موكب الأطفال الصغار الذين يرتدون ملابس الكيمونو والبزات الرياضية المصغرة وربطات العنق في ضريح في كارويزاوا بمحافظة ناغانو. وولد الصغير في عام 2018، ولفت انتباه وسائل الإعلام باعتباره أصغر مولود جديد في العالم عندما وُلد بوزن 258 جرامًا فقط وقياس 22 سم.

وشارك ريوسوكي مرتديًا سترة صغيرة تناسب قامته الصغيرة، وصعد من أطلق عليه ”الطفل المعجزة“ درجات سلم الضريح، مستعرضًا نفس الطاقة والارتياح المبالي مثل أقرانه. وراقبت والدته توشيكو تقدمه بابتسامة، قائلة إن ملابسه كبيرة جدًا لكنه سينمو لتلاءمه في الوقت المناسب.



ولد ريوسوكي قبل الأوان في 24 أسبوعًا و 5 أيام، في حجم يصل إلى راحة يد الشخص. (الصورة من مستشفى ناغانو للأطفال)



ريوسوكي عند خروجه من المستشفى في أبريل/ نيسان 2019.

صغير آخذ في النمو

قام الأطباء بإجراء عملية ولادة ريوسوكي عن طريق عملية قيصرية طارئة في 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، بعد اكتشافهم أنه لم يكن يكتسب وزنًا كافيًا في الرحم. وخلال الأشهر التالية في وحدة العناية المركزة للولادة في مستشفى ناغانو للأطفال، ونما وزنه إلى أكثر من 3 كيلوغرامات، ليتم تسليمه في النهاية إلى والديه وإخوته المنتظرين في أبريل/ نيسان من العام التالي.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، وصل وزن ريوسوكي رسميًا 7.16 كجم وبلغ طوله 74.2 سم. وعلى الرغم من أنه لا يتجاوز نصف متوسط حجم فئته العمرية، إلا أنه يحاول تعويض ذلك مستفيدًا من شهية كبيرة. وتضيف والدته توشيكو: ”إنه جائع دائمًا“. ”أطباق اللحوم هي المفضلة لديه، وخاصة الدجاج المقلي“.



ريوسوكي (في الوسط) يحتفل بعيد ميلاده الثالث مع عائلته.



ريوسوكي المبتسم أثناء اللعب على الأرجوحة.

وفي في أبريل/ نيسان 2021، وصل ريوسوكي إلى نقطة أخرى في طريق نموه عندما بدء مرحلة الحضانة. وعلى الرغم من أنه أصغر حجمًا من زملائه في الفصل، إلا أنه يتطور بسرعة ويكتسب الثقة، بما في ذلك جعل نفسه مسموعًا عندما يريد شيئًا ما. ويقول أخيه الأكبر يوهي، ”لقد تحسنت مهارات الاتصال لديه كثيرًا“.

زيارة الضريح

كانت مشاركة ريوسوكي في مهرجان شيتشي غو سان بشكل طبيعي. وشارك ريوسوكي محاطًا بأشقائه الثلاثة الأكبر سناً وأمه، مرتكنًا للدفء في ذراعي والده كوهي، وتلقى بركات إله الضريح جنبًا إلى جنب مع حقيبة الشيتوسي آمي التقليدية المزينة بالألوان، والحلوى الرفيعة التي تمنح كرمز للنمو الصحي والحياة المديدة. وعندما منحه غوجي كاهن الضريح الحقيبة، بدأ ريوسوكي في البكاء”، حسبما يروي والده كوهي مبتسمًا. ”قمت بتسليمه لوالدته سريعًا ليهدأ بعدها“.



ريوسوكي وعائلته يقفون لالتقاط صورة تذكارية أثناء زيارتهم للضريح في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.

وقبل العودة إلى المنزل، سحب ريوسوكي أوميكوجي، أو تذكرة للحظ، وهي الأولى له على الإطلاق. ويقول كوهي ”لقد حصل على شوكيتشي“ أو بعض الحظ. ويقول ”ليس النتيجة الأفضل، لكنها لا تزال جيدة. وهذا يعني أن لديه متسعًا واسعًا للنمو“.

وتمتن الأسرة للعناية الإلهية التي تلقتها حتى الآن. ويقول كوهي، ”لا يمكنني التعبير عن مدى سعادتنا بالاحتفال في مهرجان مهرجان شيتشي غو سان معًا“. وتعلق توشيكو بنفس المشاعر، ”إنه يحب الركض واللعب مع أصدقائه، ويتعلم الكثير من الأشياء الجديدة. أتطلع إلى التعرف على أي نوع من الأشخاص سيصبح“.



ريوسوكي يستعرض تذكرة أوميكوجي.

(النص الأصلي باللغة اليابانية على موقع برايم أونلاين الإلكتروني لـ FNN بتاريخ 12 ديسمبر/ كانون الأول 2021. الترجمة من الإنكليزية. ترجمة وإعداد Nippon.com).

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