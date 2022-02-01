نظام دفع جديد بدون لمس في اليابان

أخبار اليابان

في الوقت الذي تزداد فيه وتيرة تفشي فيروس كورونا بما في ذلك متحور أوميكرون في اليابان، ستقدم سلسلة كومبيني Seven-Eleven نظام دفع ”غير نقدي“ اعتبارًا من الأول من فبراير/ شباط، والذي لا يتطلب أي اتصال جسدي مع الموظفين أو أي جهاز.

وبالتالي، لإجراء عملية شراء، كل ما عليك فعله هو تمرير بطاقتك المصرفية أو هاتفك الذكي فوق شاشة جهاز استشعار الأشعة تحت الحمرا ، دون الحاجة إلى لمسها مباشرة.

في الوقت الحالي، ستختبر 6 متاجر في طوكيو هذه العملية التي تساعد في تقليل مخاطر التلوث، وكذلك تعويض نقص العمالة في المتاجر والذي تعاني منه اليابان في الوقت الحالي بشكل متزايد.

(شاهد الفيديو على الرابط أدناه. بناءً على بث برايم أونلاين بتاريخ 27 يناير/ كانون الثاني 2022)

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