اليابان.. الإعلان عن أول إصابة بفيروس كورونا داخل الأسرة الإمبراطورية

أخبار اليابان

أعلنت وكالة القصر الإمبراطوري أمس 8 فبراير/ شباط عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا داخل العائلة الإمبراطورية. حيث أصيبت الأميرة يوكو، 38 سنة، إبنة الأمير الراحل توموهيتو أمير ميكاسا، الملقب بـ ”الأمير الملتحي“ (ابن عم الإمبراطور الأب أكيهيتو).

تم علاج الأميرة يوكو في مستشفى طوكيو الإمبراطوري، لكن يبدو أن أعراضها تقتصر على التهاب الحلق.

(شاهد الفيديو على الرابط أدناه. بناءً على بث برايم أونلاين بتاريخ 8 فبراير/ شباط الثاني 2022)

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