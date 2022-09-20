أوبنتو.. علب طعام غير تقليدية بلمسات يابانية

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لقد أكتسبت إبداعات أب ياباني يقوم بإعداد علب الطعام أوبنتو شهرة وإعجاب كبيرين على إنستغرام، حتى وإن كانت تثير حيرة ابنته البالغة من العمر 15 عامًا. لا شيء يعبر عن الحب مثل طعام علب الأوبنتو المجهز يدويًا. إذ يصنع هذ الأب الياباني وجبات غداء فريدة ومثيرة للاهتمام لابنته كل يوم وينشرها على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي، إنستغرام.



مكتوب على الأرز: 月 が 綺麗 で す ね( تسوكي غا كيري ديسني)، أو ”القمر جميل“.

أوتشيدا ناؤتو (صفحة @bento_star على إنستغرام) هو معدّ الغداء في الصورة أعلاه. وأشار في رسالته على إنستغرام إلى أن القمر، الذي رسمه مستخدمًا شريحة من البطاطا الحلوة، كان جميلًا بالفعل في الليلة السابقة. لكنه علق أيضًا على أن ابنته البالغة من العمر 15 عامًا ربما احتارت في فهم المعنى الخفي للرسالة المكتوبة بأعشاب نوري البحرية.

الروائي ناتسومي سوسيكي، له تصريح شهير، مفاده أن العبارة الإنجليزية ”أنا أحبك“ لا ينبغي تحويلها إلى اليابانية من خلال الترجمة الحرفية. وقال إن اليابانيين لن يصرحوا عن شعورهم بالحب بشكل مباشر، مشيرًا إلى أنه سيكون من الأفضل ترجمتها إلى تسوكي غا كيري ديسني أو ”القمر جميل“.

إذن الأمر حقاً هو غذاء للفكر. ولكن ما هي التصاميم الأخرى التي يحملها ”أوبنتو ستار“ في جعبته؟



كلمات مكتوبة بطحالب النوري، أوبنتو نو هانبون وا غوهان دي ديكيتي إيماسو، أو ”نصف علبة الأوبنتو معدّ باستخدام الأرز“.

صحيح أن علبة الأوبنتو النموذجية يتكون نصفها مملوءًا بأطباق جانبية لذيذة مثل السبرينغ رولز والسمك المشوي، بينما الآخر مليء بالأرز الأبيض الفاتح للشهية. ومع ذلك، من السهل كيف قرأت ابنته في حيرة البلاغ الفني لوالدها أوتشيدا.

ثم بعد ذلك، دعونا ننظر في هذا الكاري أوبنتو.



كلمات للأكل. هيكايمي ني إيتًي كومي، أو ”أرز بكل التواضع“.

حصل أوتشيدا على مساحة أكبر للإبداع مع وجود قارورة الكاري المصاحبة لعلبة الأوبنتو، ولكن الأمر هذه المرة كان واضحًا ومباشرًا. فلازال الأرز هو الخلفية المستخدمة لكلماته.

عندما كانت ابنته تستذكر دروسها استعدادًا للاختبارات، وضع الأب أوتشيدا البرنامج اليومي لتذكره.

部屋掃除 (Heya sōji): Tidy room

机片づけ (Tsukue katazuke): Clear up desk

ちょっとマンガ (Chotto manga): A little manga

うたたね (Utatane): Nap

(تسومي كيري): قص الأظافر爪切る

22:00 (سا ياروكا) إذن فلنبدأ (ولكن الساعة العاشرة مساءًا)さあやるか

(هييا سوجي): تنظيف الغرفة部屋掃除

(تسوكوي كاتازوكي): ترتيب المكتب机片づけ

(تشوتّو مانغا): بعض المانغاちょっとマンガ

(أوتاتاني): القيلولةうたたね

(تسومي كيري): قص الأظافر爪切る

00 (سا ياروكا) حسنًا وقت الذهاب للنوم (ولكن الساعة العاشرة مساءًا)さあやるか

يأمل المرء أن يكون هذا المثال السيئ قد قدم النوع الصحيح من التشجيع لابنته.

كما يصنع أوتشيدا كيارا بين باستخدام شخصيات مفضلة من الرسوم المتحركة والمانغا. ومع ذلك، لا يبدو دائمًا أنه يفكر في كيفية تقبل ابنته البالغة من العمر 15 عامًا للأمر. أحد أمثلة على ذلك، ديكو بين (أو العلب المزينة)، في مثال يمثال شاشة جهاز نينتندو جيم ووتش المحمول الذي صدر في عام 1980، كما يقوم كذلك بتقديم شاشة قديمة للمانغا كيوجين نو هوشي (نجمة لفريق كيوجين)، أو قصة مانغا البيسبول الشهيرة، والتي إذيعت قبل نصف قرن من الآن.



علبة طعام تحاكي شكل شاشة جهاز جيم ووتش للألعاب.

صرف الانتباه عن الأمور الجانبية

سألنا أوتشيدا عن أسلوبه في صنع الأوبنتو وردود فعل ابنته وغير ذلك. بدأ بالنظر إلى الوراء في محاولته الأولى لعمل ديكو بين، حين بدأ كل شئ في اليوم الأول من فترة ريوا في مايو/ أيار 2019، عندما قطعت بعض طحالب النوري واضطررت إلى تسليمها لصنع شخصيات لفترة ريوا. وكنت هاوًا تمامًا في الطهي، لذلك اعتقدت أن هذا كان مثاليًا لتحويل الانتباه عن الأطباق الجانبية”.

ويقول أوتشيدا إنه يميل إلى الانتهاء من إعداد أفكاره لعلب الطعام في الليلة السابقة، بينما يقوم بتقطيع طحالب النوري. ”أقوم بتحضير الأفكار الخاصة بإعداد علب الطعام من محادثاتنا في الصباح والمساء، وأتوسع في الأمر إنطلاقًا من هذه النقطة. وفي معظم الأحيان، أستخدم شيئًا موضع ما مثل الاختبارات أو النوادي أو التواريخ المرتبطة بطرح قصص المانغا الجديدة في السوق للبيع“.

أما للقصة وراء استخدامه فكرة ”القمر جميل“، فيقول: ”كان هناك قمر عملاق في ذلك الوقت، وقد أعطتنا أمي بعض البطاطا الحلوة. وهكذا أتتني هذه الفكرة فقد كنت أتذكر أيضًا أن ابنتي الصغرى التي تسبق سنها، تستخدم هذه العبارة بفخر“.

ويصف أوتشيدا ابنته الكبرى، وهي الآن في الصف التاسع، بأنها ”هادئة ومتواضعة“، بينما يقول عن ابنته الصغرى في الصف الرابع بأنها ”مرحة ومتواضعة“. وبدأ في صنع الأوبنتو عندما ألتحقت ابنته الكبرى بالمدرسة الإعدادية.



جاءت المحاولة الأولى مع أوبنتو (令 和) ريوا في عام 2019.

تبدو صورة أول أوبنتو قام بإعداده لذيذًا بما فيه الكفاية، مع جوانب كلاسيكية مثل تاماغوياكي (عجة ملفوفة)، ونقانق، وكينبيرا غوبو (جذر الأرقطيون مطهي مع خضروات أخرى مقطعة لشرائح صغيرة)، ولكن الشخصيات ذات الشكل التقريبي تُظهر مدى تقدم أوتشيدا منذ الأيام الأولى.

حشرة اليراع المذهلة

يستخدم أوتشيدا نوري عادي، مثل تيماكي أو السوشي الذي يتم لفه يدويًا. ومع ذلك، فإن قص النوري عندما يجف قد يؤدي إلى تعرضه للتمزق، لذلك يكمن السر في تعريضه للبخار قبل القيام بقطعه لمنحه بعض الرطوبة.



التبخير والقطع.

بمجرد أن يصبح النوري جاهزًا، يتجه أوتشيدا بعدها إلى الكمبيوتر. لقد أنشأ صفحات باور بوينت تتوافق مع الحجم الفعلي لمربع الأوبنتو. وباستخدام البرنامج يقوم بترتيب مسبق للرسوم التوضيحية والشخصيات.

عندما يتم تحديد التصميم، يقوم بطباعته ويقوم بعمل أي خطوط رفيعة جدًا باستخدام قلم ذو طرف شعر لتسهيل قصها. ثم يبدأ العمل مع بالقاطع والملاقط، ويهتم بأدق التفاصيل بالداخل، وينتهي من الداخل تمامًا قبل أن ينتقل إلى الخارج. وأخيرًا، يضع التصميم على الأرز.

ويقول أوتشيدا إن قطع النوري يستغرق حوالي ساعة، بينما يصنع الأوبنتو في الصباح وينشر صوره على إنستغرام بينما يقوم بأعمال أخرى مختلفة. وعلى الرغم من الوقت الذي يستغرقه كل هذا العمل، إلا أنه يقول إنه لم يتلق أبدًا أي تعليقات على الأمر من ابنته. المرة الوحيدة التي تلقيت فيها ردة فعل كانت بسبب ”اليراع في النهار“.

كان تصميم اليراع هذا يهدف إلى مفاجأة ابنته عندما فتحت غطاء أوبنتو. وبالفعل، فإن تشابهها مع حشرة أخرى كان بالتأكيد بمثابة صدمة غير مرحب بها.



قد يسهل الخلط بينه وبين الصرصور، ولكن ما قام بعمله أوتشيدا في الواقع هو 昼 の 蛍، هيرو نو هوتارو،أو ”يراعة في النهار“.

بعد أن نجح في إعداد وجبات الأوبنتو طوال الوقت الذي كانت فيه ابنته الكبرى في المدرسة الإعدادية، يخطط أوتشيدا الآن للاستمرار حتى تخرجها من المدرسة الثانوية. ومع ذلك، تقول ابنته الصغرى إنها ستقبل فقط تصميمات مغنييها المفضلين كمواضيع أوبنتو، ولذلك بحسب رأيه يقول إنها على الأرجح ستحصل على وجبات غداء عادية دون أي تصميمات من نوع خاص.



أحد التصميمات المفضلة لدى أوتشيدا هو لعبة صيد الخلد.

لقد حقق أوتشيدا ارتفاعًا في عدد متابعيه على إنستغرام، وهو يستمتع بالحصول على الكثير من الإعجابات. ومع ذلك، يعلق قائلاً، ”التصميمات التي أفخر بهم حقًا قد لا تحظى على الكثير من ردود الفعل، بينما تحصل تصميمات أخرى على استجابة كبيرة، لذلك من المثير للاهتمام ألا تسير الأمور كما أتوقع“. وفي النهاية، يقول كل ما يشغل باله عن القيام بتصميم علب الأوبنتو هذه، هو إرسال رسائل إلى ابنته.



إذا جاء شتاء الفلفل الحار 春 遠 が ら し(هارو توغاراشي)، تربط تورية أوتشيدا بين هارو توكاراجي وبين النصف الثاني من الترجمة اليابانية للهذه الجملة لبيرسي شيلي ”إذا جاء الشتاء، فهل يمكن أن يكون الربيع بعيدًا جدًا؟“ وبين كلمة توغاراشي والتي تعني ”الفلفل الحار“.

ومن المقرر أن يستمر مشروع أوتشيدا، مع المزيد من الرسائل الفنية لابنته بينما يحافظ على روح الدعابة الخاصة به.

(النص الأصلي باللغة اليابانية على موقع برايم أونلاين الإلكتروني التابع لشبكة فوجي الإخبارية ترجمة وإعدادNippon.com . صورة العنوان: علبة أوبنتو ”القمر جميل“ لأوتشيدا ناؤتو)

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